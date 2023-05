Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 31. Mai., wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 31. Mai.

Beginn der Übersetzung:

Der Westen hofft auf ukrainischen Sieg, Russland erinnert an Verantwortung: Die Lage rund um die Ukraine

Das US-amerikanische und das ukrainische Militär stehen in engem Kontakt, um die ukrainischen Streitkräfte auf die geplante Gegenoffensive im Sommer vorzubereiten, sagte der Koordinator für strategische Kommunikation des Weißen Hauses im Nationalen Sicherheitsrat, John Kirby, am Mittwoch.

Die westlichen Länder sollten die Öffentlichkeit auf einen langwierigen Konflikt in der Ukraine und seine Folgen vorbereiten, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron.

Die europäischen und einige andere Länder stecken bereits „bis zum Hals“ im Konflikt in der Ukraine, und früher oder später werden sie sich vor ihren Völkern verantworten müssen, weil die negativen Folgen nicht zu vermeiden sind, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow.

Die TASS hat das Wichtigste über die Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die heftigsten Kämpfe des vergangenen Tages fanden in der Nähe von Awdejewka bei Donezk statt, wo der Feind aus seinen Stellungen in einer Reihe von Gebieten vertrieben wurde, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow. Er wies auch darauf hin, dass die russischen Streitkräfte erfolgreich in der taktischen Region Mariinsky kämpften.

Die russischen Streitkräfte haben den Gefechtsstand der 33. mechanisierten Brigade getroffen und den Gefechtsstand des Skala-Sturmbataillons der ukrainischen Streitkräfte zerstört. Nach Angaben von Konaschenkow haben die taktische und militärische Luftwaffe, die Raketentruppen und die Artillerie der Truppengruppierungen der russischen Streitkräfte im Laufe des Tages in 149 Gebieten 103 Artillerieeinheiten an Feuerstellungen, Soldaten und militärische Ausrüstung getroffen.

Die russischen Luft- und Raumfahrtkräfte zerstörten das letzte ukrainische Kriegsschiff Jury Olefirenko, das im Hafen von Odessa lag, so der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums weiter. Darüber hinaus unterbanden die russischen Streitkräfte die Aktionen von drei ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppen bei Kupjansk. Bis zu 535 feindliche Kämpfer seien im Laufe des Tages getötet worden, sagte Konaschenkow.

Gegenoffensive auf amerikanisch

Die Ukraine bereite sich auf eine Gegenoffensive in diesem Sommer vor, sagte Kirby. Er betonte jedoch, dass das US-amerikanische und das ukrainische Militär seit Beginn der Planungen für diese Operation in Kontakt stehen. „Wir wollen sicherstellen, dass die Ukraine alles hat, was sie braucht, um sich zu verteidigen, wenn sie sich auf die Gegenoffensive im Sommer vorbereitet. Wir wollen, dass sie alles hat, um den Erfolg zu gewährleisten“, sagte Kirby.

Beschuss in der Region Belgorod

Die russischen Behörden ergreifen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem anhaltenden Beschuss ziviler Ziele in der Region Belgorod durch die Ukraine, sagte Peskow. Zugleich betonte er, dass bisher kein Land des kollektiven Westens den Beschuss verurteilt habe.

Der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, hatte zuvor erklärt, dass die ukrainischen Streitkräfte allein in den letzten 24 Stunden über 260 Artilleriegeschütze und Mehrfachraketenwerfer auf das Gebiet der Region Belgorod abgefeuert hätten.

Kriegsrecht

Es seien keine Entscheidungen über die Verhängung des Kriegsrechts in Russland getroffen worden und es gebe auch keine Diskussionen zu diesem Thema, sagte Peskow mit Blick auf die nach dem Drohnenangriff auf Moskau von Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow geäußerte Meinung, dass in Russland das Kriegsrecht verhängt werden müsse. „Das ist allein das Vorrecht der höchsten föderalen Behörden“, betonte der Kreml-Sprecher.

Angreifen, aber ohne Eskalation

Berlin hat erklärt, dass Schläge der ukrainischen Streitkräfte gegen Einrichtungen auf russischem Territorium mit Waffen aus ukrainischer Produktion aus völkerrechtlicher Sicht legitim seien, so der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebelstreit. Gleichzeitig erinnerte er daran, dass Deutschland nur Waffen an Kiew liefert, um „ukrainisches Territorium zu verteidigen“.

Zuvor hatte der britische Außenminister James Cleverley erklärt, die Ukraine habe das Recht, Angriffe gegen Russland außerhalb ihres Territoriums zu führen. Die russische Botschaft in Großbritannien erklärte, London ermutige Kiew mit solchen Äußerungen zu neuen Terroranschlägen in Russland. Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitrij Medwedew, reagierte mit scharfen Worten auf die Äußerungen des britischen Ministers: Er twitterte, dass London in Wirklichkeit einen unerklärten Krieg gegen Moskau führe, was bedeute, dass jede britische Persönlichkeit als legitimes militärisches Ziel betrachtet werden könne.

In Washington äußerte man sich vorsichtiger zum Thema Drohnenangriffe auf Moskau: Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karin Jean-Pierre, erklärte, die US-Regierung unterstütze keine Angriffe der Ukraine „innerhalb Russlands“. Kirby stellte seinerseits fest, dass Washington „in privaten Gesprächen und in der Öffentlichkeit klar zum Ausdruck gebracht hat, dass es ukrainische Angriffe auf russisches Territorium nicht unterstützt“, weil es nicht wolle, dass „dieser Krieg sich ausweitet“ und ganz Europa Leid bringt. Gleichzeitig sagte der Sprecher des Weißen Hauses, dass die Ukrainer nach Erhalt der von den USA gelieferten Waffen „selbst entscheiden, was sie damit machen“.

Die EU zog es vor, sich überhaupt nicht zu den ukrainischen Drohnen zu äußern. Der außenpolitische Sprecher der EU, Peter Stano, sagte lediglich, die EU habe „die Informationen über den Angriff auf Moskau zur Kenntnis genommen“, Brüssel wisse „jedoch nichts darüber“ und forderte Russland auf, das nicht als Vorwand für eine weitere Eskalation“ des Ukraine-Konflikts zu nutzen. Nach Ansicht des russischen Vertreters bei der EU deuten diese Erklärungen darauf hin, dass Brüssel das Vorgehen Kiews stillschweigend unterstützt, was zu einer Eskalation des Konflikts führt.

Aussichten auf Unterstützung für die Ukraine

Macron sagte, die westlichen Länder sollten sich auf einen langwierigen Konflikt in der Ukraine und die Folgen einer solchen Entwicklung vorbereiten. Es sei auch notwendig, „die öffentliche Meinung entsprechend der Situation auf eine langfristige Unterstützung der Ukraine vorzubereiten“, fügte er hinzu. Der französische Regierungschef weigerte sich jedoch, öffentlich über die Aussichten im Falle eines Scheiterns der angenommenen ukrainischen Gegenoffensive zu spekulieren, und äußerte die Hoffnung auf deren Erfolg.

Der Westen wird sich verantworten müssen

Die europäischen und einige andere Länder stecken bereits „bis zum Hals“ im Ukraine-Konflikt und werden sich früher oder später vor ihren Völkern verantworten müssen, da sich negative Folgen nicht entziehen können, sagte der Pressesprecher des russischen Präsidenten. Peskow sagte, dass die europäischen Länder die wirtschaftlichen Folgen ihrer Unterstützung für Kiew schon jetzt spüren. Als Beispiel nannte er Deutschland, das letzte Woche offiziell in die Rezession eingetreten ist. „Die Inflation liegt ständig über 7 %, was bedeutet, dass die „Bürger“ jedes Jahr um 7 % ärmer werden und jedes Jahr um 7 % weniger verdienen“, sagte er.

Ende der Übersetzung

