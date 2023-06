Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 1. Juni, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 1. Juni.

Beginn der Übersetzung:

Angriff auf die Region Belgorod und Probleme beim Getreideanbkommens: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Russische Truppen haben am Donnerstag einen weiteren Angriff ukrainischer Kämpfer in der Region Belgorod abgewehrt. Die ukrainischen Streitkräfte beschossen den ganzen Tag über wiederholt die Stadt Shebekino und andere Siedlungen in der Region Belgorod mit Raketenartillerie, wobei Zivilisten verletzt wurden.

Stephane Dujarric, der Sprecher des UN-Generalsekretärs, erklärte, es gebe „ernsthafte Probleme“ bei der Umsetzung des Getreideabkommens. Er sagte, Russland habe angekündigt, die Registrierung von Schiffen, die an der Vereinbarung beteiligt sind, einzuschränken, bis die Frage der Wiederaufnahme der russischen Ammoniak-Exporte geklärt sei.

Die NATO wird Kiew keinen schnellen Beitritt zur Allianz anbieten, aber der Ukraine weiterhin volle Unterstützung gewähren, um ihr zu helfen, 2den Krieg zu gewinnen“, sagte der Generalsekretär der Allianz, Jens Stoltenberg.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Angriffskommandos der 5. motorisierten Schützenbrigade und der Spezialeinheit Achmat setzen ihre Offensive bei Marinka fort, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow.

Nach Angaben von Apta Alaudinow, stellvertretender Kommandeur des 2. Armeekorps und Kommandeur der Spezialeinheit Achmat, haben die russischen Truppen etwa 70 Prozent des Gebiets von Marinka befreit.

Bei Donezk haben die russischen Truppen nach Angaben von Konaschenkow in den vergangenen 24 Stunden bis zu 395 Soldaten der ukrainischen Streitkräfte, einen Panzer, zwei Schützenpanzer und zwei Haubitzen vernichtet.

In anderen Abschnitten betrugen die Gesamtverluste der ukrainischen Streitkräfte über 260 Personen. Russische Luftabwehrkräfte schossen in der Region Saporoschschje ein ukrainisches Flugzeug vom Typ Su-25 ab.

Lage in der Region Belgorod

Russische Truppen und Grenzschutzeinheiten haben nach Angaben von Konaschenkow drei Versuche ukrainischer Terroristen abgewehrt, in das Gebiet der Region Belgorod einzudringen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums waren an einem der Angriffe bis zu 70 Kämpfer, fünf Panzer, vier gepanzerte Kampffahrzeuge, sieben Kleinlastwagen und ein Kamaz-LKW beteiligt. Eine andere Gruppe von 15 Kämpfern versuchte, am linken Ufer des Flusses Sewersky Donez nach Russland einzudringen, wurde jedoch auf einem Minenfeld in die Luft gesprengt. Außerdem bewegte sich eine Gruppe von 50 Kämpfern am rechten Ufer des Flusses, wurde aber durch Handfeuerwaffen zerstreut. Insgesamt wurden auf der ukrainischen Seite des Grenzgebiets mehr als 50 Terroristen, 4 gepanzerte Kampffahrzeuge, ein BM-21 Grad Mehrfachraketenwerfer und ein Pickup zerstört.

Im Laufe des Tages wurde Shebekino von ukrainischer Seite mehrfach massiv beschossen, wobei mindestens 12 Menschen verletzt wurden. Nach vorläufigen Berichten wurden 4 Mehrfamilienhäuser, 18 Einfamilienhäuser, 3 Verwaltungsgebäude, ein landwirtschaftliches Gebäude, ein Industrieunternehmen, ein Wohnheim und ein Kindergarten, 5 Autos und ein Bus beschädigt.

Am Nachmittag ereignete sich ein Zwischenfall in Belgorod: Durch die Explosion einer Drohne, die auf die Fahrbahn fiel, wurden zwei Menschen verletzt, sagte der Gouverneur der Region Belgorod Wjatscheslaw Gladkow. Ihm zufolge wurden auch die Stadtteile Valuisky und Graivoronsky beschossen.

Probleme mit dem Getreideabkommen

Russland hat das Gemeinsame Koordinierungszentrum in Istanbul darüber informiert, dass die Registrierung von Schiffen, die im Rahmen des Getreideabkommens den Hafen von Odessa anlaufen, so lange eingeschränkt wird, bis der Export von russischem Ammoniakdünger wieder aufgenommen wird, so der Sprecher des UN-Generalsekretärs. Er sagte, die UNO sei „besorgt über die anhaltende Verlangsamung des Getreideabkommens, die im April und Mai zu beobachten war“.

Die Probleme im Zusammenhang mit der Verhängung der anti-russischen Sanktionen gegen Bankzahlungen, Transportlogistik und Versicherungen verschärfen sich weiter. Ohne eine Lösung dieser Probleme und der Frage der russischen Ammoniakexporte sei eine Fortsetzung des Getreideabkommens nach dem 17. Juli nicht denkbar, sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Verschinin.

„Die im Rahmen des Getreideabkommens geschaffenen Getreidekorridore werden zur Deckung von Angriffen auf die russische Küste genutzt“, sagte der russische FSB-Direktor Aleksander Bortnikov. Ihm zufolge sind „Transporte internationaler Logistikunternehmen an Waffenlieferungen beteiligt.“

Sabotage der Gaspipelines

Ein ukrainischer Soldat könnte an der Sabotage der Gaspipelines Nord Stream und Nord Stream 2 beteiligt gewesen sein, aber es gibt keine Bestätigung dafür, dass die Regierung in Kiew von den Terroraktionen wusste, schreibt die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf eigene Quellen in Ermittlerkreisen.

Dem Blatt zufolge könnte es sich bei einem der Besatzungsmitglieder der Yacht Andromeda, mit der der Sprengstoff an den Sabotageort gebracht werden soll, um einen 26-jährigen ukrainischen Soldaten aus einer Stadt südöstlich von Kiew handeln. Die Strafverfolgungsbehörden kamen ihm dank eines rumänischen Passes auf die Spur, den er bei der Anmietung einer Jacht vorlegte.

Nach Angaben der Zeitung durchsuchten die Ermittler die Wohnung einer Frau in Frankfurt an der Oder, die in der Vergangenheit eine Beziehung mit dem ukrainischen Soldaten hatte und ein Kind mit ihm hat. Von dem Kind wurden DNA-Proben entnommen, um sie mit denen zu vergleichen, die auf der Andromeda gefunden wurden. Wenn die DNA übereinstimmt, haben die deutschen Ermittler einen konkreten Verdächtigen, heißt es in dem Artikel.

Die Ukraine und die NATO

Die NATO wird Kiew keinen beschleunigten Weg in die Allianz anbieten, ist aber bereit, den Status der NATO-Ukraine-Kommission zu einem Rat aufzuwerten, an dem die Ukraine gleichberechtigt mit anderen Mitgliedern teilnehmen würde, sagte Stoltenberg auf einer Pressekonferenz nach dem informellen Treffen der Außenminister der Allianz in Oslo.

Er wies darauf hin, dass die von der Ukraine geforderten Entscheidungen über Sicherheitsgarantien noch nicht getroffen worden seien. Laut Stoltenberg „ist das Erste und Wichtigste für die NATO in Bezug auf die Ukraine, sicherzustellen, dass sie den Krieg gewinnt.“ Was die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO betrifft, so sei jetzt „nicht der Zeitpunkt, um zu sagen, wann das geschehen könnte.“

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock betonte, dass die NATO ihre Erweiterung nicht inmitten des Konflikts in der Ukraine diskutieren könne. Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn schloss sich dieser Meinung an. Der Beitritt der Ukraine zum Bündnis „ist keine Frage von heute“, sondern „es sollte ein Weg mit Etappen und einer klaren Abfolge von Ereignissen ausgearbeitet werden, damit die Ukraine zu gegebener Zeit unter guten Sicherheitsbedingungen dem Bündnis beitreten kann“, sagte die französische Außenministerin Catherine Colonna.

Es gebe einen „geschlossenen Konsens“ in der NATO, dass der Beitritt der Ukraine zum Bündnis nicht auf der Tagesordnung des NATO-Gipfels in Vilnius im Juli stehen sollte, sagte der ungarische Außenminister Peter Szijjártó. Er erklärte, dass „einige Länder nicht wagen, ihre Meinung direkt und öffentlich zu äußern, oder es nicht wollen“.

Die Hoffnungen der Ukraine, der EU und der NATO beizutreten, „rücken in immer weitere Ferne“, sagte der ukrainische Präsident Wladimir Selensky auf dem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Chisinau. Er sagte, dass Kiew auf dem NATO-Gipfel im Juli „Sicherheitsgarantien auf dem Weg zur Mitgliedschaft“ in der Allianz brauche, während im Herbst „eine klare positive Entscheidung“ über den Beitritt der Ukraine zur EU getroffen werden müsse.

Ende der Übersetzung

