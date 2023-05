Die G7 versprechen neue Russland-Sanktionen: Die Ereignisse des 19. Mai

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 19 Mai., wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 19. Mai.

Beginn der Übersetzung:

Sanktionen des kollektiven Westens und die Perspektiven von Verhandlungen: Die Situation rund um die Ukraine

Die USA und ihre Verbündeten haben am Freitag eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland angekündigt. Washington setzte russische Personen und Einrichtungen auf die schwarze Liste und verschärfte die sektoralen Beschränkungen und Ausfuhrkontrollen.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky hat am Gipfeltreffen der Arabischen Liga teilgenommen und plant einen Besuch in Japan, um die Führer der G7 zu treffen, die in Hiroshima tagen.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Angriffskommandos kämpfen im westlichen Teil von Artjomowsk (ukrainischer Name: Bachmut), während Einheiten der Gruppe der südlichen Streitkräfte den Feind zurückhalten, indem sie die Flanken decken, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow.

Die russischen Streitkräfte hätten Ausbildungszentren und Aufmarschstellen der ukrainischen Streitkräfte sowie feindliche Waffen-, Munitions- und Ausrüstungsdepots angegriffen, sagte er weiter. Im Laufe des Tages wurden das Treibstofflager der ukrainischen Streitkräfte in der Region Lwow und ein Artilleriemunitionsdepot in dem von den ukrainischen Streitkräften kontrollierten Gebiet der DNR zerstört.

Russische Luftabwehrkräfte fingen in den vergangenen 24 Stunden sieben Geschosse von HIMARS-Mehrfachraketenwerfern ab und schossen 10 ukrainische Drohnen ab,

Die ukrainischen Streitkräfte erlitten Verluste von bis zu 630 Soldaten in allen Abschnitten.

Direkte Verwicklung

Nikolaj Patruschew, der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, hat erklärt, dass die USA direkt in den Konflikt in der Ukraine verwickelt sind. Er wies darauf hin, dass Söldner und Berater aus westlichen Ländern, darunter auch aus den USA, auf der Seite Kiews direkt an den Feindseligkeiten beteiligt sind. Er wies auch darauf hin, dass Washington und London eine Kampagne führten, die darauf abziele, „die verfassungsmäßigen Grundlagen und die Souveränität Russlands zu untergraben“ und die Lage im Land zu destabilisieren.

Patruschew betonte, dass die von den ukrainischen Geheimdiensten in Russland begangenen Terroranschläge, „darunter die Ermordung von Darja Dugina, Wladlen Tatarsky (Maxim Fomin), der Bombenanschlag auf das Auto von Sachar Prilepin, die Explosion der Krim-Brücke“ sowie der Bombenanschlag auf die Nord-Stream-Gaspipeline und andere, „mit der Koordinierung der US-Geheimdienste geplant und durchgeführt wurden“.

Der Sekretär des russischen Sicherheitsrates erinnerte auch daran, dass die Amerikaner „ihre Satellitenstaaten unter Druck setzten und [die Ukraine] mit Munition mit abgereichertem Uran versorgten“, deren Zerstörung „eine radioaktive Wolke in Richtung Westeuropa verursachte“.

Kein Bedarf an Verhandlungen

Verhandlungen über die Lage in der Ukraine seien jetzt unnötig, weil Moskau sie nur mit Kiews „Herrchen“ in den USA und nur über eine Nachkriegsweltordnung führen könne, für die es noch zu früh sei, schrieb der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats Dmitri Medwedew in seinem Telegrammkanal. Zu den Äußerungen von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die sich zuvor gegen gleichberechtigte Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine ausgesprochen hatte, sagte Medwedew, es sei „schwer, nicht zuzustimmen“.

Selenskys Reise

Der ukrainische Präsident sprach auf dem Gipfeltreffen der Arabischen Liga in Saudi-Arabien. Er traf auch den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman Al Saud und lud ihn zu einem Besuch in Kiew ein. In Dschidda traf der ukrainische Staatschef auch mit dem Vizepräsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, dem stellvertretenden Premierminister von Oman für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit, dem Kronprinzen von Kuwait und dem Premierminister von Irak zusammen.

Von Saudi-Arabien aus wird der ukrainische Präsident nach Japan weiterreisen, wo vom 19. bis 21. Mai der G7-Gipfel stattfindet. Berichten zufolge beabsichtigt Selensky, mit den Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten zusammenzutreffen und auch Gespräche mit US-Präsident Joe Biden zu führen.

Finanzen, Industrie und Diamanten

Die G7-Staaten haben auf dem Gipfel in Hiroshima neue Maßnahmen versprochen, darunter langfristige militärische, finanzielle, humanitäre und diplomatische Hilfe für die Ukraine, um die Niederlage Russlands in dem Konflikt sicherzustellen, so die G7-Staats- und Regierungschefs in einer Erklärung.

In dem Dokument wird Russland aufgefordert, „die Feindseligkeiten einzustellen“ und „alle seine Truppen und Waffen aus dem gesamten international anerkannten Territorium der Ukraine abzuziehen“, wozu die G7-Länder nicht nur die neuen russischen Regionen, sondern auch die Krim zählen. Die G7-Staats- und Regierungschefs kündigten an, dass sie nur „Selenskys Initiativen“ als Friedensplan anerkennen würden.

Darüber hinaus erklärten die G7-Mitglieder, dass sie die Ausfuhr von Industrieausrüstungen und Technologie nach Russland sowie den Zugang Russlands zum globalen Finanzsystem weiterhin beschränken werden. In dem Dokument wird betont, dass die G7-Länder Maßnahmen ergreifen werden, um die Umgehung der anti-russischen Sanktionen durch andere Staaten zu bekämpfen, und dass sie den Handel und die Verwendung von in Russland abgebauten, verarbeiteten oder hergestellten Diamanten einschränken wollen.

Neue Sanktionen

Die USA haben eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland angekündigt.

So hat Washington Sanktionen gegen mehr als 200 natürliche und juristische Personen verhängt, darunter auch gegen den russischen Auslandsgeheimdienst, die Schifffahrt und Flugzeuge. US-Außenminister Anthony Blinken erklärte in einer Erklärung, die neuen Sanktionen beträfen „Russlands Verteidigungsindustriekomplex, den Technologie-, Metall- und Bergbausektor“ sowie „juristische und natürliche Personen, die an der Entwicklung des russischen Energiesektors beteiligt sind“. Beschränkungen wurden gegen russische Bildungseinrichtungen verhängt, darunter die Gubkin Russian State University of Oil and Gas und mehrere andere sektorale Bildungseinrichtungen.

Washington hat auch die sektoralen Sanktionen gegen Russland ausgeweitet und die Maßnahmen gegen die Quantencomputerindustrie, das Finanzwesen, das Baugewerbe, die verarbeitende Industrie, das Transportwesen und eine Reihe anderer Branchen verschärft.

Beschränkungen wurden auch gegen Personen verhängt, von denen Washington annimmt, dass sie bei der Umgehung der anti-russischen Beschränkungen helfen, darunter Bürger aus Deutschland, Indien, der Schweiz und anderen Ländern. Die USA haben außerdem die Ausfuhrkontrollen für Russland und Weißrussland für insgesamt 1.224 Güter verschärft.

Großbritannien, Kanada und Japan haben ebenfalls eine Ausweitung der Sanktionen gegen Russland angekündigt.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen