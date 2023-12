Die Regierung muss sparen und nimmt es von den Ärmsten

Deutschland

Wegen der selbstverschuldeten Haushaltskrise muss die Bundesregierung sparen und wenig überraschend nimmt die Regierung es von den Ärmsten im Land. Hier finden Sie bekannten Details.

Dass die Bundesregierung sparen muss, nachdem das Verfassungsgericht die allzu offensichtlichen Finanztricksereien der Ampelregierung verboten hat, ist nicht neu. Dass die Regierung dabei in erster Linie bei den Ärmsten ansetzt, aber die Ukraine-Hilfen oder die Bundeswehr unangetastet lässt, war zu erwarten. Dass die Regierung nicht auf die Idee kommt, sich das Geld als eine Art „Solidaritätsabgabe“ von den Reichsten im Land zu holen, ist ebenfalls nicht überraschend, schließlich ist der Sinn des als „westliche Demokratie“ bezeichneten Systems in erster Linie der Schutz der Oligarchen, die im Westen jedoch nicht so genannt werden dürfen. Das habe ich in meinem Buch „Abhängig beschäftigt“ genau erklärt.

Übrigens wäre es kein Problem, das Loch im Haushalt zu stopfen. In Deutschland gibt es inzwischen 226 Milliardäre, im Haushalt für 2024 fehlen aber offiziell „nur“ 17 Milliarden Euro. Man könnte also eine Sondersteuer erheben, denn die 17 Milliarden aufzubringen, würde jeden deutschen Milliardär nur 75 Millionen kosten. Das könnte man sogar noch „sozial verträglich“ staffeln, indem man die reichsten Milliardäre mehr und die „armen“ Milliardäre entsprechend weniger bezahlen lässt. Müsste beispielsweise der reichste deutsche Clan, die BMW-Großaktionäre Quandt und Klatten, 100 Millionen beisteuern, wären das nur 0,25 Prozent ihres 40-Milliarden-Vermögens. Das müssten die verschmerzen können, ohne Probleme zu bekommen, ihre Heizungsrechnung zu bezahlen.

Aber solche Vorschläge werden in „westlichen Demokratien“ nicht einmal gemacht, denn der Schutz von Macht und Geld der Oligarchen ist nun einmal das oberste Gebot in den „westlichen Demokratien“. Also spart die Regierung eben bei denen, die ohnehin schon Probleme haben, über die Runden zu kommen.

Der Spiegel hat unter der Überschrift „Bauern, Beamte, Bürgergeld – Kürzungsliste im Kabinett – hier will die Ampel sparen“ darüber berichtet, wo die Regierung sparen will. Das schauen wir uns nun an.

Renten

Der Spiegel schreibt:

„Die gesetzliche Rentenversicherung erhält 600 Millionen Euro weniger vom Bund. Das sind nur die zusätzlichen Belastungen. Insgesamt will die Bundesregierung bei der Rente noch deutlich mehr sparen, wie bereits aus dem Haushaltsentwurf hervorging.“

Man darf also gespannt sein, wo die Regierung sparen will, wenn sie an die Renten herangehen möchte, die auch so schon bei vielen Rentnern nicht mehr zum Leben reichen.

Bürgergeld

Auch beim Bürgergeld, also den Beihilfen für all jene in Deutschland, die am Existenzminimum leben, soll gespart werden, wie der Spiegel schreibt:

„Kürzungen beim Bürgergeld: Beim Bürgergeld fallen Bonuszahlungen für Weiterbildungen weg, außerdem soll es Sanktionen für Totalverweigerer geben. Nach Angaben aus dem Finanzministerium bringt das 250 Millionen Euro.“

Noch höhere Preise für Energie

Natürlich werden, ganz im Sinne der Grünen, die Preise für Benzin, Heizung und Strom erhöht, wie der Spiegel schreibt:

„Zugleich soll der CO2-Preis auf Heizöl, Gas und Sprit zum Jahreswechsel steigen – statt auf 40 nun auf 45 Euro pro Tonne CO2.“

Ab Januar werden also Benzin, Heizung und Strom wieder empfindlich teurer, denn hinzu kommt, dass die bisherigen Subventionen, mit denen der Bundesregierung die selbst verschuldete Explosion der Energiepreise abgefedert hat, wegfallen. Auch das wird in erster Linie die Ärmsten belasten.

Die kleinen Bauern sollen sterben

Dass in Deutschland seit Jahren kleine Bauernhöfe sterben, ist nicht neu. Gegen die Konkurrenz der besser subventionierten Lebensmittelkonzerne haben sie ohnehin kaum eine Chance. Nun soll auch ihnen Geld weggenommen werden, was beim Spiegel so klingt:

„Für Fahrzeuge in der Land- und Forstwirtschaft soll künftig Kfz-Steuer fällig werden, zudem soll die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel entfallen. 450 Millionen Euro sollen so eingespart werden. Tausende Bauern in Berlin demonstrierten deshalb, auch Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) kritisierte diese Pläne.“

Fliegen wird (nicht für alle) teurer

Interessant ist, was die Bundesregierung sich bei Flugreisen ausgedacht hat. Der Spiegel schreibt:

„Die Ticketsteuer für Passagierflüge soll steigen. Das soll rund 650 Millionen Euro Spielraum schaffen – 580 Millionen Euro Mehreinnahmen durch die höhere Abgabe und 70 Millionen Euro durch die Abschaffung des Absenkungsmechanismus. Die zuvor diskutierte Einführung einer Kerosinsteuer im inländischen Flugverkehr ist indes wieder vom Tisch.“

Das ist interessant, oder? Passagiere werden im nächsten Jahr mehr für Flugtickets zahlen müssen. Die Oligarchen hingegen bleiben unangetastet, denn für ihre Privatjets bleibt alles beim Alten, nicht einmal die Steuer auf Kerosin wird erhöht.

Die Inflation wird wieder steigen

All die genannten Maßnahmen werden die Inflation wieder anheizen, und das gilt auch für die nächste Maßnahme, über die der Spiegel berichtet:

„Unternehmen sollen die Plastikabgabe selbst zahlen: Bisher zahlt die Bundesregierung eine Plastikabgabe an die EU, künftig sollen das die Hersteller selbst übernehmen. Das soll Zusatzeinnahmen von 1,4 Milliarden Euro bringen.“

Bisher hat die Bundesregierung, um die Unternehmen und letztlich auch die Verbraucher zu entlasten, die Plastikabgabe an die EU bezahlt. Wenn die Abgabe ab sofort von den Unternehmen bezahlt werden soll, werden die ihre Mehrkosten natürlich auf die Preise aufschlagen, was die Preise – und damit die Inflation – erhöhen wird.

Bundeswehr

Auch die Bundeswehr wird ein ganz klein bisschen betroffen sein, wie der Spiegel schreibt:

„Die Bundeswehr kauft Waffen nach, die aus den eigenen Beständen an die Ukraine abgegeben wurden. Dies wird nun nicht aus dem Bundeshaushalt finanziert, sondern aus dem Sondertopf zur Ertüchtigung der Bundeswehr. Im Haushalt entstehen so 520 Millionen Euro weniger Ausgaben.“

Das ist keine Kleinigkeit, denn es besteht zumindest theoretisch die Möglichkeit, dass das Verfassungsgericht etwas dagegen hat, denn eigentlich ist der 100-Milliarden-Sonderkredit für die Bundeswehr für die Neuanschaffung von Waffen, nicht jedoch für den Ersatz der an die Ukraine gelieferten Waffen gedacht. Das könnte also noch interessant werden.

Sonstiges

Außerdem werden die Etats einiger Ministerien um insgesamt 1,38 Milliarden gekürzt und die Bundesagentur für Arbeit soll 1,5 Milliarden Euro an den Bund zurückzahlen, die sie während der Coronakrise als Zuschuss bekommen hat. Außerdem werden die Ausgaben des Klima- und Transformationsfonds um 12,7 Milliarden Euro reduziert.

Auch bei Flüchtlingen wird ein wenig gespart, denn es soll etwas mehr Druck aufgebaut werden, damit die sich Arbeit suchen. Wenn sie die Auflagen nicht erfüllen, soll es Strafen geben, wodurch die die Bundesregierung rund 500 Millionen Euro einsparen will.

Neue Notlagen in Sicht

Allerdings scheint man sich bei der Bundesregierung im Klaren zu sein, dass all diese Maßnahmen trotzdem nicht ausreichen werden. Daher wird schon jetzt darüber nachgedacht, was die Bundesregierung sich im nächsten Jahr ausdenken kann, um wieder eine „außergewöhnliche Notlage“ zu konstruieren, die es ihr erlauben soll, mehr Schulden aufzunehmen, als das Verfassungsgericht ihr erlaubt hat. Der Spiegel schreibt:

„Noch unklar ist, ob erneut die Schuldenbremse ausgesetzt wird. Die Bundesregierung will prüfen, ob dies für die 2,7 Milliarden Euro an Fluthilfen für Opfer der Hochwasser-Katastrophe im Ahrtal möglich ist. Auch später im Jahr könnte die Schuldenbremse noch ausgesetzt werden – etwa falls für die Unterstützung der Ukraine mehr Geld nötig sein sollte, als jetzt absehbar ist.“

Dass die Flutkatastrophe von vor zwei Jahren nun plötzlich zu einer „außergewöhnlichen Notlage“ werden soll, ist schon eine sehr gewagte These. Hinzu kommt, dass es einfach nur peinlich ist, dass die Regierung es noch nicht geschafft hat, den Menschen dort zu helfen. Sie sollte sich vielleicht mal ein Beispiel am bösen Russland nehmen, wo es fast jedes Jahr irgendwo zu Flutkatastrophen kommt, bei denen ganze Dörfer weggespült werden. In Russland sind diese Dörfer allerdings ein Jahr später auf Staatskosten wieder aufgebaut. Aber solche diktatorischen Maßnahmen sollte man in Deutschland besser nicht einführen.

Bleibt also nur eins: Die Bundesregierung wird die Ukraine-Hilfen erhöhen und das als „außergewöhnliche Notlage“ einstufen. Die Altersarmut in Deutschland hingegen ist keine „außergewöhnliche Notlage“.

