Die Fakten über die Belästigungsvorwürfe gegen Trump

"Hexenjagd"?

Ex-US-Präsident Trump wurde in einer Zivilklage wegen angeblicher sexueller Nötigung und Verleumdung zu einer Geldzahlung verurteilt. Die Medien nutzen das für den üblichen emotionalen Angriff gegen Trump, Hier finden Sie die bekannten Fakten dazu.

Ich muss bei Artikeln über Donald Trump immer vorausschicken, dass ich keineswegs ein „Trump-Fan“ bin. Trump hat in seiner Präsidentschaft viele schlimme Dinge getan (Bruch des Atomabkommens mit dem Iran, der Umsturzversuch in Venezuela, Verlegung der US-Botschaft in Israel, Kündigung des INF-Vertrages, etc.). Aber Trump war nicht nur schlecht, er hat als erster US-Präsident seit über 100 Jahren keinen neuen Krieg angefangen und er hat – in „westlichen Demokratien“ keineswegs selbstverständlich – versucht, seine Wahlversprechen auch umzusetzen.

Nun wurde Trump in einem Zivilprozess – keinem Strafprozess – zu einer Geldzahlung in Millionenhöhe verurteilt, weil eine Frau ihm sexuelle Nötigung vorgeworfen hat. Ich werde immer skeptisch, wenn Frauen nach 30 Jahren einfällt, dass irgendwer, der 30 Jahre später reich und berühmt ist und/oder um ein wichtiges politisches Amt kämpft, sie damals mal unsittlich berührt haben soll, aber das mag nur meine Meinung sein. Jedenfalls ist es auffällig, dass solche Vorwürfe mit 30 Jahren Verspätung nicht gegen Mechaniker, Müllmänner, Hilfsköche und andere Durchschnittsmenschen erhoben werden, sondern dass das Männer betrifft, die reich und berühmt geworden oder politisch umstritten sind.

Hier will ich darauf nicht weiter eingehen, stattdessen übersetze ich eine Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS, die die bekannten Fakten in ihrer gewohnt sachlichen Art und Weise zusammengefasst hat.

Beginn der Übersetzung:

Eine „Parodie auf die Justiz“: Was über die Belästigungsvorwürfe gegen Trump bekannt ist

Der US-Präsidentschaftskandidat und frühere Staatschef Donald Trump wurde in dem von der Journalistin Elizabeth Carroll angestrengten Belästigungs- und Verleumdungsprozess für schuldig befunden. Die Aufregung rund um den viel beachteten Fall haben sich seit 2019 nicht gelegt. Dabei haben auch viele andere Frauen früher Belästigungsvorwürfe gegen Trump erhoben. Was über den Sex-Skandal um den Politiker bekannt ist und wie seine Kollegen darauf reagieren, berichtet die TASS.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist in einer Zivilklage der Schriftstellerin Elizabeth Carroll, die ihn der Belästigung 1996 sowie der Verleumdung beschuldigt hatte, schuldig gesprochen worden. Das Urteil gegen den Politiker wurde von einer Jury im New Yorker Bezirksgericht gefällt, die etwa zweieinhalb Stunden für die Entscheidung brauchte.

Die Geschworenen befanden, dass Trump Carroll gegen ihr Einverständnis berührt und sie verleumdet hatte, um ihre Aussagen in dem Fall zu dementieren. Dabei haben die Geschworenen die Vergewaltigungsvorwürfe der Schriftstellerin zurückgewiesen.

Das Gericht verurteilte Trump zur Zahlung von insgesamt fünf Millionen Dollar an Carroll, davon zwei Millionen Dollar wegen Belästigung und drei Millionen Dollar wegen Verleumdung.

Was Trump vorgeworfen wird

Carroll hat als Kolumnistin für mehrere bekannte Zeitungen gearbeitet. Ihr Buch erschien 2019, aus dem ein Auszug im New York Magazine veröffentlicht wurde. Sie erzählte, wie sie Ende 1995 oder Anfang 1996 von Trump missbraucht wurde. Ihren Angaben zufolge geschah das in einer Umkleidekabine in der New Yorker Innenstadt, wohin der Milliardär sie unter dem Vorwand, ein Geschenk für ein Mädchen zu suchen, gelockt habe. Carroll zufolge meldete sie den Vorfall nicht bei der Polizei, sondern erzählte ihn ihren engen Freunden.

Trump beschuldigte Carroll der Lüge und sagte, er habe sie nie persönlich gekannt.

„Sie versucht, ihr neues Buch zu verkaufen – das sollte auf ihre Motivation hinweisen. Sie sollte in der Abteilung für Fiktion verkauft werden“, so Trump in einer Erklärung, die im Juni 2019 von der Pressestelle des Weißen Hauses veröffentlicht wurde.

Der ehemalige Staatschef wies darauf hin, dass „falsche Anschuldigungen die Ernsthaftigkeit“ echter Verbrechen dieser Art herabsetzen.

Außerdem deutete er an, dass Carroll mit den Demokraten in Verbindung stehen könnte.

„Wenn jemand Informationen darüber hat, dass die Demokratische Partei mit Frau Carroll oder dem New York Magazine zusammenarbeitet, lassen Sie es uns bitte so schnell wie möglich wissen. Die Welt muss wissen, was wirklich vor sich geht. Das ist eine Schande, die Leute sollten einen hohen Preis für solche falschen Anschuldigungen zahlen“, so der amerikanische Staatschef.

Daraufhin reichte Carroll eine Verleumdungsklage gegen Trump ein und forderte eine Entschädigung für die ihrer Meinung nach schwere Schädigung ihres beruflichen Rufs. Trump stellte einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens, der von dem Richter jedoch abgelehnt wurde.

Im November 2022 reichte Carroll eine neue Klage ein, nun wegen Vergewaltigung. Das wurde nach der Einführung eines befristeten Gesetzes im Staat New York möglich, das es Opfern solcher Verbrechen erlaubt, vor Gericht zu gehen, auch wenn die Ereignisse Jahrzehnte zurückliegen. Medienberichten zufolge behauptete Carroll auch, dass sie während des sexuellen Übergriffs von Trump geschlagen wurde. (Anm. d. Übers.: Das ist interessant: Das demokratisch regierte New York erlässt ein zeitlich befristetes Gesetz, das solche Klagen erlaubt. Und prompt findet sich eine Frau, die sich daran erinnert, dass Trump sich angeblich vor 30 Jahren schlecht benommen hat und reicht fristgemäß ihre Klage ein…)

Reaktionen auf das Gerichtsurteil

Trump selbst hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe wiederholt bestritten. Er nannte das Urteil der Geschworenen vom 9. Mai 2023 eine Schande und eine „Hexenjagd“ und erinnerte auch daran, dass er „absolut keine Ahnung hat, wer die Frau ist“.

Er bezeichnete die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen als eine „Parodie auf die Justiz“. Wie Trump in seinem sozialen Netzwerk Truth schrieb, hasste ihn der New Yorker Bezirksrichter Lewis Kaplan „mehr als es möglich ist“. Nach Ansicht des ehemaligen Präsidenten hätte die Carroll-Klage gegen ihn nie verhandelt werden dürfen.

Noch vor dem Urteil der Geschworenen bezeichnete Trump die Vorwürfe als „politischen Angriff“. Er glaubt, dass seine politischen Gegner auf diese Weise versuchen, ihn daran zu hindern, die US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 zu gewinnen.

„[US-Präsident Joe] Biden verliert an Boden, seine Umfragewerte sind um 11 [Prozentpunkte] gesunken und mein republikanischer Rivale [Ron DeSantis] hat 45 Punkte verloren, er ist schon unsichtbar“, sagte Trump.

Nach Ansicht des ehemaligen US-Vizepräsidenten Mike Pence wird Trumps Verurteilung in dem Fall keinen Einfluss auf die Haltung der amerikanischen Wähler ihm gegenüber haben.

„Ich weiß, dass er [der Fall] für die nationalen Medien sehr aufregend ist, aber ich glaube nicht, dass sich das amerikanische Volk darauf konzentriert“, sagte er.

Pence betonte, dass er in den viereinhalb Jahren, in denen er mit Trump zusammengearbeitet hat, nicht ein einziges Mal von einem solchen Verhalten des ehemaligen Präsidenten gehört oder es beobachtet habe.

Dennoch stellten die Republikaner im Senat des Kongresses Trumps Chancen auf eine Kandidatur in Frage.

„Ich hoffe, dass das amerikanische Volk <…> zu dem Schluss kommt, dass Donald Trump nicht unser Kandidat und schon gar nicht Präsident der USA sein sollte <…> Jemand, der wegen sexueller Übergriffe verurteilt wurde, sollte die Republikanische Partei nicht repräsentieren“, sagte Senator Mitt Romney.

Auch der Republikaner Bill Cassidy bezeichnete Trumps Beteiligung an der Wahl als „beunruhigend“. „Es liegt an den Wählern, ich sage es nur – aber denken Sie darüber nach. Wenn sie [Elizabeth Jean Carroll] Ihre Schwester wäre, was würden Sie denken?“, sagte er.

Belästigungsvorwürfe gab es schon früher

Mehr als ein Dutzend Frauen haben seit Ende 2016 – auf dem Höhepunkt des Präsidentschaftswahlkampfes – Vorwürfe wegen Belästigung durch Trump erhoben.

Die New York Times zitierte vor allem die Berichte zweier amerikanischer Frauen, die behaupteten, Trump habe sie während eines Treffens unangemessen berührt. Jessica Leeds, 74, erinnerte sich an einen Vorfall, der etwa 30 Jahre zurückliegt. Ihr zufolge saß sie in einem Flugzeug neben Trump, und etwa 45 Minuten nach dem Start ließ er die Armlehne seines Sitzes herunter und begann, sie anzufassen. Aus diesem Grund musste sie sich in den hinteren Teil des Flugzeugs begeben.

Rachel Crooks ihrerseits sagte, dass sie im Jahr 2005, als sie 22 Jahre alt war, als Sekretärin für die Bayrock Group in einem Büro im Trump Tower in Manhattan gearbeitet habe. Sie traf Trump eines Morgens vor dem Aufzug und stellte sich ihm vor, da ihre Firma mit ihm Geschäfte machte. Auf einen einfachen Händedruck des Milliardärs folgte ein Kuss auf die Wange und dann „direkt auf die Lippen“, sagte sie. „Das war sehr unangemessen“, sagte Crooks.

Die Journalistin Natasha Stoynoff sprach ebenfalls über Belästigung durch Trump. Sie sagte, es sei im Dezember 2005 passiert, als sie in die Mar-a-Lago-Residenz kam, um das Ehepaar Trump vor ihrem ersten Hochzeitstag zu interviewen. Wie Stoynoff in einem Artikel des Magazins People erzählte, rief Trump sie in eines der Zimmer und begann sie zu belästigen.

Der Politiker hat wiederholt alle Anschuldigungen als erfunden zurückgewiesen und die Ansicht vertreten, dass die US-Medien absichtlich Aussagen von Frauen veröffentlichen, die ihn belasten wollen, um den Präsidenten in der Öffentlichkeit zu kompromittieren.

„Jede dieser Frauen hat gelogen, um meinem Wahlkampf zu schaden. Das ist alles frei erfunden. Nichts von alledem ist jemals passiert. Niemals. Alle diese Lügnerinnen werden vor Gericht gestellt werden, wenn die Wahl vorbei ist“, zitierte CNN Trumps Worte.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen