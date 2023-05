Die Hintergründe und Perspektiven der Rückkehr Syriens in Arabische Liga

Politik des Westens gescheitert

Gegen den massiven Widerstand des Westens hat die Arabische Liga beschlossen, Syrien offiziell wieder in die Arabische Liga aufzunehmen. Was sind die Hintergründe und was bedeutet das geopolitisch?

Vor einer Woche habe ich berichtet, dass Syrien in wenigen Tagen in die Arabische Liga zurückkehren wird. Dass auch der Iran und Saudi-Arabien parallel dazu ihre Beziehungen verbessern, macht die Niederlage des US-geführten Westens im Nahen Osten komplett. Außerdem hat auch das eigentlich eher den USA zugeneigte Ägypten nun die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zum Iran angekündigt.

Die USA, die die syrische Regierung um jeden Preis stürzen wollen und daher mit Hilfe der CIA-Operation Timber Sycamore den Krieg in Syrien entfesselt haben, haben bis zuletzt vergeblich versucht, die arabischen Staaten von der Wiederaufnahme Syriens in die Arabische Liga abzuhalten. Außerdem haben die USA den Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran nach Kräften angefeuert, um den arabischen Staaten die Präsenz ihrer großen Militärstützpunkte in der Region mit der angeblichen Gefahr aus dem Iran zu begründen.

Diese klassische „teile-und-herrsche“-Strategie der USA im Nahen Osten ist nun offenbar zusammengebrochen und die arabischen Staaten nehmen nicht nur Syrien wieder in ihren Kreis auf, sondern normalisieren auch die Beziehungen zum Iran im Eiltempo. Und auch der türkische Präsident Erdogan ist im Boot, was ein Grund mehr für den US-geführten Westen ist, ihm bei den aktuellen Wahlen eine Niederlage zu wünschen.

Der Libanon-Korrespondent der russischen Nachrichtenagentur TASS hat in einer Analyse erklärt, wie es zu den aktuellen Entwicklungen gekommen ist, was das geopolitisch und für die Region bedeutet und welche Interessen die einzelnen beteiligten Länder haben. Ich habe die sehr interessante Analyse übersetzt, weil man in deutschen Medien – außer Verdammungen von Assad – keine Informationen über die wichtigen Vorgänge findet.

Beginn der Übersetzung:

Gipfel der Arabischen Liga: Was erwartet Assad und Syrien nach der brüderlichen Umarmung?

Dmitri Selenin, Leiter von TASS Libanon, über den pro-syrischen Umbruch in der arabischen Welt

Syrien kehrt zielstrebig in die Reihen der innerarabischen Gemeinschaft zurück, begleitet von einem Raketenduell im Gazastreifen. Alle früheren Vorhersagen, dass die USA Druck auf ihre Partner in der Region ausüben und die Teilnahme des syrischen Staatschef Bashar al-Assad am Gipfeltreffen der Arabischen Liga in Riad verhindern würden, haben sich als falsch erwiesen. Diplomatischen Quellen zufolge wird Assad vor dem für den 19. Mai geplanten Gipfeltreffen Saudi-Arabien besuchen und auf dem Flugplatz von Kronprinz und Premierminister Mohammed bin Salman Al Saud empfangen werden, der die Initiative zur Wiederaufnahme von Damaskus in die Arabische Liga unterstützt hat.

Der Zeitung Al-Ahbar zufolge wird der syrische Präsident der Star des bevorstehenden Gipfels sein, was dem saudischen Kronprinzen entgegenkommt, der als der Führer in die Geschichte eingehen möchte, der die Araber gegen den Willen der USA und des Westens geeint hat.

Die Mitgliedschaft Syriens in der Arabischen Liga wurde im November 2011 nach dem Ausbruch des bewaffneten Konflikts in dem Land eingefroren.

Ein passendes Tandem

Wie kam es zur pro-syrischen Wende in der arabischen Welt? Wer hat den Knopf gedrückt, der die Tür für die Rückkehr von Damaskus in die Reihen der Arabischen Liga öffnete? Warum hat die Forderung nach einer konsequenten Umsetzung der Resolution 2254 des UN-Sicherheitsrats aus dem Jahr 2015, in der von der syrischen Regierung die Aufnahme eines Dialogs mit der Opposition, die Einrichtung einer Übergangsregierung und die Durchführung allgemeiner Wahlen unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen gefordert werden, keine Bedeutung mehr?

Rafiq Nasrullah, Direktor des International Centre for Policy Studies in Beirut, äußerte sich zu diesem Thema: „Prinz Mohammed bin Salman baut Beziehungen auf Augenhöhe zum Westen auf, was auch der frühere US-Präsident Donald Trump verstanden hat, der in gewisser Weise mit dem Thronfolger zusammenspielte und sich dadurch große Investitionen sicherte“, so der Gesprächspartner. „Die derzeitige US-Regierung scheint die Uhr zurückdrehen und ihre Partner im Nahen Osten an der kurzen Leine halten zu wollen. Offensichtlich funktioniert dieser Stil der Zusammenarbeit mit dem ehrgeizigen Kronprinzen nicht.“

Dem Experten zufolge braucht Mohammed bin Salman, der den Anspruch erhebt, der Entscheider der arabischen Welt zu sein, einen starken Partner in der Arabischen Liga. „Das wäre das Oberhaupt des größten arabischen Staates, der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi, aber er hat nicht das Charisma eines seiner berühmten Vorgänger, Gamal Abdel Nasser“, so Nasrullah. „Außerdem hat Ägypten viele wirtschaftliche und soziale Probleme und ist stark von den USA abhängig.“

Präsident Assad, der den Kampf gegen Terrorgruppen und eine 12-jährige Blockade überstanden und die Einheit und Unabhängigkeit Syriens bewahrt hat, ist nach Ansicht von Nasrullah für diese Rolle gut geeignet.

Abdel Bari Atwan, Chefredakteur von Rai al-Youm, eines Nachrichten- und Meinungsportals der arabischen Welt, argumentiert ähnlich. Seiner Meinung nach wird das Entstehen eines saudisch-syrischen Tandems das Gesicht der arabischen Welt verändern: „Die Wiederaufnahme Syriens in die Arabische Liga markiert eine neue Ära: Die Araber haben die Chance, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen“, sagte er. „Diese Autonomie bedeutet, dass es nicht mehr so sein wird wie früher, als die USA den Arabern Lösungen für die Probleme im Nahen Osten aufzwangen und sagten: ‚Tu dies und tu das.‘ Die neokolonialistische Hegemonie geht zu Ende.“

Atwan hält es für keinen Zufall, dass der Wandel in der arabischen Arena zu einer Zeit stattfindet, in der der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern erneut eskaliert, die, wie er sagt, „durch die Aussicht auf eine Wiederbelebung der Ideen des arabischen Nationalismus mit dem Eintritt Syriens in das Arabischen Liga inspiriert wurden“. Er ist auch nicht überrascht über die Reaktionen der USA und der EU, die mit der Entscheidung der Araber nicht einverstanden und der Meinung sind, dass Assad einer solchen Belohnung wie der Teilnahme am Gipfel in Riad nicht würdig ist.

Deal oder Abkommen?

Nach dem Erdbeben an der Grenze zwischen Syrien und der Türkei am 6. Februar haben die meisten arabischen Staaten, darunter Algerien, Ägypten, Jordanien, Irak und die Vereinigten Arabischen Emirate, ihre Beziehungen zu Syrien de facto normalisiert. Es wurden Luftbrücken nach Aleppo, Damaskus und Latakia eingerichtet, um humanitäre Hilfe für die betroffene Bevölkerung zu leisten. Mehrere arabische Außenminister trotzten dem Boykott gegen das syrische Regime und trafen sich mit Assad, aber es schien, als stünde die Wiederherstellung der Mitgliedschaft in der Arabischen Liga noch nicht auf der Tagesordnung. So erklärte der ägyptische Minister Sameh al-Shoukry am 27. Februar vor Journalisten ausdrücklich, dass „es Vorbedingungen gibt, die das syrische Regime erfüllen muss, um in die Reihen der regionalen Gemeinschaft zurückzukehren“.

Die Vereinigten Arabischen Emirate leisteten Syrien die größte Hilfe bei der Bewältigung der Folgen der Naturkatastrophe und versorgten die unter Sanktionen ächzenden Syrer täglich mit Lebensmitteln, Medikamenten und lebensnotwendigen Gütern. Die emiratische Regierung war die erste, die zugab, dass die Aussetzung der Mitgliedschaft Syriens in der Arabischen Liga seit 2011 ein Fehler war. Assad dankte dem Staatsoberhaupt Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan „für die brüderliche Rolle, die die Vereinigten Arabischen Emirate bei der Wiedervereinigung von Damaskus mit der Arabischen Liga gespielt haben“.

Der Besuch des saudischen Außenministers Prinz Faisal bin Farhan Al Saud in Damaskus fand am 19. April statt, später als der seiner arabischen Amtskollegen. Der Außenminister des Königreichs erklärte anschließend, dass „die Beziehungen zwischen Syrien und den arabischen Ländern wieder normalisiert werden sollten und der Einfluss Syriens in der Region größer sein sollte als zuvor.“ Diese Erklärung von bin Farhan signalisierte einen echten Durchbruch in der Syrien-Frage.

In der Tat begannen später Kommentatoren arabischer Fernsehsender und Zeitungsseiten, die kaum im Verdacht stehen, mit Assad zu sympathisieren, zu behaupten, dass der saudische Minister angeblich eine Liste von Verpflichtungen nach Damaskus gebracht habe, die die Syrer eingehen müssten, bevor sie in den arabischen Schoß zurückkehren könnten. Die Zeitung L’Orient – Le Jour zitierte einige dieser Forderungen, die angeblich die Verschärfung der Grenzkontrollen und die Unterbindung des Schmuggels von Drogen, insbesondere von Captagon (ein amphetaminartiges Stimulans – Anm. d. Verf.), über die Grenze zu Jordanien nach Saudi-Arabien und in andere Erdöl produzierende Golfstaaten betrafen. Die Araber bestanden darauf, die Präsenz pro-iranischer Formationen, die während des Konflikts an der Seite der Regierungsarmee kämpften, in Syrien zu verringern und sie schrittweise aus dem Land abzuziehen.

Außerdem sollte die syrische Regierung laut der Zeitung die sichere Rückkehr der Flüchtlinge „in spezielle Zonen unter arabischer und internationaler Kontrolle“ garantieren. Damaskus wurde auch aufgefordert, „einen ernsthaften Dialog mit der Opposition aufzunehmen und sie während der in der Resolution 2254 des UN-Sicherheitsrats von 2015 festgelegten Übergangszeit als Partner zu behandeln“.

Wie der Al-Ahbar-Kolumnist Ali Halabi erklärte, gaben die Damaskus-feindlichen arabischen Medien im Wesentlichen die jordanische Initiative für eine Syrien-Lösung von vor zwei Jahren wieder: „Es geht nicht wirklich um Vorbedingungen für eine Einigung, sondern um Maßnahmen zur Wiederherstellung von Vertrauen und Harmonie“, betonte er. „Die geäußerten Wünsche wurden berücksichtigt und in einer für Damaskus annehmbaren Formulierung in das Schlussdokument aufgenommen, das am 1. Mai auf dem Treffen der Außenminister Ägyptens, Jordaniens, des Irak, Saudi-Arabiens und Syriens in Amman angenommen wurde.“ Halabi erklärte, die nach sechsstündigen Beratungen verabschiedete Erklärung bekräftige die führende Rolle der Arabischen Liga bei der Erzielung einer politischen Lösung für die syrische Krise.

Auf einer Pressekonferenz erklärte der jordanische Vizepremierminister und Außenminister Ayman al-Safadi, dass die bei dem Treffen in Amman getroffenen Vereinbarungen die Tür für die Rückkehr Syriens in die Reihen der Araber geöffnet hätten. Er bekräftigte, dass sich die Araber ihrer Verantwortung für die Verbesserung der Lage im Lande bewusst seien: „Wir können die Situation nicht so lassen, wie sie ist“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident. „Der bisherige Kurs (Boykott – Anm. d. Verf.) war nicht erfolgreich und wird nur zu weiterer Verwüstung und Leid führen:“

Der Rat der Arabischen Liga, der am 7. Mai zu einer Dringlichkeitssitzung in Kairo zusammenkam, beschloss, Syrien seinen Platz in der Gemeinschaft zurückzugeben, und am folgenden Tag reiste der saudische Botschafter in Jordanien nach Damaskus, um Präsident Assad eine Einladung von König Salman bin Abdulaziz Al Saud zum Gipfel in Riad zu überreichen.

Halabi zufolge nahm der syrische Minister Faisal Mikdad den Vorschlag der Araber, gemeinsam einen schrittweisen Fahrplan für eine Lösung zu entwickeln, wohlwollend auf: „Die syrische Seite hat sich bereit erklärt, der Arabischen Liga Informationen darüber zukommen zu lassen, welche Rehabilitationsmaßnahmen an den Orten, an die syrische Flüchtlinge zurückkehren sollen, durchgeführt werden müssen, und im Rahmen der angekündigten Generalamnestie Maßnahmen für Anreize zu ergreifen, einschließlich der Aussetzung der Wehrpflicht“, erklärte er.

Der Lärm um Captagon

Der libanesische Analyst Nidal Sabi wies seinerseits darauf hin, dass der Westen versucht habe, die bevorstehende syrisch-arabische Normalisierung zum Scheitern zu bringen, indem er ein Paket zusätzlicher Sanktionen gegen Damaskus unter dem „angeblichen Vorwand“ der Verwicklung von Assads innerem Kreis in den Drogenhandel verhängte. Bei einem Treffen der EU-Außenminister am 24. April in Luxemburg wurde die Liste der Personen, die persönlichen Beschränkungen unterliegen, um 25 erweitert. Außerdem verhängte die EU restriktive Maßnahmen gegen eine Reihe von privaten Sicherheitsfirmen, die in Syrien tätig sind.

Damaskus reagierte mit einer scharfen Verurteilung des EU-Sanktionsdrucks. In einer Erklärung des Außenministeriums hieß es: „Der aggressive Kurs der EU gegenüber Damaskus basiert auf Lügen und Desinformation, und die einseitigen Beschränkungen Brüssels zielen darauf ab, die Konsolidierung der Stabilität im Land nach dem Scheitern der terroristischen Verschwörung zu verhindern.“

Wie Sabi feststellte, wurde die Ausweitung der Sanktionen von der Veröffentlichung aller möglichen Fälschungen in westlichen Medien begleitet: „So berichteten einige glaubwürdige Quellen, dass Saudi-Arabien dem syrischen Regime angeblich versprochen habe, es unter dem Deckmantel einer Agrarhilfe in Höhe von vier Milliarden Dollar für den Verlust seiner Captagon-Produktion zu entschädigen, die ihm beträchtliche Einnahmen bringe“, sagte er. „Es wurde behauptet, dass das fast eine der Hauptbedingungen des Abkommens war.“

Die Absurdität derartiger Behauptungen sei offensichtlich und zeige die verzweifelten Versuche der USA und ihrer Verbündeten, Assad um jeden Preis von einem Besuch in Riad abzuhalten, meint der Experte. „Und Drohungen von Mitgliedern des US-Kongresses, Araber für ihre Offenheit gegenüber Syrien zu bestrafen und das Sanktionsgesetz zu verschärfen, das jeden bestraft, der mit Damaskus Geschäfte macht, sind der beste Beweis für den Zusammenbruch der US-Politik im Nahen Osten“, sagte er.

Sabi erinnerte an die berüchtigte Flucht der US-Marines aus dem Libanon im Jahr 1983: „Wir werden bald das Gleiche in am Euphrat erleben, wo die USA ihre Militärstützpunkte in den von den syrischen Kurden kontrollierten Gebieten eingerichtet haben“, sagte der Gesprächspartner. „Washington hat es nicht geschafft, den am 10. März in Peking ausgehandelten iranisch-saudischen Pakt zu verhindern, und wird sich nun mit einer anderen Realität abfinden müssen: der Teilnahme Assads am arabischen Gipfel.“

Der Experte erklärt die Notwendigkeit des Bündnisses der arabischen Herrscher mit Syrien mit einer Reihe von Gründen. Erstens werde die Politik von Kronprinz Mohammed bin Salman zur Lösung von Konflikten in der Region dazu beitragen, günstige Bedingungen für die Umsetzung der saudi-arabischen Vision 2030 zu schaffen. Dieser Plan sieht den Bau der Post-Öl-Stadt Neom, vor, ein zukünftiges globales Zentrum für High-Tech und Innovation.

Zweitens, so Sabi, wird die Aufnahme von Beziehungen zu Damaskus den iranisch-saudischen Pakt stärken und die seit langem bestehende sunnitisch-schiitische Rivalität in der Region, die von den USA angeheizt wird, beenden: „Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Schwächung des Einflusses der mit der Muslimbruderschaft verbundenen islamistischen Kräfte, die eine Bedrohung für die Herrscherfamilien in den Golfmonarchien darstellen“, betonte er. „Die Rückkehr Syriens, das die extremistischen Gruppen besiegt hat, bedeutet, dass das Projekt des so genannten Arabischen Frühlings, das die Islamisten an die Macht bringen sollte, endgültig gescheitert ist.“

Der türkische Weg

Das Thema der Normalisierung der Beziehungen Syriens zu seinem anderen Nachbarn wurde bei einer Konsultation zwischen den Außenministern Russlands, Irans, Syriens und der Türkei am 10. Mai in Moskau erörtert. Für Damaskus endete auch dieses Treffen mit einem ermutigenden Ergebnis. Das Treffen des Quartetts war seit Januar in Moskau vorbereitet worden und sollte von hochrangigen Gesprächen zwischen den Präsidenten Tayyip Erdogan und Bashar al-Assad gefolgt werden. Nun müssen jedoch erst die Ergebnisse der Parlamentswahlen in der Türkei abgewartet werden, bevor der Dialog über die Normalisierung der syrisch-türkischen Beziehungen fortgesetzt werden kann.

Die Rhetorik vor den Wahlen hat die Bemühungen um die Wiederherstellung des Vertrauens zwischen den beiden Seiten etwas erschwert. So äußerte sich der türkische Minister Mevlut Cavusoglu am 8. Mai im Sender CNN Turk wenig schmeichelhaft über die syrische Führung: „Das Assad-Regime ist nicht in der Lage, die sichere Rückkehr der Flüchtlinge zu gewährleisten und das Problem der Präsenz der Terroristen in den Grenzgebieten zu lösen.“ Er sagte, die Türkei würde in dieser Situation einen Rückzug ihrer Truppen aus dem syrischen Hoheitsgebiet im allerletzten Moment in Betracht ziehen.

Der syrische Minister Faisal Mikdad ging in einer Rede in Moskau auf das Thema ein. Als Antwort auf Çavuşoğlu sagte er, Damaskus strebe ein Ende der illegalen Militärpräsenz auf syrischem Gebiet an: „Das gilt natürlich auch für die türkischen Truppen, und ohne Fortschritte in dieser Frage werden wir stehen bleiben und zu keinen wirklichen Ergebnissen kommen“, sagte Mikdad. „Die syrische Seite wird auf dem Abzug der türkischen Truppen bestehen.“ Trotz aller negativen Entwicklungen der letzten Jahre sei Damaskus jedoch zu einem offenen und konstruktiven Dialog mit Ankara bereit, so der Außenminister. „Syrien und die Türkei werden in der Lage sein, mit der Hilfe und Unterstützung der russischen und iranischen Freunde zusammenzuarbeiten, um die Ziele zu erreichen, die den Interessen beider Länder dienen“, sagte er.

Der libanesische Politologe Hassan Juni bezeichnete die Ergebnisse des Moskauer Treffens des Quartetts als positiv und vielversprechend, betonte jedoch, dass „der türkische Weg mit Minen übersät ist, die von beiden Seiten entschärft werden müssen“. Juni machte deutlich, dass das Hauptproblem die bewaffnete US-Präsenz im Nordosten Syriens sei. „Darüber ist man in Ankara nicht glücklich, weil das US-Militär kurdische Formationen unterstützt“, sagte er. „Damaskus fürchtet separatistische Gefühle unter den Kurden, aber die syrische Regierung ist eher darüber besorgt, dass das nicht von der Regierung kontrollierte Gebiet wichtige Ölfelder beherbergt, ohne die es keinen wirtschaftlichen Aufschwung geben kann.“

Seit 2017, als die nördliche Deeskalationszone geschaffen wurde, ist das Problem der Entwaffnung der Oppositionsgruppen, die mit den syrischen Truppen in Aleppo, Ost-Ghouta bei Damaskus und im Süden des Landes kämpfen, ungelöst geblieben. Dem Experten zufolge hat Ankara aus diesen Kämpfern eine Stellvertreterarmee geschaffen, die die Grenzgebiete im Norden Aleppos verwaltet und in Raqqa und Hasakeh Kämpfe gegen Kurden führt.

„Aufgrund des fehlenden Vertrauens zwischen der Regierung und der Opposition ist es derzeit nicht möglich, das Problem der Rückkehr der Flüchtlinge aus der Türkei in ihre Heimat zu lösen“, so Juni. „Aber bei künftigen Kontakten mit der türkischen Seite zu all diesen komplexen Dossiers werden die Syrer einen neuen Trumpf in der Hand haben, denn sie haben die arabische Unterstützung hinter sich.“

Die Prioritäten Teherans

Was die Beziehungen zwischen Syrien und dem Iran betrifft, so ist es erwähnenswert, dass der iranische Präsident Ebrahim Raisi am 3. und 4. Mai Damaskus seinen ersten offiziellen Besuch nach einer 13-jährigen Pause abstattete. Dabei wurden ein Paket von Abkommen über den Ausbau der Handels- und Wirtschaftskooperation sowie ein Memorandum über eine langfristige strategische Partnerschaft für 20 Jahre unterzeichnet. Die Gespräche waren seit langem vorbereitet worden, aber die Ankunft des iranischen Politikers zu einem Zeitpunkt, an dem über die Rückkehr Syriens in die Arabische Liga entschieden wurde, sorgte für Verwirrung, was sich in den Kommentaren der Zeitungen und sozialen Netzwerken widerspiegelte. Die Erklärung von Mohammad Jamshidi, dem stellvertretenden politischen Stabschef des Präsidenten der Islamischen Republik, dass Raisi „nach Damaskus reisen wird, um den Sieg der Widerstandsachse im Kampf gegen den Terrorismus zu feiern“, sorgte für Verwirrung. Das wurde von einigen als eine Art Machtdemonstration seitens der Iraner angesehen.

Im Vorfeld des Besuchs erklärte Präsident Assad, die Zusammenarbeit mit dem Iran müsse auf eine friedliche Basis gestellt werden. „Die wirtschaftliche Komponente der bilateralen Beziehungen muss dem Niveau der politischen Interaktion zwischen Damaskus und Teheran entsprechen“, betonte er. Bei der feierlichen Unterzeichnung der gemeinsamen Dokumente wies der syrische Staatschef darauf hin, dass der Besuch des iranischen Politikers in Damaskus zu einer Zeit stattfinde, in der sich wichtige Veränderungen auf der internationalen Bühne vollzögen. „Die wirtschaftliche Landkarte der Welt verändert sich, das Gleichgewicht verschiebt sich allmählich nach Osten und befreit die Entwicklungsländer aus der Knechtschaft des Westens“, betonte er.

Zu den Ergebnissen der iranisch-syrischen Gespräche sagte Joseph Dagher, ein führender Forscher an der libanesischen Universität Louise, dass die Absicht von Damaskus und Teheran, eine gemeinsame Geschäftsbank zu gründen, die Rechnungen in den Landeswährungen abrechnen soll, bahnbrechend für die bilateralen Beziehungen sei. Der Iran plane derzeit keine größeren Investitionen in Syrien, mit Ausnahme des Baus von Häfen an der Mittelmeerküste, meinte er. „Die Iraner sind daran interessiert, an Chinas Megaprojekt Neue Seidenstraße teilzunehmen“, fasste der Experte zusammen.

Akram Khourani, Professor an der Universität Damaskus, wies unterdessen darauf hin, dass sich die syrische Wirtschaft in einer äußerst schwierigen Lage befindet und langfristige Kooperationsprojekte mit dem Iran nichts zur Verbesserung der Situation beitragen werden. „Die Zentralbank braucht jetzt dringend Devisen für Marktinterventionen, da eine Preisstabilisierung die Lebensbedingungen der Bürger verbessern wird“, fasste er zusammen.

Syrien tritt also in eine neue Phase ein, die es dem Land und der unter den Sanktionen leidenden Bevölkerung vermutlich erlauben würde, große Mengen an humanitärer Hilfe von seinen arabischen Brüdern zu erhalten. Es bleibt die Frage offen, ob reiche Erdöl produzierende Staaten es wagen werden, im Rahmen des Wiederaufbaus nach dem Krieg massiv in die syrische Wirtschaft zu investieren. Höchstwahrscheinlich wird die finanzielle und technische Hilfe unter der Schirmherrschaft der einen oder anderen Organisation der Vereinten Nationen geleistet werden.

Ende der Übersetzung

