Die Zahl der Leopard-2-Panzer für Kiew wächst langsam

Waffenlieferungen

Nachdem es eine Zeitlang so aussah, als stünde Deutschland bei der Lieferung von Leopard-2-Panzern an Kiew recht alleine da, kommen nun doch Zusagen anderer Länder.

Eine Zeitlang sah es so aus, als wäre Deutschland fast das einzige Land, das Leopard-2-Panzer an Kiew liefern würde, denn die Länder, die zuvor am lautesten die Lieferung dieser Panzer an Kiew angekündigt hatten, hatten dann den Rückwärtsgang eingelegt.

In der letzten Woche aber hat sich einiges getan. Nachdem US-Präsident Biden in Polen die Lieferung von 700 Panzern an Kiew angekündigt hatte, machten viele Länder – anscheinend auf Druck der USA – einen Rückzieher vom Rückzieher. Als erstes wurde Polen aktiv, das zuvor erklärt hatte, seine Leopard-2A4 seien nicht einsatzbereit. Plötzlich versprach Polen der Ukraine, schon „in den nächsten Wochen“ 14 Leoparden zu liefern.

Am gleichen Tag kündigte auch Spanien, die Lieferung von sechs seiner Leopard-2-Panzer an, wobei die aber demnach erst noch instand gesetzt werden müssten, weil sie seit 1990 eingelagert seien. Später wurde sogar gemeldet, Spanien werde „bis zu zehn“ Leoparden an Kiew liefern.

Schon am 24. Februar meldete Polen, dass die ersten vier der 14 polnischen Leoparden bereits in der Ukraine seien. Das dürfte stimmen, denn nur wenige Tage später wurden die ersten Leoparden in der Nähe von Donezk gesichtet. Am gleichen Tag erklärte auch Schweden, zehn Leopard-2-Panzer in die Ukraine schicken zu wollen. Dabei soll es sich um die moderneren 2A5 und 2A6 handeln. Ebenfalls an dem Tag hat Deutschland erklärt, seine versprochene Lieferung von 14 modernen 2A6-Panzern um weitere vier solcher Panzer aus Bundeswehr-Beständen aufzustocken. Und auch Kanada hat am 24. Februar verkündet, zusätzlich zu den schon versprochenen vier Leopard-2-Panzern weitere vier nach Kiew zu liefern.

Das sind zwar immer noch nicht die von Biden versprochenen 700 Panzer, aber zusammen mit den 178 Leopard-1-Panzern, die Deutschland liefern will, und den von Polen modifizierten sowjetischen T-72-Panzern, wächst die Zahl der Kiew verbindlich versprochenen Panzer nun doch beständig.

Die USA allerdings weigern sich weiterhin, Abrams-Panzer zu liefern. Außerdem erklärte Jake Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater von Biden, dass die USA der Ukraine gar keine Panzer liefern wollten und deren Lieferung nur zugesagt hätten, weil Deutschland das zur Bedingung für sein OK für die Lieferung von Leoparden gemacht habe. Die deutsche Regierung bestreitet das weiterhin und widerspricht damit den USA, was allerdings unglaubwürdig ist, denn es war auch ohne die Erklärung von Sullivan schon klar, dass die USA Scholz reingelegt hatten, denn kaum hatte Scholz grünes Licht für die Leoparden gegeben, erklärten die USA plötzlich, gar keine Exemplare der Exportversion ihrer Abrams-Panzer zu haben, die sie liefern könnten. Die Lieferung könne in einem Jahr erfolgen. Oder wann auch immer.

Das hat Sullivan nun noch einmal bestätigt und mitgeteilt, dass die Abrams-Panzer nicht mehr in 2023 geliefert werden könnten.

Da ich in den Kommentaren immer wieder die Frage sehe, wie die Panzer unentdeckt in die Ukraine geliefert werden können, will ich hier ein Video als Beispiel zeigen.

Man macht sich dabei zu Nutze, dass die russische Armee keine rein zivilen Ziele angreift und LKW der polnischen Post („Nowa Poszta“) sind zivile Ziele, auf die Russland nicht feuert, zumal Russland ja nicht weiß, in welchen der polnischen LKW Panzer und Waffen und in welchen tatsächlich Postsendungen sind.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört "" gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



