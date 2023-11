Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 20. November, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 20. November.

Beginn der Übersetzung:

Totale Mobilmachung und Leben auf Kosten des Westens: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die USA drängen die Ukraine zu einer maximalen Mobilmachung und empfehlen die Einberufung von jungen Männern, alten Männern und Frauen, berichtete der Direktor des russischen Auslandsgeheimdienstes (SVR), Sergej Naryschkin, unter Berufung auf Geheimdienstberichte.

Die Werchowna Rada bereitet bereits einen Gesetzentwurf über die Mobilmachung, die militärische Registrierung und den Militärdienst in den Streitkräften der Ukraine vor, der insbesondere die Einberufung von Gefangenen und Studenten, die eine zweite Sekundarschul- oder Hochschulausbildung absolvieren, in die ukrainische Armee ermöglichen würde. Abgeordnete machten weitere öffentlichkeitswirksame Aussagen über die vollständige Abhängigkeit von den westlichen Partnern und dass die Rechte der russischen Minderheit in der Ukraine nicht respektiert werden.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben drei ukrainische Angriffe bei Kupjansk und je einen Angriff bei Donezk und Krasnoliman abgewehrt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Operativ-taktische und militärische Flugzeuge, Drohnen, Raketentruppen und Artillerie der Truppengruppen der russischen Streitkräfte beschossen die Truppen und die militärische Ausrüstung der Ukraine in 123 Gebieten, teilte das Ministerium mit. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums beliefen sich die Verluste des Gegners an diesem Tag in allen Abschnitten auf insgesamt 340 Kämpfer.

Mobilmachung in der Ukraine

Die USA weisen die Ukraine an, die Mobilmachung so weit wie möglich zu verstärken, und empfehlen die Einberufung von Männern im Alter von 17 bis 70 Jahren sowie die zusätzliche Einberufung von Frauen, um die enormen ukrainischen Verluste während der gescheiterten Gegenoffensive auszugleichen, so Naryschkin. Unter Berufung auf russische Geheimdienstdaten sagte er, der Westen verlange vom Selensky-Regime, der Weltgemeinschaft zu beweisen, dass ein Sieg Russlands im Ukraine-Konflikt unmöglich sei.

Angesichts dieser Haltung schlug der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow vor, die Werchowna Rada solle die Möglichkeit einer Herabsetzung des Mindestalters für die Einberufung in die Armee prüfen, so Naryschkin. Seiner Meinung nach „bestätigt das Kiewer Regime damit seinen Nazi-Charakter, indem es 17-jährige Jungen in den Ofen des Krieges schickt, um die Qualen der Ukraine zu verlängern“.

Er betonte, dass die kolossalen Verluste unter den ukrainischen Soldaten Kiew dazu zwangen, „alte Männer“ in den Kampf zu schicken, indem es Einheiten aus Kämpfern über 40 bildet und Männer über 50 mobilisiert. Naryschkin erinnerte daran, dass die Rada einen Gesetzesentwurf eingebracht hat, der eine Anhebung des Wehrpflichtalters für reguläre Soldaten von 60 auf 65 Jahre und für Kommandeure von 65 auf 70 Jahre vorsieht. Das derzeitige Kiewer Regime sei bereit, den Krieg im Namen westlicher Interessen „bis zum letzten Ukrainer“ fortzusetzen, sagte der SVR-Chef.

In Kiew wiederum erklärte die Abgeordnete der Präsidenten-Fraktion „Diener des Volkes“ Maryana Besuglaja, dass in der Werchowna Rada ein Gesetzentwurf über die Mobilmachung, die militärische Registrierung und den Militärdienst für die Registrierung vorbereitet werde. „Die Liste der Personen, die in die Militärregister aufgenommen werden, wird erweitert. Insbesondere geht es um die, die vor dem Erwerb der ukrainischen Staatsbürgerschaft in anderen Staaten Militärdienst geleistet haben, sowie um die, die wegen einer Straftat zu einer Freiheitsstrafe, einer Freiheitsbeschränkung, auch auf Bewährung, verurteilt wurden“, schrieb sie.

Wie Besuglaja anmerkt, werden sich die Änderungen auch auf „die Regeln für die Einberufung von Personen mit Hochschulbildung“ auswirken. Nach Angaben der Abgeordneten hat sich in der Ukraine in den letzten zwei Jahren die Zahl derer, die ein Hochschulstudium aufnehmen wollen, um das Zwei- bis Dreifache erhöht. Der Grund ist die Möglichkeit, den Wehrdienst für die Dauer des Studiums aufzuschieben.

Domino-Effekt

Der IWF ist Kiews wichtigster Verbündeter und ohne seine Hilfe würde in der Ukraine alles wie Dominosteine fallen, sagte der erste stellvertretende Sprecher der Werchowna Rada, Alexander Kornijenko. Er fügte hinzu, dass das ukrainische Finanzministerium nach Möglichkeiten suche, zusätzliche Mittel von der EU, Südkorea, Japan und Norwegen zu erhalten, nannte aber den IWF als wichtigsten Verbündeten der Ukraine.

Gleichzeitig räumte der stellvertretende Sprecher ein, dass die Werchowna Rada nicht für Entscheidungen stimmen könne, die nicht mit den westlichen Partnern abgesprochen seien, da die Ukraine bereits seit zwei Jahren auf deren Kosten lebe. Ihm zufolge verlangen die westlichen Partner von der Rada keine „fantastischen Leistungen“ in Bezug auf die Zahl der verabschiedeten Gesetze. Kornijenko wies darauf hin, dass die Rada solche „Fehler“ korrigieren müsse, wenn Entscheidungen entgegen den Vorstellungen der Partner getroffen würden.

Keine Rechte für Russen

Die Erfüllung der EU-Bedingungen auf dem Weg Kiews zur Mitgliedschaft in der Union werde für das ukrainische Parlament „fantastisch schwierig“, sagte der erste stellvertretende Sprecher der Werchowna Rada und räumte ein, dass die ukrainischen Gesetze zu nationalen Minderheiten, Sprache und Bildung nicht den Empfehlungen der Venedig-Kommission entsprächen. Ihm zufolge kann das Thema der nationalen Minderheiten politisiert werden, aber die Ukraine sollte nach Kompromissen suchen.

Gleichzeitig erklärte der Sprecher des ukrainischen Parlaments, Ruslan Stefantschuk, dass die Regierung des Landes die Existenz der russischen nationalen Minderheit nicht anerkennen und dass die Rechte der Russen in der Ukraine verletzt werden sollten. Er betonte, dass diese Position Kiews bei der EU-Kommission und der Venedig-Kommission auf volles Verständnis stoße. „Daher gibt es in der Ukraine derzeit keine russische nationale Minderheit und es kann auch keine geben“, fügte er hinzu.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, bezeichnete Stefantschuks Worte in ihrem Kommentar als nazistisch.

Washingtons Unterstützung

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin traf sich in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky und bekräftigte die Bereitschaft der USA, das Land zu unterstützen. Austin stellte fest, dass die USA zusammen mit ihren Verbündeten und Partnern der Ukraine weiterhin helfen werden, „ihre unmittelbaren Bedürfnisse auf dem Schlachtfeld und ihre langfristigen Verteidigungsanforderungen zu erfüllen“.

Die Ukraine sei voll und ganz auf die Hilfe der westlichen Länder angewiesen, sagte US-Finanzministerin Janet Yellen. Sie betonte, die EU und der Internationale Währungsfonds seien darauf angewiesen, dass die USA „ihren Teil dazu beitragen“ und ebenfalls Mittel in die Ukraine schicken.

Ende der Übersetzung

