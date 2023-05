Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 30. Mai., wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 30. Mai.

Beginn der Übersetzung:

Moskau wird von Drohnen angegriffen, Ukraine erleidet schwere Verluste: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Moskau wurde am Dienstagmorgen von acht Drohnen angegriffen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Nach Angaben der Behörden der Hauptstadt wurden drei Wohnhäuser leicht beschädigt und zwei Menschen leicht verletzt. Der russische Präsident Wladimir Putin gab eine zufriedenstellende Bewertung des Luftabwehrsystems der Hauptstadt ab und fügte hinzu, dass es verdichtet werden soll.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu haben die ukrainischen Streitkräfte im Mai über 16.000 Soldaten sowie zahlreiche Waffen und militärische Ausrüstung verloren.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky sagte, die Kiewer Führung habe bereits über den Zeitpunkt und die Richtung der Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte entschieden.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben Luftangriffe mit Präzisionswaffen mit großer Reichweite gegen die zentralen Entscheidungspunkte der ukrainischen Streitkräfte durchgeführt, wo unter der Leitung westlicher Geheimdienste Terrorangriffe auf russisches Territorium geplant wurden. Alle vorgesehenen Ziele wurden getroffen, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow.

Die russischen Truppen setzten die Kämpfe bei Donezk, Saporoschschje, Krasnoliman, Kupjansk, Cherson und im Süden von Donezk fort, wobei sich die Gesamtverluste der ukrainischen Streitkräfte in den letzten 24 Stunden auf etwa 440 Personen beliefen. Mehrere gepanzerte Fahrzeuge und Artilleriewaffen der ukrainischen Streitkräfte wurden zerstört.

Statistiken der Militäroperation

Im vergangenen Monat haben die ukrainischen Streitkräfte über 16.000 Soldaten, 16 Flugzeuge, fünf Hubschrauber, 466 unbemannte Luftfahrzeuge, über 400 Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge, 238 Feldartilleriegeschütze und Mörser verloren, sagte der russische Verteidigungsminister während einer Telefonkonferenz.

Schoigu fügte hinzu, dass im Mai 196 HIMARS-Mehrfachraketenwerfer, 16 HARM-Raketen und 29 Storm-Shadow-Langstrecken-Marschflugkörper abgefangen und zerstört wurden.

Nach Angaben des Ministers haben russische Truppen westliche Waffenlieferungen an die Ukraine aufgespürt und angegriffen, wobei allein in den letzten Tagen große Waffendepots in Chmelnyzkyj, Ternopil und Nikolajew zerstört wurden. Die westliche militärische Unterstützung für Kiew „verzögert nur die Kämpfe, kann aber den Ausgang der Militäroperation nicht beeinflussen“, betonte Schoigu.

Drohnenangriff auf Moskau

Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, wurde die russische Hauptstadt von acht flugzeugähnlichen Drohnen angegriffen.

Demnach wurden drei Drohnen „durch Mittel der elektronischen Kriegsführung ausgeschaltet, verloren die Kontrolle und wichen von ihren beabsichtigten Kursen ab“, während die übrigen fünf „durch das Flugabwehrraketen- und Geschützsystem Pantsir-S in der Region Moskau abgeschossen wurden“.

Nach Angaben der Behörden Moskaus und des Moskauer Gebiets trafen die Drohnen-Trümmer zwei Gebäude im Südwesten der Hauptstadt sowie ein mehrstöckiges Wohnhaus in Neu-Moskau und verursachten leichte Schäden. Es gab keine Verletzten, zwei Personen suchten ärztliche Hilfe, aber mussten nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Reaktionen auf den Angriff

Das Moskauer Luftabwehrsystem habe bei der Abwehr des Drohnenangriffs „gut und zufriedenstellend“ funktioniert, sagte der russische Präsident. „Allerdings gibt es noch einiges zu tun“, stellte Putin fest und fügte hinzu, dass die Behörden das Luftverteidigungssystem in der Hauptstadtregion verstärken würden.

Der Präsident erinnerte daran, dass russische Truppen „das Territorium der Ukraine angreifen, allerdings mit hochpräzisen Langstreckenwaffen und gezielt auf militärische Infrastruktureinrichtungen oder Munitionsdepots“, und dass neulich ein Angriff auf das Hauptquartier des ukrainischen militärischen Geheimdienstes durchgeführt wurde. „Als Antwort darauf hat das Kiewer Regime einen anderen Weg gewählt – [den Weg] des Versuchs, Russland einzuschüchtern, russische Bürger einzuschüchtern und Wohnhäuser anzugreifen“, betonte Putin.

„Die russische Seite behält sich das Recht vor, mit den härtesten Maßnahmen auf die Terrorangriffe des Kiewer Regimes zu reagieren“, so das russische Außenministerium in seiner Antwort auf den Drohnenangriff.

Die Ukraine habe „keinen direkten Bezug“ zu den Drohnenangriffen auf Moskau, versicherte Michail Podoljak, Berater des Chefs des Präsidialamtes des Landes, dem ukrainischen TV-Marathon.

Die UNO hat erklärt, sie verurteile jegliche Angriffe auf zivile Infrastrukturen.

Die EU nimmt die Berichte über einen Drohnenangriff auf Moskau zur Kenntnis, kennt aber weder den Ursprung noch andere Details, sagte der Sprecher des EU-Außenpolitischen Dienstes, Peter Stano.

Laut einer schriftlichen Erklärung der Pressestelle des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses unterstützt die US-Regierung „keine [ukrainischen] Angriffe innerhalb Russlands“.

Der britische Außenminister James Cleverley kommentierte den Drohnenangriff auf Moskau mit den Worten, die Ukraine habe „das legitime Recht“, Angriffe gegen Russland außerhalb ihres Territoriums durchzuführen.

Beschuss von russischem Gebiet

Die ukrainischen Streitkräfte haben ein provisorisches Unterkunftszentrum in der Region Belgorod beschossen, wobei es Verletzte und Tote gab, wie der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, mitteilte. Es handele sich dabei um Umsiedler aus den ländlichen Gemeinden des Bezirks Shebeka, die von den ukrainischen Streitkräften massiv beschossen worden seien.

Donezk wurde im Laufe des Tages fünfmal beschossen, wobei insgesamt 36 Raketen aus Mehrfachraketenwerfern auf die Stadt abgefeuert wurden. Zehn Raketen schlugen in Gorlovka ein.

Zur Fahndung ausgeschrieben

Das russische Innenministerium hat den Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valery Saluzhny, den Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Aleksander Syrsky, und Segej Najew, den stellvertretenden Generalstabschef der ukrainischen Streitkräfte, den Chef des Gemeinsamen Operationsstabs der ukrainischen Streitkräfte und den Befehlshaber der Operativen vereinten Streitkräfte, auf die Fahndungsliste gesetzt.

Zuvor hatte die russische Untersuchungskommission im Rahmen ihrer Ermittlungen zum Beschuss von Zivilisten und zivilen Einrichtungen im Donbass, bei dem Dutzende von Zivilisten, darunter auch Kinder, getötet und verletzt wurden, alle drei des Einsatzes verbotener Mittel und Methoden der Kriegsführung beschuldigt.

Vorbereitungen für die Gegenoffensive

Die ukrainische Führung habe bereits über den Zeitpunkt und die Richtung der Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte entschieden, sagte der ukrainische Präsident. „Nicht nur die Bereitstellung von Munition, nicht nur die Ausbildung neuer Brigaden, nicht nur unsere Taktik. Sondern auch das Timing. Das ist das Wichtigste. Das Timing, wie wir vorgehen werden“, sagte Selensky in einer Videobotschaft im Anschluss an das Treffen der militärischen Führung.

Offensive Operationen der ukrainischen Streitkräfte seien „an zwei oder drei Stellen auf dem Schlachtfeld möglich, sowohl im Süden als auch im Osten“, sagte der ukrainische Verteidigungsminister Aleksej Resnikow der Funke Mediengruppe. Er fügte hinzu, dass Kiew kein russisches Territorium angreifen werde und „normale Beziehungen“ mit Moskau anstrebe.

Ausfall des Stromnetzes

Ukrainische Medien berichteten über Stromausfälle im ganzen Land. Der ukrainische Energieminister German Galuschtschenko hat die Staatliche Inspektion für die Energieaufsicht angewiesen, dringend eine Kommission einzusetzen, die die Ursachen für den großflächigen Ausfall herausfinden soll. Der Pressedienst der Behörde teilte mit, dass der Ausfall „auf eine Verringerung der Frequenz im Energiesystem“ zurückzuführen sei, obwohl bisher „die Erzeugung den Verbrauch vollständig deckt“.

Das staatliche Unternehmen Ukrenerho erklärte ebenfalls, dass der Ausfall durch eine Notabschaltung mehrerer Haupthochspannungsleitungen und nicht durch einen Kapazitätsengpass verursacht wurde. Gleichzeitig vermutete das Portal Strana unter Berufung auf dem Energieministerium nahestehende Quellen, dass der Ausfall auf eine Fehlfunktion mehrerer Blöcke in den Kernkraftwerken Südukraine und Chmelnyzky zurückzuführen sei.

Klage gegen Selensky

Der Abgeordnete der Werchowna Rada Geo Leros erklärte, ein Gericht in der Ukraine habe ein Ermittlungsverfahren wegen Hochverrats gegen Selensky eingeleitet, weil er angeblich FSB-Offiziere in den Stab des Geheimdienstes der Ukraine (SBU) berufen habe.

Dem Abgeordneten zufolge sind nicht nur Selensky, sondern auch sein Büroleiter Andrej Jermak, der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes Roman Maschovets, der ehemalige SBU-Chef Ivan Bakanov und der ehemalige stellvertretende Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine Ruslan Demtschenko in den Fall verwickelt.

Leros hatte zuvor Selensky und Jermak der Korruption in Höhe von Hunderten von Millionen Euro bei der Beschaffung von Munition beschuldigt.

Ende der Übersetzung

