Alltag im Krieg

Im Donbass gibt es mit Unterricht von Schulkindern noch viele Probleme. Da ich darüber nie berichtet habe, werde ich das nun nachholen.

Bei meinen Reisen in den Donbass habe ich viele Schulen gesehen und mit vielen Lehrern und Schuldirektoren gesprochen. Dabei haben sie auch von den Problemen erzählt, die sie haben. Sie werden von denen, die für die Ukraine sind bedroht und beschimpft. Viele Schulen sind beschossen worden, da die Ukraine gezielt auf Schulen schießt. Daher findet der Unterricht in Orten, die in Reichweite ukrainischer Artillerie sind, per Video statt. Es gibt einen Lehrermangel, weil viele Lehrer geflohen sind oder Angst haben, als Lehrer zu arbeiten. Und aus Russland kommen nur wenige Lehrer freiwillig in die neuen russischen Gebiete. Die Probleme sind vielfältig.

In seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick hat das russische Fernsehen über die Lage der Schulen in den neuen russischen Gebieten berichtet. Der Bericht dürfte viele überraschen, weil er ein weiteres Mal mit der Legende der „russischen Propaganda“ aufräumt, denn in dem Bericht werden die Probleme keineswegs verschwiegen oder schöngeredet, sondern deutlich beim Namen genannt.

Das ist ein entscheidender Unterschied zum Westen, wo Medien und Politik so tun als gäbe es keine ernsthaften Probleme, wenn die deutsche Regierung beispielsweise behauptet, der Wirtschaft gehe es eigentlich ganz gut.

In Russland werden Probleme von Medien und Politik offen angesprochen, denn in Russland weiß man, dass Probleme nur gelöst werden können, wenn man sie beim Namen nennt und ehrlich mit ihnen umgeht, um eine Lösung zu finden. Daher habe ich den russischen Bericht übersetzt, weil erstens das Thema interessant ist und zweitens, weil der Bericht sehr schön zeigt, dass russische Medien keine „Hurra-Propaganda“ machen, wie im Westen viele denken, sondern Probleme auch angesprochen werden.

Beginn der Übersetzung:

Unterricht in den Schulen des Donbass: Bandera ist kein Held mehr

Das Schuljahr im Donbass hat mit zwei Wochen Verspätung begonnen. Es wurde wegen der Wahlen verschoben, um die Kinder nicht der Gefahr von Provokationen auszusetzen. Die Lehrerinnen und Lehrer hatten jedoch mit Schwierigkeiten zu kämpfen, denn sie unterrichten Kinder, denen jahrelang beigebracht wurde, dass Bandera ein Held ist und dass die Russen der Feind sind. Das ist schwer. Und es gibt nicht genügend Lehrer, die in der Lage und willens sind, dem russischen Bildungsprogramm zu folgen, wie unser Beitrag aus dem Donbass zeigt.

Früher war das hier eine Einöde mit wilden Brennnesseln und die Kinder haben hier Krieg gespielt. Als das Militär in ihre Stadt kam, verstummten die Stimmen der Kinder in der Schule. Die ukrainische Armee wurde nicht verjagt, sie ging von selbst.

Die Schulglocke brachte die Kinder zurück an ihre Schulbänke. Der Unterricht wird jetzt auf Russisch abgehalten, aber noch vor kurzem wurde sogar Puschkin in der ukrainischen Übersetzung gelesen. Es wurde neu organisiert.

„Ich weiß, dass Russland für immer hier ist. War die Ukraine sicher, dass sie für immer hier sein würde, besonders in den letzten fünf Jahren? Sie haben keine Straßen und Wasserleitungen repariert. Sie haben den Schulen nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt wie jetzt“, sagt Natalia Galka, Direktorin der Schule Nr. 1 in Genitschesk.

Die Kiewer Regierung gab kein Geld für die Schule aus, sondern sie gab nur Anweisungen. In den Grundschulklassen wurde Rotkäppchen in der neuen ukrainischen Interpretation gelesen: Die Enkelin trank, rauchte und klaute die Rente ihrer Großmutter. In der Oberschule wurde verzerrte Geschichte gelehrt. Bandera ist kein Held mehr.

„Die Geschichte muss so gelehrt werden, wie sie in Wirklichkeit war, und nicht an die Ideologie angepasst werden, weil die Geschichte Russlands und der Ukraine wirklich ein integraler Bestandteil von Russland ist,“, ist Andrej Alekseenko, Leiter der Regierung der Region Cherson, überzeugt.

Im Sozialkundelehrbuch ist das deutsche Hakenkreuz. Die Geschichte der Ukraine für die 10. Klasse ist eine Chronik der Ukrainischen Aufständischen Armee. Diese Bücher sind nicht mehr in den Schulbibliotheken. Die ukrainischen Ausgaben wurden herausgenommen, aber wir haben ein paar Exemplare gefunden.

Die Direktorin der Schule in Nowaja Kachowka hat früher Geschichte unterrichtet, sich dann aber geweigert. Die Lehrer wurden gezwungen, ein Papier zu unterschreiben, in dem sie sich verpflichten, den Kindern nur den Stoff vorzulesen, der in den Schulbüchern steht. Unter Androhung strafrechtlicher Konsequenzen. Die Lehrer leben noch heute in Angst.

Die Schule Nr. 6 in Nowaja Kachowka liegt an der Frontlinie. Hundert Meter weiter das Flussufer, weiter hinten der Dnjepr und jenseits des Flusses sind die Stellungen des ukrainischen Militärs. Sie sind in Sichtweite, die Schule ist unter direktem Beschuss. Das Schuljahr hat hier noch nicht begonnen. Bis zu 120 Granaten schlagen hier pro Tag ein. In dieser Woche schlug Streumunition auf dem Markt der Stadt ein, Wohnviertel wurden beschossen, Menschen kamen ums Leben. Doch die Lehrer haben nicht nur Angst vor Granaten, viel schlimmer ist der versteckte Krieg. Sie arbeiten sogar wie Partisanen.

Nur eine von zehn Schulen ist geöffnet. Der Unterricht findet per Video statt. Der Lehrer sieht die Schüler nicht auf dem Bildschirm. Er schickt ihnen Aufgaben, kontrolliert sie dann per Foto und gibt Noten. Früher gab es 6.000 Schüler in der Stadt, heute sind es 420.

„Es gibt Kinder, die ihre Ausbildung in einer ukrainischen Schule fortsetzen. Das liegt in der Verantwortung der Eltern. Ich verstehe, dass diese Eltern darauf warten, dass die ukrainische Regierung hierher kommt“, sagte Julia Tjutjurjatnik, Direktorin der Schule Nr. 10 in Nowaja Kachowka. Sie erzählt auch, dass viele Menschen auf der Straße an ihr vorbeigehen und sie als „Kollaborateurin“ beschimpfen, weil sie weiterhin Kinder unterrichtet. Viele sagen nur „15 Jahre“, was eine Drohung mit 15 Jahren Gefängnis ist, die die Ukraine allen Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen androht, sollte sie in das Gebiet zurückkehren.

„Wir müssen jetzt verstehen, in welchem Umfeld wir uns befinden, wie zweckmäßig es ist, sogenannte Demokratie zu spielen, vielleicht sollten wir strenger, fordernder und härter gegenüber denen sein, die uns fremde Ideale aufzwingen. Wenn es Ihnen nicht gefällt, hier zu leben, wenn Sie etwas ganz anderes propagieren, bitte schön, geht und lebt woanders“, sagte Wladimir Leontjew, Bürgermeister von Nowaja Nachchowka.

Der Schulbus kommt um 7:05 Uhr im Dorf Archangelskaja Sloboda an. Hier gibt es zwar eine Schule, aber sie ist geschlossen. Die Schulleiterin konnte keine Lehrer finden, die ehemaligen Lehrer verweigerten sich. In der Region Kachowka arbeitet von 18 Schulen nur eine einzige, die Tawritschanskaja. Die Kinder werden dreißig Kilometer weit weg gebracht. Jeden Tag über die kaputten Straßen.

Nach Sofiejwka kommt kein Schulbus. Alina packte ihre Kinder ein und zog nach Tawritschanskaja. Sie hat eine Stelle als Schulärztin bekommen. Fast alle Lehrkräfte hier sind zugereist. Der Geschichtslehrer Andrej Ardaschew kommt aus Perm. Er hat im Internet gelesen, dass ein Geschichtslehrer gesucht wurde, und kam. Ihm fielen die Aufsätze in die Hände, die von den Schülern in den Jahren unter ukrainischer Herrschaft, also Anfang 2022, geschrieben wurden.

„Sie haben für Bandera geschrieben, für Hitler, dass wir Invasoren und die Deutschen Befreier waren“, erzählt Andrej. Der Lehrer kam, als die Schule noch geschlossen war. Ihm wurde angeboten, Direktor zu werden, der alte Direktor ist als Flüchtling nach Europa gegangen. Die Ereignisse vom Februar letzten Jahres sind ebenfalls Geschichte. Sie könnten als der Beginn eines kalten Krieges innerhalb des Dorfes in die Annalen von Tawritschanskaja eingehen.

Zuerst ist Lenin nach Tawritschanskaja zurückgekehrt: Sein Denkmal wurde abgebaut, aber es wurde nicht aus dem Dorf gebracht. Die ganze Zeit über war es unter Spänen im Sägewerk versteckt. Puschkin kam in die Bibliothek, in der Originalsprache Russisch. Diese kulturellen Veränderungen gefielen nicht allen. Die Lehrer erklärten einen Boykott. Am 1. September letzten Jahres öffnete die Schule nicht. Sie lehnten es kategorisch ab, im russischen Bildungssystem zu arbeiten. Die Leute sind zu ihnen nach Hause gegangen und haben sie angefleht. Sie wurden gebeten, in die Schule zu gehen. Die Kinder liefen durch die Straßen, anstatt an ihren Schulbänken zu sitzen. Doch die Lehrer blieben hartnäckig: Die ukrainische Regierung bedankte sich für diese prinzipientreue Haltung mit einer einmaligen Prämie von 1.000 Euro.

„Wenn sie unsere Kinder verraten, sie im Stich gelassen haben, dann brauchen unsere Kinder sie nicht. Wir haben Lehrer gefunden, die 15 Jahre in Angst unterrichtet haben, sie sind in die Institute gegangen und studieren“, sagte Oleg Samoilenko, stellvertretender Direktor für Sicherheit an der Mittelschule von Tawritschanskaja.

Nur die Musik- und Zeichenlehrerin Galina Kilivnik ist zur Arbeit gegangen. Sie ist bereits im Ruhestand, aber sie konnte nicht ablehnen, denn diese Kinder sind vor ihren Augen aufgewachsen. Gestern noch sangen sie die ukrainische Nationalhymne „Tscherwona Kalina“, zu der die Banderisten in Wolhynien Polen getötet haben. Heute werden sie auf den Weg des Guten geführt.

Sie lesen hier noch keine Literatur, denn es gibt keinen Lehrer. Die Chemie „verstaubt“. Physikunterricht erteilt ein ehemaliger Betriebswirt, Geografie ein Ökologe aus der Versuchsstation. Die Kinder können lernen, aber nicht allen Eltern erlauben das. Sie melden ihre Kinder bei einer ukrainischen Online-Schule an.

In den neun Jahren des Krieges erlebt Marina ihre fünfte Quarantäne. Sie ging in die erste Klasse, als die ersten Granaten auf Gorlowka flogen. Dann kam Covid. Und wieder der Krieg. Fernunterricht fördert die Disziplin. Wenn der Unterricht beginnt, muss man in Form sein. (Anm. d. Übers.: Gorlowka ist eine kleine Stadt nahe Donezk, die nach 2014 wohl heftiger beschossen wurde, als jede andere Stadt. Ich selbst war letztes Jahr dort, hier finden Sie Details)

„Wenn der Krieg nicht wäre, würde ich regelmäßig zur Schule gehen. Ich würde auf jeden Fall zu Kursen gehen. Ich würde mich mehr als einmal im Monat mit meinen Freunden treffen. Wenn es zum Krieg gekommen ist, bedeutet das, dass wir ihn aushalten müssen. Also sind wir stark dafür“, sagte das Mädchen.

An der Schule Nr. 50 in Gorlowka verstecken die Lehrer ihre Gesichter nicht. Sie unterrichten Online. Sie können von zu Hause aus unterrichten, aber sie kommen trotzdem in die Klassenzimmer, um durch die ruhigen Schulflure zu gehen, die früher immer von Kinderlärm erfüllt waren. Seit neun Jahren leben sie in der Erwartung des Friedens. Ihnen werden neue Klassenräume für Physik, Chemie und Informatik versprochen. Die Laborausstattung ist veraltet, sie ist von 1983. Die Modelle von Atomen haben die Kinder während der letzten Schulstunden vor zwei Jahren aus Knete und Perlen gebastelt.

Maria und ihr Sohn Jegor kehrten ein Jahr nach der Evakuierung in ihre Heimatstadt Mariupol zurück. Sie gingen nach Russland, als es völlig unerträglich wurde, ohne Strom, Wasser und Nahrung und unter ständigem Beschuss zu leben. Jegor erlernte alle Arten von Waffen. Sein Buch des Lebens wurde der Krieg.

„Der Gegner musste ausgeräuchert werden wie Kakerlaken“, meint Jegor.

Der Gegner waren die, mit denen sie früher auf denselben Straßen unterwegs waren. Das Asow-Bataillon war seit 2014 in Mariupol stationiert. Valentina Kirpitschnikowa, eine Geschichtslehrerin, wusste, dass ihre ehemaligen Schüler, die es kaum von einer Vier auf eine Drei schafften, sich dem Nazi-Bataillon angeschlossen hatten. Und später haben sie kaltblütig ihre Stadt eigene Stadt beschossen.

„Wir hatten nichts, aber die ukrainische Armee hatte alles. Frauen mit kleinen Kindern hatten nichts zu essen und sie gingen hin und fragten: Leute, gibt es etwas zu essen für die Kinder? Sie haben ihnen nichts gegeben“, erinnert sich Valentina.

Diese aggressive Politik des ukrainischen Nationalismus wird schon seit Jahren betrieben. Militärgeschichtliche Museen wurden gestrichen, stattdessen wurde die Eröffnung einer Trachtenausstellung angeordnet und den Wyschewanka-Tag zu feiern. Die letzten Jahre wurde in der Schule auf Ukrainisch unterrichtet, während die Lehrbücher russisch waren. (Anm. d. Übers.: Wyschewanka sind die Stickereien auf alten ukrainischen Trachten)

Eines Tages kam die Frau von Poroschenko nach Mariupol und als sie die russischen Schulbücher sah, wurde sie sauer und kurz darauf wurden sie durch ukrainische Schulbücher ersetzt.

In der Stadt wurde immer noch Russisch gesprochen, aber die Grammatik kannten sie nicht mehr. Natalia ging mit ihrer Tochter Sofia nach Taganrog, als die Kämpfe in Mariupol begannen. Aber es war schwer, in einer russischen Schule zu lernen. Die dortigen Lehrer haben keine Rücksicht auf Sofias Schwierigkeiten genommen und ihr schlechte Noten gegeben. Daher sind sie zurück nach Mariupol gekommen, hier haben die Lehrer die gleichen Probleme und mehr Verständnis für die Probleme der Kinder.

Die Lehrer kamen zurück. Zuerst in die Stadt, dann in die Schule. Hier haben sie die Tanzkurse wiedereröffnet. Sofia tanzt, seit sie ein kleines Mädchen war. Die Stadt atmet auf. Die von Granaten durchlöcherten Schulen sind wieder in Betrieb, in jeder dritten sind Kinder.

„Die Stadt war für mich wie ein schwerkranker Mensch, der sich erholt. Während der Kämpfe wurde er methodisch getötet. Und dann, wie nach dem Fieber, kommt er zurück und versucht zu atmen und erholt sich langsam. Das Wichtigste ist, dass Kinder geboren werden“, sagte Maria Sazonow, eine Einwohnerin von Mariupol.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



