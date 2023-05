Die russische Version des Anti-Spiegel ist online

In eigener Sache

Seit kurzem ist die Testversion der russischen Variante des Anti-Spiegel online. Hier erfahren Sie mehr über das Projekt.

Ich habe bereits angekündigt, dass es beim Anti-Spiegel einige Änderungen und Neuigkeiten geben wird und dass eine davon ist, dass ich den Anti-Spiegel „russifizieren“ werde, weil ich in Russland immer bekannter werde und ich immer wieder gebeten wurde, meine Artikel auch auf Russisch zu veröffentlichen. Nun ist die Testversion der russischen Version des Anti-Spiegel online.

Rupor-News

Da in Russland bei weitem nicht jeder weiß, was „Der Spiegel“ ist, musste ich mir einen anderen Namen für die Seite ausdenken. Dabei bin ich auf „Rupor“ gekommen, was ich erklären muss.

In Russland sind viele Begriffe aus der Seefahrt aus dem Deutschen oder Holländischen übernommen, weil Zar Peter der Große sich dort inkognito als Werftarbeiter „eingeschlichen“ hat, um Wissen über den Schiffbau zu erlernen. Einer der aus dem Holländischen übernommenen Begriffe ist „Rupor“ (holländisch „Roeper“, übersetzt „Rufer“). Das waren „Flüstertüten“, mit denen Befehle mündlich von Schiff zu Schiff gerufen werden konnten.

Daher lag es, weil mein Nachname Röper auf Russisch „Rupor“ ist, nahe, dass ich meine russische Seite „Rupor-News“ nennen würde. Ob wir das im Schriftzug mit kyrillischen oder altainischen Buchstaben zeigen werden, ist eine der Fragen, die noch nicht endgültig entschieden sind.

Die Seite ist nun online, hier geht es zu Rupor-News, und es sind bereits etwa hundert Artikel übersetzt und veröffentlicht. Allerdings funktionieren noch nicht alle Rubriken, wir sind noch dabei, die Seite zu finalisieren.

Was Rupor-News vom Anti-Spiegel unterscheidet

80 bis 90 Prozent der Artikel vom Anti-Spiegel werden bei Rupor-News übersetzt und veröffentlicht. Das sind die Artikel, die sowohl für deutsche als auch russische Leser interessant sind. Natürlich brauche ich bei Rupor-News nicht die Übersetzungen russischer Medienberichte zu zeigen, die für das deutsche Publikum interessant sind.

Ich werde auch einige Artikel speziell für Rupor-News schreiben, die die Lage in Deutschland für Russen erklären. Außerdem wird es bei Rupor-News wahrscheinlich auch Gastbeiträge anderer Analysten geben.

Eine weitere Rubrik bei Rupor-News ist der „Newsticker“, in dem ich kommentarlos aktuelle Meldungen aus Nachrichtenagenturen veröffentlichen werde. Das ist auch für den Anti-Spiegel geplant und wird wahrscheinlich im Laufe des Monats Mai realisiert.

Dann wird es bei Rupor-News noch eine Rubrik mit Videos geben, weil es schon recht viele Videos und Interviews mit mir auf Russisch gibt.

Wie gesagt sind wir noch im Testbetrieb und es kann sich noch einiges ändern. Aber wer russischsprachige Freunde hat und wem der Anti-Spiegel gefällt, der kann Rupor-News ab sofort weiterempfehlen, denn die wichtigsten Funktionen der Seite – also meine Artikel und der Newsticker – funktionieren bereits.

