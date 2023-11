Die RAND-Corporation zieht ihre Lehren aus dem Ukraine-Konflikt

US-Militärstrategie

Die RAND-Corporation hat eine sehr lange Studie veröffentlicht, in der sie den USA eine neue Militärstrategie empfiehlt, die offenbar Lehren aus dem Ukraine-Konflikt gezogen hat.

Der Ukraine-Konflikt hat die Schwächen der US-geführten NATO und ihrer Militärstrategie offengelegt. Seit dem Ende des Kalten Krieges haben die USA und die NATO viele Kriege geführt, aber es waren alles Kriege gegen weit unterlegene Gegner. Die NATO geht bei Planung und Ausbildung von diesen Erfahrungen aus, bei denen die NATO weit überlegen ist und auch noch die totale Lufthoheit hat. Bodentruppen kommen dabei erst zum Einsatz, wenn der Gegner schon „kaputt gebombt“ ist, was das Risiko für sie in Grenzen hält.

Ukrainische Soldaten haben sich immer wieder über die Ausbildung der NATO beschwert, weil sie an den Realitäten ihres Konfliktes vorbei geht. Die Ukraine hat keinerlei Lufthoheit und schickt ihre Soldaten daher in Selbstmordkommandos nach vorne, die in der NATO-Strategie nicht vorgesehen und gelehrt werden.

Legendär waren die Kommentare von ukrainischen Panzerfahrern, die im Fernsehen erzählt haben, wie sie in Deutschland ausgebildet wurden. Auf die Frage an die deutschen Ausbilder, was man denn mit einem Leopard-2 macht, wenn man ein Minenfeld vor sich hat, war die Antwort des Bundeswehr-Ausbilders allen Ernstes, man solle einfach um das Minenfeld herumfahren. Offensichtlich gibt es in der NATO keine Strategien für den Kampf gegen gleichwertige Gegner, die eine Front auf hunderten Kilometer Länge verminen können.

Außerdem hat der Ukraine-Konflikt gezeigt, wie wichtig heute Drohnen aller Art sind. Das gilt sogar für den Häuserkampf, bei dem Drohnen die Augen der Infanterie sind. Die Wichtigkeit, ja Unverzichtbarkeit, von Drohnen auf einem modernen Schlachtfeld war offenbar für alle Experten überraschend, denn beide Seiten haben sehr schnell nach Beginn der Kampfhandlungen massenhaft Drohnen angeschafft.

Die RAND-Corporation hat diese neuen Erfahrungen offenbar analysiert und der US-Regierung eine neue Militärstrategie empfohlen. Die Studie umfasst weit über 200 Seiten, ich habe die Zusammenfassung der Studie übersetzt (Hervorhebungen wie im Original).

Beginn der Übersetzung:

Zusammenfassung

Militärstrategen und Streitkräfteplaner denken ständig an den Krieg. Wir verbringen unsere Tage damit, Szenarien – Geschichten über hypothetische zukünftige Ereignisse – zu analysieren, die von den meisten politischen Entscheidungsträgern, Abgeordneten und normalen Bürgern als höchst unwahrscheinlich, wenn nicht gar als undenkbar angesehen werden. Daher sind wir nicht völlig überrascht, wenn unsere Erkenntnisse und Empfehlungen in offiziellen Kreisen keinen Anklang finden. Das Risiko besteht natürlich darin, dass in einem dynamischen Sicherheitsumfeld, in dem sich die Fähigkeiten der Gegner der Nation verändern und sich auch die Art der Kriegsführung selbst rasch weiterentwickelt, das Versäumnis, künftige Herausforderungen zu verstehen und sich auf sie vorzubereiten, die Nation anfällig für unangenehme Überraschungen machen kann.

Der Kalte Krieg endete 1991 mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. In den darauffolgenden Jahrzehnten konnten die US-Streitkräfte eine beneidenswerte Erfolgsbilanz gegenüber den Streitkräften anderer Nationen vorweisen. Doch unterschiedliche Entwicklungen im In- und Ausland, darunter Nordkoreas Erwerb von Atomwaffen, die Anschläge vom 11. September 2001 und die Reaktion der USA darauf, die Ressourcen von der Modernisierung der Streitkräfte abzweigte, die Verbreitung von Technologien zur Erkennung und Präzisionssteuerung, Russlands offene militärische Aggression und, was am schwerwiegendsten ist, Chinas wirtschaftlicher Aufschwung und die damit einhergehende militärische Modernisierung, haben zu einer Verschlechterung des militärischen Gleichgewichts in Regionen von strategischer Bedeutung geführt.

In dem Maße, in dem diese Trends heranreifen und zusammenlaufen, wird immer deutlicher, dass die Verteidigungsstrategie und -haltung der USA nicht mehr tragfähig sind. Die Aufgaben, die die Nation von ihren Streitkräften und anderen Elementen der nationalen Macht auf internationaler Ebene erwartet, übersteigen bei weitem die Mittel, die zur Bewältigung dieser Aufgaben zur Verfügung stehen. Um diese Erosion rückgängig zu machen, sind nachhaltige, koordinierte Anstrengungen der USA, ihrer Verbündeten und ihrer wichtigsten Partner erforderlich, um ihre Ansätze zur Bekämpfung von Aggressionen zu überdenken und wichtige Elemente ihrer Streitkräfte und Streitkräftestrukturen neu zu gestalten.

Dieser Bericht wurde in der Hoffnung verfasst, dass die jüngste und brutalste Aggression Russlands gegen die Ukraine eine Art „Pearl Harbor-Moment“ darstellt, der dazu anregt, seit langem bestehende Defizite in den Verteidigungsvorbereitungen zu beseitigen, und bietet Ideen, wie dies geschehen kann.

Verteidigungsstrategie

Die Ideen, die wir hier vorbringen, beruhen auf der Überzeugung, dass es für die Amerikaner und die anderen etwa zwei Milliarden Menschen, die in den demokratisch regierten Ländern der Welt leben, keinen akzeptablen Ersatz für ein umfassendes Engagement der USA in globalen Angelegenheiten gibt. Im Mittelpunkt dieses Engagements stehen dauerhafte gemeinsame Werte und Interessen. An erster Stelle stehen dabei die Freiheit des Einzelnen, die demokratische Staatsführung und der freie Informationsaustausch.

Noch wichtiger als diese sind die Sicherheitsbeziehungen, die die USA zu ihren wichtigsten Verbündeten und Partnern unterhalten. Wenn man zulässt, dass die Glaubwürdigkeit dieser Verpflichtungen, die auf der militärischen Macht der USA und dem Willen, sie einzusetzen, beruhen, weiter erodiert, werden wichtige nationale Interessen zunehmend gefährdet, und die Fähigkeit dieser Nation, ihre Ziele in allen Bereichen zu sichern und voranzubringen, wird beeinträchtigt.

Für die USA ist es an der Zeit, die grundlegende Verteidigungsstrategie, die seit dem Ende des Kalten Krieges gilt, neu zu gestalten. Diese Strategie, die wir als „decisive expeditionary force“ bezeichnen, ging davon aus, dass die USA, wenn sie irgendwo auf der Welt mit einem großen Aggressor konfrontiert sind, der die Interessen der USA bedroht, überwältigende konventionelle Streitkräfte zusammenziehen, diese Macht in die Region und vielleicht sogar in das Heimatland des Feindes projizieren und diesem Land ihren Willen aufzwingen und einen entscheidenden Sieg erringen würden. Diese Strategie beruhte auf militärischen Kräften der USA, die denen des Gegners in allen Bereichen überlegen waren.

Diese Überlegenheit ist verschwunden, sicherlich in Bezug auf China, aber auch in erheblichem Maße in Bezug auf die Streitkräfte anderer, weniger mächtiger Gegner, und sie wird auch nicht wiederkehren. Das eigentliche Problem besteht darin, dass die USA und ihre Verbündeten nicht mehr über ein virtuelles Monopol auf die Technologien und Fähigkeiten verfügen, die sie gegenüber den Streitkräften von Staaten wie Irak, Serbien und Afghanistan so dominant gemacht haben – darunter vor allem die Echtzeit-Sensorik, hochleistungsfähige Kommunikationsverbindungen, Präzisionslenkung durch miniaturisierte Elektronik und fortschrittliche Software.

Die gute Nachricht ist, dass die Streitkräfte der USA und ihrer Verbündeten keine Überlegenheit benötigen, um die Aggression selbst ihrer mächtigsten Feinde zu besiegen. Wenn diese Streitkräfte richtig aufgestellt und ausgerüstet sind und lernen, auf neue Art und Weise zu kämpfen, können sie den gegnerischen Invasionsstreitkräften starke Hindernisse in den Weg legen und, nachdem sie den Angriff vereitelt haben, andere Elemente der gegnerischen nationalen Macht schwächen und zerstören, was starke Anreize zur Beendigung des Konflikts bietet.

Ein neuer Ansatz: Verteidigung ohne Dominanz

Der neue Ansatz für groß angelegte Militäroperationen, den wir befürworten, besteht aus vier grundlegenden Elementen:

Stellung. Die Stellung der US-Streitkräfte in Europa und insbesondere im westlichen Pazifik ist heute in zweierlei Hinsicht unzureichend. Erstens verfügen diese Streitkräfte nicht über ausreichende Kampfkraft, um China oder einem wiedererstarkten Russland die Initiative zu entreißen. Zweitens sind ihre Stützpunkte zu verwundbar für Angriffe durch Salven präziser ballistischer und Marschflugkörper. Die Planer müssen Wege finden, um ihre Kampfkraft in stark umkämpften Gebieten schneller als in der Zeit nach dem Kalten Krieg zum Einsatz zu bringen, d.h. ohne langwierige Mobilisierungs- und Verstärkungsphase. Außerdem müssen sie die Gefährdung von Streitkräften an der Front durch Präzisionsangriffe verringern.

Die Stellung der US-Streitkräfte in Europa und insbesondere im westlichen Pazifik ist heute in zweierlei Hinsicht unzureichend. Erstens verfügen diese Streitkräfte nicht über ausreichende Kampfkraft, um China oder einem wiedererstarkten Russland die Initiative zu entreißen. Zweitens sind ihre Stützpunkte zu verwundbar für Angriffe durch Salven präziser ballistischer und Marschflugkörper. Die Planer müssen Wege finden, um ihre Kampfkraft in stark umkämpften Gebieten schneller als in der Zeit nach dem Kalten Krieg zum Einsatz zu bringen, d.h. ohne langwierige Mobilisierungs- und Verstärkungsphase. Außerdem müssen sie die Gefährdung von Streitkräften an der Front durch Präzisionsangriffe verringern. Aufspüren und Anvisieren . Die Fähigkeit, den Feind zu lokalisieren, die militärische Situation im weiteren Sinne zu verstehen und Operationen entsprechend zu koordinieren, ist nach wie vor von zentraler Bedeutung für den Erfolg auf dem Schlachtfeld. Die fähigsten Gegner der USA haben dies erkannt und ein ganzes Arsenal an Fähigkeiten entwickelt, darunter mehrschichtige Luftabwehrsysteme, Weltraumabwehrwaffen, Cyberwarfare und elektronische Störsender, die den US-Streitkräften diese Fähigkeiten vorenthalten sollen. Zu viele der Systeme, auf die sich die US-Streitkräfte derzeit verlassen, um sich ein Bild vom dynamischen Kampfgebiet zu machen, werden in diesem neuen Umfeld nicht mehr effektiv funktionieren können. Daher sind neue Ansätze erforderlich, die es den Verteidigungskräften ermöglichen, von Beginn der Feindseligkeiten an in stark umkämpfte Kampfgebiete vorzudringen und diese zu beobachten, um wirksame Angriffe auf den Feind zu ermöglichen.

. Die Fähigkeit, den Feind zu lokalisieren, die militärische Situation im weiteren Sinne zu verstehen und Operationen entsprechend zu koordinieren, ist nach wie vor von zentraler Bedeutung für den Erfolg auf dem Schlachtfeld. Die fähigsten Gegner der USA haben dies erkannt und ein ganzes Arsenal an Fähigkeiten entwickelt, darunter mehrschichtige Luftabwehrsysteme, Weltraumabwehrwaffen, Cyberwarfare und elektronische Störsender, die den US-Streitkräften diese Fähigkeiten vorenthalten sollen. Zu viele der Systeme, auf die sich die US-Streitkräfte derzeit verlassen, um sich ein Bild vom dynamischen Kampfgebiet zu machen, werden in diesem neuen Umfeld nicht mehr effektiv funktionieren können. Daher sind neue Ansätze erforderlich, die es den Verteidigungskräften ermöglichen, von Beginn der Feindseligkeiten an in stark umkämpfte Kampfgebiete vorzudringen und diese zu beobachten, um wirksame Angriffe auf den Feind zu ermöglichen. Zuschlagen . Bei der Operation Desert Storm setzte die Koalition etwa 2.000 Kampfflugzeuge auf Land- und Seestützpunkten im Umkreis von 1.000 km um das feindliche Gebiet ein. Das funktionierte, weil die irakische Luftwaffe der amerikanischen nicht gewachsen war und der Irak zu diesem Zeitpunkt nur über einige hundert Kurz- und Mittelstreckenraketen verfügte, die allesamt sehr ungenau waren. In einem Konflikt mit einem Gegner wie China, der über Tausende von hochpräzisen Raketen verfügt, wäre dies ein Rezept für eine Katastrophe, doch die US-Streitkräfte haben kaum Fortschritte bei der Entwicklung und dem Einsatz brauchbarer Alternativen gemacht. Es müssen Wege gefunden werden, um von Beginn der Feindseligkeiten an Kampfkraft gegen die gegnerische Invasionstruppe zu erzeugen und einzusetzen, ohne den Verlust einer zu großen Zahl von Streitkräften zu riskieren.

. Bei der Operation Desert Storm setzte die Koalition etwa 2.000 Kampfflugzeuge auf Land- und Seestützpunkten im Umkreis von 1.000 km um das feindliche Gebiet ein. Das funktionierte, weil die irakische Luftwaffe der amerikanischen nicht gewachsen war und der Irak zu diesem Zeitpunkt nur über einige hundert Kurz- und Mittelstreckenraketen verfügte, die allesamt sehr ungenau waren. In einem Konflikt mit einem Gegner wie China, der über Tausende von hochpräzisen Raketen verfügt, wäre dies ein Rezept für eine Katastrophe, doch die US-Streitkräfte haben kaum Fortschritte bei der Entwicklung und dem Einsatz brauchbarer Alternativen gemacht. Es müssen Wege gefunden werden, um von Beginn der Feindseligkeiten an Kampfkraft gegen die gegnerische Invasionstruppe zu erzeugen und einzusetzen, ohne den Verlust einer zu großen Zahl von Streitkräften zu riskieren. Asymmetrische Zermürbung. Die Fähigkeit, die feindlichen Streitkräfte daran zu hindern, ihre wichtigsten territorialen Ziele zu erreichen, ist für einen erfolgreichen Feldzug notwendig, reicht aber möglicherweise nicht aus, um eine Beendigung der Feindseligkeiten zu erzwingen. Die Streitkräfte der USA und ihrer Verbündeten müssen daher auch in der Lage sein, ihr Heimatland zu verteidigen und im Laufe der Zeit feindliche Kräfte zu jagen und zu vernichten, die in der Phase der Invasionsbekämpfung nicht aufgerieben wurden – und das zu überschaubaren Kosten und Risiken.

Dieser Ansatz unterscheidet sich deutlich von den Operationen, die die US-Streitkräfte seit dem Ende des Kalten Krieges durchgeführt haben, aber etwas Ähnliches wird notwendig sein, um die Aggression mächtiger Staaten abzuwehren, die in einem Konflikt die Möglichkeit haben, die Initiative zu ergreifen und schnell zu handeln, um ihre wichtigsten Ziele zu erreichen. Die US-Streitkräfte und die Koalitionsstreitkräfte können einfach nicht damit rechnen, dass sie die Zeit haben, die sie benötigen, um sich auf dem Kriegsschauplatz zu positionieren und zu kämpfen, um die Vorherrschaft in Schlüsselbereichen zu erlangen, bevor sie die gegnerischen Invasionsstreitkräfte in großem Umfang angreifen. Und hier liegt der Kern des Problems: Weder die heutigen Streitkräfte noch die derzeit vom US-Verteidigungsministerium geplanten Streitkräfte scheinen über die Fähigkeiten zu verfügen, die zur Umsetzung dieses neuen Ansatzes erforderlich sind. Es werden erhebliche Änderungen am US-Verteidigungsprogramm und an den Streitkräften der wichtigsten Verbündeten und Partner erforderlich sein, um sicherzustellen, dass diese Streitkräfte in der Lage sind, auf die Bedrohung durch eine Invasion sofort zu reagieren, robuste Mittel zum Auffinden und Anvisieren der feindlichen Invasionsstreitkräfte zu entwickeln, diese Streitkräfte schnell zu beschädigen und einzudämmen und nachhaltige Folgeoperationen durchzuführen.

Insbesondere im Falle Chinas ist Schnelligkeit von entscheidender Bedeutung. Wir wissen nicht, ob die militärische und politische Führung Chinas jetzt h Vertrauen in die Fähigkeit ihrer Streitkräfte hat, sich in einem größeren Konflikt mit Taiwan und den USA durchzusetzen, aber der US-Verteidigungsapparat hat sicherlich nicht genug getan, um ihnen dieses Vertrauen zu nehmen. Die US-Streitkräfte, ihre Haltung und ihre operativen Konzepte sind in den letzten zwei Jahrzehnten ein im Wesentlichen statisches und berechenbares Ziel geblieben, gegen das China immer stärkere Bedrohungen entwickelt hat. Es sind entschiedene Maßnahmen erforderlich, um ein neues Einsatzkonzept für gemeinsame und kombinierte Streitkräfte zu festigen, wichtige Investitionsprioritäten auszuwählen, Systeme in großem Maßstab zu entwickeln und diese in neuen, widerstandsfähigen Stellungen sowohl im indopazifischen als auch im europäischen Raum einzusetzen.

Prioritäten für die Modernisierung der Streitkräfte

Glücklicherweise gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die es den Streitkräfteplanern der USA und ihrer Verbündeten ermöglichen, Streitkräfte aufzustellen, die alle vier Elemente des neuen Ansatzes erfüllen können.

Erstens sollten die USA neue Streitkräfte und Unterstützungseinheiten im westlichen Pazifik und in Europa stationieren und sicherstellen, dass sie im Kriegsfall so eingesetzt werden können, dass sie für den Feind schwer zu orten, zu verfolgen und anzugreifen sind. Wenn möglich, sollte Systemen der Vorzug gegeben werden, die in großer Zahl eingesetzt werden können und die weniger als die derzeitigen Systeme auf aufwendige Basisinfrastrukturen und Logistikketten angewiesen sind. Zu den vielversprechenden Kandidaten gehören unbemannte Unterwasserfahrzeuge (UUVs), landebahnunabhängige unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) und, in Europa, mobile Artillerie-, Raketen- und Raketensysteme. Bei Streitkräften, die wie bemannte Flugzeuge auf Start- und Landebahnen und andere feste Infrastrukturen angewiesen sind, können kosteneffiziente passive Maßnahmen wie zweckmäßige Flugzeugunterstände, Treibstoffblasen, Anlagen zur Reparatur von Start- und Landebahnen und die Verteilung von Streitkräften die Überlebensfähigkeit erheblich verbessern.

Zweitens sollten die USA, ihre Verbündeten und Partner gemeinsam Systeme entwickeln und einsetzen, mit denen sich in umkämpften Gebieten robuste Erfassungs- und Zielerfassungsnetze aufbauen lassen. Neue Technologien für Sensoren, Autonomie und automatische Zielerkennung ermöglichen es kleinen Plattformen in der Luft, im Weltraum, an Land und auf See, Daten zu sammeln und auszutauschen sowie diese Daten an Bord zu verarbeiten und so die Informationen zu generieren, die gemeinsame und kombinierte Streitkräfte benötigen, um sich bewegende feindliche Kräfte zu bekämpfen. Die wichtigsten Merkmale dieser Sensornetzwerke sollten Erschwinglichkeit und Masse sein. Die Sensoren und die sie tragenden Plattformen sollten so kostengünstig sein, dass die Verteidigungskräfte sie in großer Zahl in das Kampfgebiet einbringen können, und zwar schnell genug, um die gegnerische Verteidigung zu überwältigen oder auszuschalten. Vielversprechende Kandidaten hierfür sind maritime Drohnen, unbemannte Bodensensoren, kleine UAVs und Kleinsatelliten, einschließlich Konstellationen des zivilen Sektors. Für alle diese Bereiche gibt es bereits Beispiele, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß.

Drittens benötigen die Streitkräfte der USA, ihrer Verbündeten und Partner viel größere Mengen an Spezialwaffen und Munition als bisher, um Invasionen Chinas oder eines wieder erstarkten Russlands abwehren zu können. Waffen, die in der Lage sind, sich bewegende Streitkräfte – Schiffe, gepanzerte Kolonnen und Flugzeuge – aus der Ferne zu bekämpfen, verdienen besondere Aufmerksamkeit, da sie wirksame Angriffe auf die Invasionsstreitkräfte ermöglichen, ohne dass die gegnerische Luftabwehr zuvor ausgeschaltet oder zerschlagen werden muss. Zu den vielversprechenden Kandidaten gehören abstandsgesteuerte Marschflugkörper und Panzerabwehrwaffen, die von Langstreckenbombern, mobilen Raketenwerfern und UUVs mit großer Reichweite eingesetzt werden können. Hyperschallwaffen sind zwar kein Allheilmittel, können aber einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung vollendeter Tatsachen leisten, indem sie die Boden-Luft-Raketensysteme (SAM) des Angreifers zerstören und so die Durchschlagskraft von Unterschallwaffen erhöhen. Der Krieg in der Ukraine verdeutlicht auch den Wert kleiner „Killer“-Drohnen, die auch als „Loitering Munition“ bezeichnet werden, für die Ortung und den Angriff auf sich bewegende Fahrzeuge, selbst angesichts der konventionellen Luftabwehr.

Schlüsselrollen der Verbündeten und Partner

Die USA können und sollten nicht im Alleingang versuchen, die erforderlichen operativen Konzepte, Haltungen und Fähigkeiten zu entwickeln, die für die Umsetzung dieses neuen Ansatzes zur Bekämpfung von Aggressionen erforderlich sind. Bei der Notwendigkeit der Beteiligung von Verbündeten und Partnern geht es um mehr als nur um die Bereitstellung der für eine glaubwürdige gemeinsame Verteidigung erforderlichen Ressourcen. Da es bei der Abschreckung um mehr geht als um rohe militärische Macht, ist Solidarität unter den führenden demokratisch regierten Nationen auch in diplomatischer und wirtschaftlicher Hinsicht erforderlich. Und eine engere Zusammenarbeit und Interdependenz im Verteidigungsbereich wird sich auch in anderen Bereichen positiv auswirken und ein koordiniertes Vorgehen bei der Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen erleichtern.

Mit Blick auf den Verteidigungsbereich könnten die politischen Entscheidungsträger der USA mit wichtigen Verbündeten und Partnern Initiativen in den folgenden Bereichen in Betracht ziehen.

Taiwan

Taiwan kann und sollte mehr tun, um Streitkräfte aufzustellen, die in der Lage sind, eine Invasion der Streitkräfte des Festlandes abzuwehren. Im Jahr 2021 hat Taiwan 1,7 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) für die Verteidigung ausgegeben – eine Zahl, die in keinem Verhältnis zu der Gefahr steht, der es ausgesetzt ist. Ebenso wichtig ist, dass Taiwan einen zu großen Teil seiner Verteidigungsausgaben für die Instandhaltung von veralteten Schiffen, Panzern und Flugzeugen und die Beschaffung von Ersatz für diese Systeme aufwendet, die in Kriegszeiten wahrscheinlich nur einen geringen operativen Nutzen haben würden. Taiwan braucht Systeme, die überlebensfähiger und tödlicher sind, und es braucht sie in größerer Zahl. Dazu gehören landgestützte Luftabwehrsysteme sowie Sensoren, Führungs- und Kontrollsysteme und Angriffssysteme, die ihre Überlebensfähigkeit durch Mobilität, Tarnung oder Härtung verbessern.

Die US-Regierung kann den taiwanesischen Streitkräften durch Technologietransfer, Waffenverkäufe und Zuschüsse helfen, diese Art von Systemen zu erwerben. Ebenso wichtig ist es, dass die US-Militärs das Tempo und den Umfang ihrer Ausbildung und ihrer Einsätze mit den taiwanesischen Kollegen erhöhen und sich dabei auf die Verbesserung der Fähigkeiten und der Interoperabilität in den Bereichen Erkennung und Zielerfassung, Präzisionsfeuer und Bewegung, Kommunikation auf dem Schlachtfeld und urbane Kriegsführung konzentrieren. Ziel sollte es sein, die taktischen Fähigkeiten der taiwanesischen Streitkräfte zu verbessern und sie in die Lage zu versetzen, Informationen und Zieldaten auszutauschen, selbst unter den stressigen Bedingungen eines Gefechts mit hoher Intensität.

Japan

Chinas schwerwiegende Provokationen rund um Japans Senkaku-Inseln sowie gegen Taiwan, Vietnam und andere Staaten haben zusammen mit dem unaufhaltsamen Wachstum der chinesischen Militärmacht dazu geführt, dass japanische Offizielle Chinas Versuche, den regionalen Status quo einseitig mit Gewalt zu verändern, als die wichtigste sicherheitspolitische Herausforderung in Ostasien bezeichnen. Diese Erkenntnis veranlasst Japan, seine Verteidigungsanstrengungen erheblich zu verstärken.

Der amerikanisch-japanische Sicherheitsvertrag verpflichtet Japan nicht zur Teilnahme an militärischen Operationen unter amerikanischer Führung, die nicht der Verteidigung Japans dienen. Japanische Beamte sind sich jedoch darüber im Klaren, dass Japans Sicherheit beeinträchtigt würde, sollte China in Taiwan einmarschieren. Im Falle eines Krieges um Taiwan würden sich Japans Selbstverteidigungskräfte wahrscheinlich darauf konzentrieren, einen „Schutzschild“ für die „Speerspitze“ der im Einsatzgebiet operierenden US-Streitkräfte zu bilden. Japan verfügt über moderne Land-, See- und Luftstreitkräfte und baut neue Kompetenzen im militärischen Weltraum- und Cyberbereich auf, doch seine Fähigkeit, Operationen mit hohem Tempo aufrechtzuerhalten, wird durch unzureichende Investitionen in Munition, Infrastruktur für die Ausfallsicherheit von Stützpunkten und andere Ressourcen eingeschränkt.

Die US-Planer und ihre Kollegen in Japans Streitkräften sollten ihre Bemühungen auf die folgenden Bereiche konzentrieren:

Widerstandsfähigkeit der Stützpunkte. Trotz erheblicher Investitionen Japans in die Raketenabwehr sind die von den US-amerikanischen und japanischen Streitkräften genutzten Stützpunkte selbst durch mittelgroße Salven von ballistischen und Marschflugkörpern verwundbar. Es kann mehr getan werden, um die Widerstandsfähigkeit dieser Stützpunkte zu erhöhen, indem passive Schutzmaßnahmen wie Treibstoffblasen und Schutzräume für Expeditionsflugzeuge sowohl auf US-amerikanischen als auch auf japanischen Stützpunkten eingerichtet werden und sichergestellt wird, dass die bestehenden Luftabwehrsysteme für kurze Distanzen auf diesen Stützpunkten robust sind. Eine weitere vielversprechende Option könnte die Entwicklung und der Einsatz von unbemannten Flugsystemen sein, die unabhängig von Start- und Landebahnen sind und so die Abhängigkeit von festen Einrichtungen verringern.

Trotz erheblicher Investitionen Japans in die Raketenabwehr sind die von den US-amerikanischen und japanischen Streitkräften genutzten Stützpunkte selbst durch mittelgroße Salven von ballistischen und Marschflugkörpern verwundbar. Es kann mehr getan werden, um die Widerstandsfähigkeit dieser Stützpunkte zu erhöhen, indem passive Schutzmaßnahmen wie Treibstoffblasen und Schutzräume für Expeditionsflugzeuge sowohl auf US-amerikanischen als auch auf japanischen Stützpunkten eingerichtet werden und sichergestellt wird, dass die bestehenden Luftabwehrsysteme für kurze Distanzen auf diesen Stützpunkten robust sind. Eine weitere vielversprechende Option könnte die Entwicklung und der Einsatz von unbemannten Flugsystemen sein, die unabhängig von Start- und Landebahnen sind und so die Abhängigkeit von festen Einrichtungen verringern. Munition. Beide Verbündete sollten ihre Vorräte an präzisionsgelenkter Munition und anderen Gütern wie Treibstoff und Ersatzteilen, die zur Aufrechterhaltung von Operationen mit hoher Intensität über einen längeren Konflikt hinweg erforderlich wären, aufstocken und aufrechterhalten.

Beide Verbündete sollten ihre Vorräte an präzisionsgelenkter Munition und anderen Gütern wie Treibstoff und Ersatzteilen, die zur Aufrechterhaltung von Operationen mit hoher Intensität über einen längeren Konflikt hinweg erforderlich wären, aufstocken und aufrechterhalten. Intratheatralische Mobilität. Die japanischen Luftstreitkräfte sollten eine Vergrößerung ihrer militärischen Lufttransport- und Seetransportflotten in Erwägung ziehen, um die rasche Verlegung von Personal, Nachschub und Munition in Kriegszeiten zu unterstützen.

Die japanischen Luftstreitkräfte sollten eine Vergrößerung ihrer militärischen Lufttransport- und Seetransportflotten in Erwägung ziehen, um die rasche Verlegung von Personal, Nachschub und Munition in Kriegszeiten zu unterstützen. Operative Planung. Am wichtigsten ist vielleicht, dass die politischen Entscheidungsträger der USA und Japans versuchen sollten, zu klären, wozu Japan im Kriegsfall bereit wäre, und vor allem, unter welchen Bedingungen Tokio den US-Streitkräften, die von Stützpunkten in Japan aus operieren, erlauben würde, Kampfhandlungen zur Verteidigung Taiwans direkt von japanischem Boden aus durchzuführen. Auf der Grundlage der vereinbarten alliierten Rollen und Aufgaben sollten die Verbündeten einen gemeinsamen Plan für militärische Operationen im Falle eines Taiwan-Konflikts erstellen und Möglichkeiten für eine verstärkte Ausbildung auf der Grundlage dieses Plans prüfen, um die Interoperabilität im Kriegsfall zu verbessern.

NATO-Bündnispartner

Die brutale und unprovozierte Aggression Russlands gegen die Ukraine hat die Menschen überall, vor allem aber in Europa, wachgerüttelt und ihnen vor Augen geführt, dass ein Krieg im NATO-Gebiet eine sehr reale Möglichkeit darstellt. Diese Erkenntnis hat dazu beigetragen, dass unter den NATO-Staaten ein breiter Konsens darüber besteht, dass die Verteidigungsbereitschaft erhöht werden muss und dass der Schwerpunkt der Streitkräfteplanung der NATO-Staaten wieder auf der Gewährleistung der Sicherheit und territorialen Integrität des NATO-Vertragsgebiets liegen muss. Wie auch immer der Krieg in der Ukraine ausgehen wird, Russland wird daraus militärisch und wirtschaftlich geschwächt hervorgehen, aber auch die Bestände der NATO an Präzisionsmunition und anderen Ausrüstungsgegenständen werden erschöpft sein. Aus Gründen der Vorsicht sollte man davon ausgehen, dass Russland seine Streitkräfte irgendwann wieder aufstellen und erneut eine Bedrohung für die NATO sowie für den Frieden und die Stabilität in der transatlantischen Region darstellen wird. Angesichts der langen Vorlaufzeiten, die mit dem Aufbau neuer Fähigkeiten verbunden sind, und weil das Gefühl der Dringlichkeit, das Russlands jüngste Aggression ausgelöst hat, möglicherweise nur von kurzer Dauer ist, ist es daher an der Zeit, an der Ostflanke des Bündnisses eine solide Abschreckungsposition aufzubauen.

Als die einzigen europäischen Bündnispartner, die in der Lage sind, das gesamte Spektrum von Konflikten abzudecken, werden Frankreich, Deutschland und Großbritannien zusammen mit den USA auch weiterhin im Mittelpunkt der Streitkräfteplanung der NATO stehen. Alle drei europäischen Verbündeten sollten dazu ermutigt werden, bei ihren Verteidigungsinvestitionen den Schwerpunkt auf die Fähigkeiten zu legen, die für dauerhafte konventionelle Operationen auf höchstem Niveau gegen einen gleichrangigen Gegner wie Russland erforderlich sind. Deutschland hat nur langsam konkrete Schritte unternommen, um auf die Zeitenwende zu reagieren, die nach Aussage der deutschen Führung durch Russlands jüngste Aggression eingeleitet wurde. Deutschland könnte der Verbündete sein, der am besten in der Lage ist, gepanzerte und mechanisierte Bodentruppen zur Verfügung zu stellen, aber es sind erhebliche und nachhaltige Investitionen in die Einsatzbereitschaft und Ausrüstung der Einheiten erforderlich. Berlin sollte sich auch darüber im Klaren sein, dass seine Verbündeten von ihm erwarten werden, dass es schnell das Ziel erreicht, mindestens 2 Prozent seines BIP für die Verteidigung aufzuwenden.

Die Ressourcen Großbritanniens werden durch die Bestrebungen der Regierung, eine führende Rolle im Schnellen Eingreifkorps der NATO und in der Joint Expeditionary Force zu spielen und gleichzeitig die militärische Präsenz Großbritanniens im indopazifischen Raum auszubauen, stark beansprucht. Die politischen Entscheidungsträger der NATO sollten vielleicht betonen, dass es sich für Großbritannien als strategisch vorteilhafter erweisen dürfte, seine Streitkräfte in der Nähe des eigenen Landes zu halten.

Frankreich bringt beträchtliche Erfahrungen mit gemeinsamen Operationen, schweren Bodentruppen, Artillerie, Luftabwehrsystemen kurzer und mittlerer Reichweite und moderner Kampfflugzeugtechnik in einen Konflikt hoher Intensität in Osteuropa ein, verfügt jedoch nicht über ausreichende Massen- und Durchhaltefähigkeiten. Die Luftstreitkräfte der USA und anderer NATO-Staaten können von Frankreichs Flugzeugträger und den drei Mistral-Schiffen für amphibische Angriffe aus operieren. Eine verstärkte amerikanisch-französische Zusammenarbeit in den Bereichen elektronische Kampfführung, Bekämpfung von Präzisionsfeuern, Luftmobilität, Luftabwehr und kombinierte Trägeroperationen würde Frankreichs Fähigkeit verbessern, in Osteuropa einen Kampf auf hohem Niveau zu führen.

Polen hat sich zu einem Dreh- und Angelpunkt für die Sicherheit an der Ostflanke entwickelt und ist ein wichtiger strategischer Verbündeter für die Aufrechterhaltung der Vorwärtsstellung. Die strategische Entschlossenheit Warschaus, die rasche Mobilisierung, das ehrgeizige Modernisierungsprogramm und die Investitionen im Verteidigungsbereich sowie die zunehmende Bereitschaft werden die polnischen Streitkräfte in den nächsten fünf Jahren zu einer der am besten ausgerüsteten und ausgebildeten Streitkräfte in der NATO machen, die in der Lage ist, wichtige Beiträge zur Verteidigung der Bündnispartner zu leisten und Russland entgegenzutreten. Polen hat auch eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Unterstützung und militärischer Hilfe für die Ukraine gespielt und sich de facto zu einer logistischen Drehscheibe für die Vorwärtsverteidigung des Bündnisses entwickelt. Darüber hinaus können Polens jüngste Verteidigungsanstrengungen und seine modernisierte Infrastruktur die Streitkräftelage der USA und die verstärkte Vorpositionierung an der Ostflanke erheblich unterstützen.

Zusammen mit Norwegen tragen Finnland und Schweden zu einer robusten Verteidigung der nordischen, baltischen und arktischen Regionen bei. Der Zugang zu schwedischen und finnischen Luftwaffenstützpunkten und zum Luftraum sowie die Möglichkeit, die Fähigkeiten beider Staaten zur Überwachung des maritimen Bereichs und zur Seekontrolle in die Fähigkeiten der NATO zu integrieren, werden die Fähigkeit der NATO zur Verteidigung der baltischen Staaten und Polens verbessern. Finnland ist gut darauf vorbereitet, seine 800 Meilen lange Grenze mit Russland zu verteidigen, aber die Bündnispartner müssen Finnland im Falle einer größeren russischen Offensive Nachschub sichern.

Die baltischen Staaten haben erhebliche Fortschritte bei der Verstärkung der Fähigkeiten und der Bereitschaft ihrer vergleichsweise kleinen Streitkräfte gemacht. Die Sicherheitsunterstützung der USA und ihrer Verbündeten sollte dazu beitragen, Lücken bei der Luft- und Raketenabwehr, bei der Artillerie sowie bei der Nachrichtengewinnung, Überwachung und Aufklärung zu schließen. Insbesondere sollte die NATO die baltischen Staaten als Hauptkandidaten für die Stationierung eines mehrdimensionalen Erfassungs- und Zielerfassungsnetzes betrachten, das aus verteilten, vernetzten boden- und luftgestützten Sensoren besteht. Eine Vorabpositionierung dieser Mittel in den baltischen Staaten könnte es den Bündnispartnern ermöglichen, in Zeiten erhöhter Spannungen mit Russland rasch robuste Überwachungszonen entlang potenzieller feindlicher Vormarschrouten einzurichten. Alle drei baltischen Staaten haben Javelins und andere Panzerabwehrwaffen an die Ukraine geliefert. Die NATO-Verbündeten sollten sie bei der Wiederauffüllung dieser Bestände unterstützen.

Rumänien spielt eine wesentliche Rolle bei der Verteidigung der südöstlichen Flanke der NATO und bei der Machtprojektion ins Schwarze Meer und bietet Zugang zu wichtigen Flugplätzen, Stützpunkten und Hafenanlagen. Der verstärkte NATO-Verband unter französischer Führung wird durch die turnusmäßige Entsendung US-amerikanischer und polnischer Einheiten der mechanisierten Infanterie sowie eines US-amerikanischen Brigade-Kampftrupps unterstützt, die zusammengenommen die Möglichkeit bieten, die rumänische Führung des multinationalen NATO-Divisionshauptquartiers Südost zu nutzen, um die Integration der regionalen Verteidigungskräfte zu verbessern.

Die geostrategische Bedeutung der Türkei in Verbindung mit den Beiträgen der großen und fähigen Land-, Luft- und Seestreitkräfte des Landes hat die militärische Zusammenarbeit der NATO mit Ankara trotz der angespannten politischen Beziehungen des Landes zu den meisten Verbündeten aufrechterhalten. Nach der Wiederwahl von Präsident Recep Tayyip Erdoğan für eine fünfjährige Amtszeit im Mai 2023 wird die Türkei wahrscheinlich weiterhin ein ausgewogenes Verhältnis zu Moskau und seinen Verbündeten pflegen und sich zurückhaltend zeigen, wenn es darum geht, einen größeren Teil seiner militärischen Fähigkeiten für die Bemühungen der Verbündeten zur Abschreckung weiterer russischer Aggressionen in der Schwarzmeerregion und darüber hinaus zur Verfügung zu stellen. Die Türkei wird wahrscheinlich die militärische Zusammenarbeit mit den US-Streitkräften am Persischen Golf und in Afrika fortsetzen. Die türkische Verteidigungsindustrie ist führend in der Entwicklung von kostengünstigen Spitzentechnologien, insbesondere von ferngesteuerten Fahrzeugen, die an die Ukraine und Polen verkauft wurden. Die Türkei könnte zu einem wichtigen Lieferanten erschwinglicher, wirksamer Systeme für die Verbündeten in Mittel- und Osteuropa werden.

Die NATO-Mitglieder insgesamt haben aus dem Krieg in der Ukraine gelernt, dass jeder Konflikt mit Russland sie dazu zwingen wird, Munition in einem Umfang und in einer Menge einzusetzen, die weit über das hinausgeht, was mit den derzeitigen Beständen möglich ist. Die Bündnispartner sollten einen Fünfjahresplan für den Aufbau robuster Bestände an Panzerabwehrwaffen, Antipersonenwaffen, Luftabwehrwaffen und Flugabwehrwaffen entwickeln und sich zu deren Umsetzung verpflichten.

Entscheidungsträgern, die bereits einen vollen Terminkalender haben, mag dies als eine ziemlich entmutigende Aufgabenliste erscheinen. Um sie zu erfüllen, bedarf es einer anhaltenden Konzentration und der Bereitstellung erheblicher Ressourcen. Die hier befürworteten Änderungen in Strategie, Haltung und Einsatzkonzepten erfordern jedoch keine umfassenden Änderungen der militärischen Streitkräftestrukturen und Plattformen. Die geforderten Innovationen konzentrieren sich hauptsächlich auf das, was das Verteidigungsministerium als „Enabler“ bezeichnet – Sensoren, Software, Munition, Basisinfrastruktur, Vorpositionierung und Instandhaltung. Viele der benötigten Munitionstypen werden bereits produziert, wenn auch in unzureichenden Mengen. Soweit neue Plattformen wie UUVs und landebahnunabhängige UAVs Teil der Lösung sind, können sie mit ausgereiften Technologien gebaut werden und sollten eher auf Erschwinglichkeit als auf ein hohes Maß an Überlebensfähigkeit ausgelegt sein. Die aggressive Verfolgung von Innovationen in dieser Richtung scheint kein hoher Preis zu sein, um die Herausforderungen zu bewältigen, die von Staaten ausgehen, die versuchen, die internationale Ordnung, die seit mehr als 70 Jahren dem Frieden und dem Wohlstand dient, umzustürzen.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen