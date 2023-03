Westliche Werte

Die Unterdrückung der Religionsfreiheit in der Ukraine ist ein Thema, von dem kaum jemand im Westen je gehört hat. Dabei wird gerade eine ganze Glaubensrichtung brutal unterdrückt und ihre Kirchen werden von Bewaffneten gestürmt und gewaltsam übernommen.

Im Westen wird über die Unterdrückung von Gläubigen in der Ukraine nicht berichtet und weil das Thema zum Verständnis viel Vorwissen über den orthodoxen Glauben und die Geschichte der orthodoxen Kirchen voraussetzt, habe auch ich es in den letzten Jahren, aber vor allem in den letzten Monaten der brutalen Zuspitzung, leider nicht behandelt.

Die orthodoxe Kirche der Ukraine unterstand dem Moskauer Patriarchat und unter Präsident Poroschenko wurde eine ukrainische orthodoxe Kirche gegründet, die seitdem Stück für Stück gegen die Gläubigen vorgeht, die von ihrem traditionellen Glauben nicht ablassen wollen. Dabei ist es immer wieder zu Gewalt gegen Gläubige, Priester und Gotteshäuser gekommen.

In den letzten Monaten ist der Konflikt eskaliert, denn die letzten Gotteshäuser wurden gewaltsam gestürmt und übernommen. Nun hat das Finale begonnen, denn die ukrainische Regierung will auch die Mönche des Kiewer Höhlenklosters (Kiewer Petschersk Lawra), eines besonders heiligen Ortes, vertreiben.

In der orthodoxen Welt hat die Gewalt für einen Aufschrei des Entsetzens gesorgt und sogar der Papst hat an die ukrainische Regierung appelliert, die Gläubigen und ihre heiligen Orte zu achten. Jedoch wohl vergeblich, denn die westlichen Medien berichten nicht darüber und die westlichen Politiker lassen Selensky gewähren. Kritik an der Verfolgung von Gläubigen in der Ukraine hört man aus dem angeblich so sehr um die Menschenrechte besorgten Westen keine.

In der russischen Nachrichtenagentur TASS wurde eine Analyse der Ereignisse und ihrer Vorgeschichte veröffentlicht, die ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Glaube und Politik: Der Konflikt um die Kiewer Petschersk Lawra geht in die letzte Phase

Die Kiewer Petschersk Lawra, deren Geschichte fast tausend Jahre zurückreicht, befindet sich in einer schweren Krise: Am 30. März müssen die Geistlichen und Mönche der kanonischen ukrainisch-orthodoxen Kirche (UOC) das Kloster auf Anordnung der Verwaltung des historischen und kulturellen Reservats, in dem sich das Kloster befindet, verlassen. Die Mönche weigerten sich, dieser Anordnung nachzukommen, und haben vor Gericht Klage eingereicht. In der Zwischenzeit hat die schismatische Orthodoxe Kirche der Ukraine (PCU) ihren eigenen „Gouverneur“ des Klosters ernannt. Nach diesen Anzeichen zu urteilen, handelt es sich entweder um einen Streit zwischen wirtschaftlichen Einheiten oder um einen religiösen Streit. In Wirklichkeit geht es jedoch um Politik, genauer gesagt um den unklugen Wunsch der derzeitigen Machthaber in Kiew, eine der letzten Säulen der kulturellen, ideologischen und geistigen Bindungen zwischen den Völkern der Ukraine und Russlands zu zerstören.

In den Fußstapfen der Vorgänger

Die moderne Kirchenspaltung in der Ukraine geht auf die frühen 1990er Jahre zurück, als der ehrgeizige Metropolit Filaret (Denisenko), das damalige Oberhaupt der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats, beschloss, die volle Autokephalie zu erlangen, jedoch seines Amtes enthoben und geächtet wurde. Dann gründete er mit Unterstützung der ukrainischen Regierung das Kiewer Patriarchat (KP) und ließ es registrieren. Etwa zur gleichen Zeit nahm die Ukrainische Autokephale Orthodoxe Kirche (UAOC), die von 1917 bis 1930 bestanden hatte, als sie ihre Selbstauflösung bekannt gab, ihre Tätigkeit wieder auf.

Die schleichende Zwietracht hielt anderthalb Jahrzehnte an: Aus politischen Gründen unterstützte die Regierung, wenn auch nicht sehr aktiv, die schismatische UOC-KP und die UAOC, während die Gläubigen die kanonische UOC bevorzugten. Eine Ausnahme bildete die kurze Regierungszeit von Viktor Janukowytsch, der ein Anhänger der UOC war. Unter Janukowytsch übertrug die ukrainische Regierung dem Kloster übrigens 79 Grundstücke der Unteren Lawra zur unentgeltlichen Nutzung auf Dauer.

Petro Poroschenko, der Janukowitsch kurz nach dem Putsch auf dem Maidan 2014 ablöste, war bei der Verfolgung der traditionellen Orthodoxie viel durchsetzungsfähiger als seine Vorgänger. Es war weitgehend sein Verdienst, dass die UOC-KP und die UAOC zur Orthodoxen Kirche der Ukraine (PCU) fusionierten. Und er war es, der dafür sorgte, dass die PCU im Januar 2019 vom Patriarchat in Konstantinopel den Status einer autokephalen Kirche erhielt. So hat Poroschenko die Gründung der PCU, die „geistig und verwaltungstechnisch unabhängig von Moskau, vom Aggressorland“ ist, zu Recht gewürdigt und ist stolz mit dem Slogan „Armee, Sprache, Glaube“ zur Wiederwahl angetreten. Er verlor jedoch gegen Wladimir Selensky, der übrigens von der kanonischen UOC unterstützt wurde.

Vermutlich dachten die Hierarchen der Kirche, dass der neue Präsident sie vor Verfolgung und Schikanen schützen würde, denen die UOC und ihre Gemeindemitglieder unter Poroschenko ausgesetzt waren. Leider ging diese Rechnung nicht auf, ebenso wenig wie die Hoffnungen von Millionen gläubiger und ungläubiger Ukrainer, denen Selensky vor der Wahl Frieden im Donbass, die Wiederherstellung des Status der russischen Sprache und den Schutz der Religionsfreiheit versprochen hatte. Im Gegenteil, die Verfolgung der UOC hat sich noch verschärft, ihr wurden Pfarreien und Klöster weggenommen, und Geistliche und Mönche wurden mit allen rechtlichen und nicht-rechtlichen Mitteln dazu gedrängt, der PCU beizutreten.

„Kollaborateure Moskaus“

Kurz nach dem Beginn der russischen Militäroperation nahm der Rat der UOC Änderungen an der Satzung der Kirche vor, die de facto einen Bruch mit dem Moskauer Patriarchat bedeuteten. Das schützte sie jedoch nicht vor Verfolgung: In den Augen der Regierung blieb die UOC ein „Agent des Kreml“. Im vergangenen Jahr hat der ukrainische Geheimdienst SBU wiederholt Razzien und Durchsuchungen in Kirchen und Klöstern durchgeführt, um „Kollaborateure Moskaus“ zu identifizieren und sie wegen „Verrats“ vor Gericht zu stellen. Dieses Klima des Terrors und der Repression hat zweifellos zur Unruhe unter den Geistlichen und ihren Gläubigen beigetragen.

Meinem Bekannten aus Kiew zufolge beschloss ein Teil der Gemeindemitglieder, sich unter die Ägide des PCU zu begeben. Noch mehr zogen es vor, eine Zeit lang gar keine Kirche zu besuchen, um nicht die Aufmerksamkeit der Geheimdienste auf sich zu ziehen oder von nationalistischen Gruppen angegriffen und bedroht zu werden, deren Mitglieder die „Falschgläubigen“ offen terrorisieren.

Die Verfolgungskampagne gegen die UOC, die unter Poroschenko begann, hat unter Selensky ihren Höhepunkt erreicht. Die Regierung hat die wichtigsten heiligen Stätten der Orthodoxie in der Ukraine ins Visier genommen: die Kiewer Petschersk- und Potschajewsk-Lawra sowie die Verklärungskathedrale aus dem elften Jahrhundert in Tschernigow.

Den Ausgang gezeigt

Diese Objekte haben den Status von historischen und architektonischen Denkmälern und befinden sich in staatlichem Besitz, was aber nicht ausschließt, sie für den vorgesehenen Zweck zu nutzen. Insbesondere das UOC-Kloster in Kiew befindet sich in der Unteren Lawra, während die Obere Lawra unter die Zuständigkeit des Historischen und Kulturellen Schutzgebietes fällt. Bis Ende 2022 waren auch die Uspenskij-Kathedrale und die Trapeznaja-Kirche, die sich in der Oberen Lawra befinden, von der UOC gepachtet. Die Verwaltung des Schutzgebietes weigerte sich jedoch, die Nutzungsverträge mit der UOC zu verlängern, und ab dem 1. Januar 2023 war der Zugang zu diesen Gotteshäusern für die Geistlichen der UOC gesperrt. Die Gottesdienste zu Weihnachten und Dreikönig in der Mariä-Entschlafenskirche wurden in diesem Jahr erstmals von der PCU abgehalten.

Am 10. März teilte die Leitung des Heiligtums von Kiew-Petschersk Lawra mit, dass der unbefristete Mietvertrag mit der UOC gekündigt wurde und forderte die Mönche auf, das Kloster bis zum 30. März zu verlassen. Daraufhin setzte das ukrainische Kulturministerium eine Kommission ein, die den Erhaltungszustand der „Kulturgüter“ überprüfen sollte. Die Mitglieder dieser Kommission, die die Höhlen, in denen die Reliquien der Heiligen aufbewahrt werden, inspizierten, deckten angeblich eine Reihe von Verstößen bei der Aufbewahrung der „Museumsexponate“ auf, aber das Kulturministerium weigerte sich, die Ergebnisse der Arbeit der Kommission zu veröffentlichen, und verwies dabei auf die Klassifizierung „Nur für den Dienstgebrauch“.

Die UOC ist nicht zu Unrecht der Meinung, dass diese Verschwörung „nur ein Beweis für die repressive Absicht der einseitigen Kündigung des Vertrages sein kann, die nicht auf die Erhaltung historischer Denkmäler abzielt, sondern auf die offene Diskriminierung von Bürgern der Ukraine aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen.“ Der Gouverneur der Lawra, Metropolit Pavel, bezeichnete das Vorgehen der Regierung als rechtswidrig und erklärte, dass die Brüder sich weigerten, das Kloster zu verlassen. Die Leitung der Lawra versuchte auch, die Rechtmäßigkeit der Räumung vor Gericht anzufechten, aber nach Angaben des Metropoliten traten drei Richter zurück, bevor die Klage angenommen wurde. Außerdem kamen Mitglieder der Synode der UOC unter der Leitung ihres Oberhauptes, Metropolit Onufry, zum Büro des ukrainischen Präsidenten, in der Hoffnung, ihm ihre Argumente persönlich vortragen zu können, verbrachten aber mehrere Stunden vergeblich vor verschlossenen Türen: Weder Selensky selbst noch jemand aus seiner Verwaltung empfing sie.

Während sich die Aufmerksamkeit auf die Kiewer Petschersk Lawra konzentrierte, erklärte der ukrainische Kulturminister Aleksander Tkatschenko, dass die Behörden ein Verfahren einleiten, um der UOC das Recht zur Nutzung der Potschajewsk-Lawra zu entziehen, und sogar ein Strafverfahren gegen den Vikar des Klosters, Metropolit Wladimir von Pochtajaew, einleiten werden, da dieser den Vertretern der Behörden den Zutritt zur Kirche verweigert habe. Tkatschenko fügte hinzu, dass die Behörden planen, anderen Klöstern und Organisationen der ukrainisch-orthodoxen Kirche das Recht auf Nutzung der historischen Stätten zu entziehen.

Am 28. März beschlagnahmten Anhänger der PCU die Kathedrale der Geburt Christi in Iwano-Frankiwsk, die letzte UOC-Kirche in der Region Iwano-Frankiwsk.

Kulminierte Konfrontation

Die Krise erreichte am 29. März einen kritischen Punkt, als Konstantin Krainik, der stellvertretende Generaldirektor für wissenschaftliche Arbeit im Kiew-Petschersker Lawra-Schutzgebiet, sagte, dass die Kleriker und Mönche der UOC das Kloster bis Mitternacht verlassen sollten. Der Leiter der Informations- und Bildungsabteilung der UOC, Metropolit Kliment von Nizhyn und Prylutsk, erklärte, diese Forderung sei rechtswidrig und die Mönche würden ihr nicht nachkommen.

Der Anwalt des Klosters, Erzpriester Mykyta Tschekman, erinnerte daran, dass in dem Prozess, dessen Verhandlung das Kiewer Wirtschaftsgericht für den 26. April angesetzt hat, alle Handlungen verboten werden müssen, die darauf abzielen, die Aktivitäten der religiösen Gemeinschaft für die Dauer des Prozesses zu behindern. Die Leiterin der Abteilung des Kulturministeriums, Marianna Tomin, erklärte daraufhin, dass die Vertreter der UOC trotz des Prozesses „keine rechtliche Grundlage haben, um im Kloster zu bleiben.“

Alexej Danilow, der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, versprach, dass die Regierung die Mönche nicht mit Gewalt vertreiben werde. „Niemand wird jemanden an den Beinen herausziehen oder Gewalt anwenden. Alles wird im Einklang mit der geltenden Gesetzgebung geregelt werden“, sagte er der ukrainischen Zeitung Novoye Vremya.

Die Gläubigen, die am Morgen zu einem Gebetsgottesdienst ins Kloster gekommen waren, schienen diesem Versprechen nicht zu glauben, denn mehrere hundert Menschen beschlossen, die ganze Nacht im Kloster zu bleiben, um die Vertreibung der Mönche zu verhindern.

In der Zwischenzeit ernannte die PCU in aller Eile ihren eigenen „Vikar“ der Kiew-Petschersker Lawra: Archimandrit Avraamiy (Lotysh), der zuvor der UOC angehört hatte, dann aber zu den Kirchenspaltern gewechselt ist.

Der Tag endete mit zwei Videobotschaften. In einer davon bezeichnete Präsident Selensky das Vorgehen der Behörden in Bezug auf die Kiew-Petschersker Lawra als „weiteren Schritt zur Stärkung der geistigen Unabhängigkeit des Staates“ und begründete das mit der Notwendigkeit, die Gesellschaft vor „Moskaus Manipulatoren der Religion“ zu schützen. Gleichzeitig bezeichnete er die Ukraine als „das Gebiet mit der größten Religionsfreiheit“ in diesem Teil Europas.

In einer weiteren Ansprache, die direkt an Selensky gerichtet war, drohte der Vikar der Lawra, Metropolit Pavel, dem Präsidenten mit einer himmlischen Strafe für die Ausweisung der Lawra-Mönche: „Ich sage Ihnen und Ihrer Meute, dass unsere Tränen nicht auf den Boden fallen werden, sondern auf Ihre Köpfe. Glaubt ihr, die ihr auf unseren Rücken an die Macht gekommen seid, dass ihr das tun könnt? Gott wird euch und eurer Familie nicht verzeihen!“

Das Finale ist nah

Am Donnerstagmorgen, dem 30. März, trafen die Mitglieder der Kommission für die Inventarisierung des Vermögens im Kloster ein, konnten aber nicht mit der Arbeit beginnen, da die Gemeindemitglieder, die sich zur Liturgie versammelt hatten, sie daran hinderten. Die Mitglieder der Kommission verließen das Kloster mit dem Versprechen, am nächsten Tag wiederzukommen, und mit automatischen Waffen bewaffnete Polizeibeamte betraten das Gelände des Klosters. Auch am Haupteingang des Geländes erschienen verstärkte Patrouillen. Es gibt Berichte über das Auftauchen von Mannschaftswagen.

Berichte aus Kiew deuten darauf hin, dass die UOC-Mönchsgemeinschaft im Kloster ihre letzten Tage verlebt. Wenn nicht heute, dann morgen oder übermorgen, werden die Mönche „erdrückt“ und gezwungen, das Kloster zu verlassen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass an der Vertreibung nicht die Sicherheitskräfte des Staates beteiligt sind, sondern die Mitglieder nationalistischer Gruppen – das gleiche Szenario wurde bei der Beschlagnahmung vieler anderer Pfarreien der UOC wiederholt praktiziert. Und dann werden die Behörden die Hände in den Schoß legen und scheinheilig sagen: Das waren nicht wir, das war der Wille des Volkes, und wir können uns nicht gegen das Volk stellen.

Für diese Version spricht die internationale Reaktion auf die Ereignisse rund um die Kiew-Petschersk Lawra, oder vielmehr ihr völliges Fehlen. Eine Reihe von orthodoxen Kirchen – die russische, die weißrussische, die serbische, die Jerusalemer und einige andere – haben sich für die Unterstützung der UOC ausgesprochen. Das Oberhaupt der Katholiken, Papst Franziskus, rief alle Seiten dazu auf, „religiöse Orte zu respektieren“. Scheich Ravil Gainutdin, Vorsitzender des Russischen Mufti-Rates und der Russischen Geistlichen Direktion der Muslime, bezeichnete die derzeitige Situation als „satanistischen Kampf“ gegen die orthodoxe Kirche.

Von den offiziellen internationalen Organisationen wies nur das Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte in seinem jüngsten Bericht bescheiden darauf hin, dass einige der Maßnahmen der ukrainischen Regierung gegenüber der UOC „diskriminierend“ sein könnten. Alle anderen internationalen Organisationen und Vereinigungen – die UNESCO, der Europarat, die OSZE, die EU – und die einzelnen Staaten, deren Regierungschefs so gerne ihre Solidarität mit der Ukraine bekunden, reagieren überhaupt nicht auf das, was geschieht. Genauso, wie sie seit vielen Jahren nicht auf den Beschuss des Donbass, die Verletzung der Rechte der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine oder die Fackelzüge der Nationalisten in Kiew reagiert haben.

Der Vikar der Lawra von Kiew-Petschersk sagte in einer Ansprache an Selensky: „Sie konnten den rasenden, wütenden und hasserfüllten Kulturminister nicht aufhalten – also macht er alles mit Ihrer Erlaubnis. Wehe Ihnen! Fürchtet euch!“ Aber hier ist das Problem: Alles, was Selensky selbst tut, tut er mit der Erlaubnis und Zustimmung des Westens. Und solange der Westen mit Kiews politischem Kurs des totalen Abbruchs aller Formen und Arten von Beziehungen zu Russland einverstanden ist, wird Selensky diesen Kurs weiter verfolgen. Schließlich ist der Zorn Gottes für ihn weit weniger beängstigend als die Möglichkeit, die Gunst der westlichen Sponsoren und Gönner zu verlieren.

Ende der Übersetzung

