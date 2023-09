Duda sagt Treffen mit Selensky ab, Polen droht Kiew mit Ende der Unterstützung

Der Wert der polnischen Freundschaft

Nachdem Kiew Polen bei der WTO verklagen will, sagte der polnische Präsident Duda kurzfristig ein geplantes Treffen mit Selensky in New York ab und ein polnischer Minister droht mit dem Ende der Unterstützung für Kiew.

Nachdem Polen zusammen mit anderen osteuropäischen Ländern das Embargo für ukrainisches Getreide gegen den Willen der EU verlängert hat, ist ein Bruch zwischen Kiew und Warschau entstanden. Noch vor wenigen Monaten hat Polen eine Reihe von Abkommen mit der Ukraine geschlossen, die Polen weitgehende Vollmachten in der Ukraine geben. Der polnische Präsident sagte noch 2022:

„Es wird keine Grenze mehr zwischen unseren Ländern, Polen und der Ukraine, geben. Dass wir gemeinsam auf diesem Land leben und unser gemeinsames Glück und eine gemeinsame Stärke aufbauen, die es uns ermöglicht, jede Gefahr und jede mögliche Bedrohung abzuwehren.“

Dass die polnische Regierung all das nicht aus Nächstenliebe zum ukrainischen Volk, sondern aus purem Eigennutz, gesagt und getan hat, wird spätestens jetzt deutlich.

Polen lässt andere für seine Interessen bezahlen

Nun wird offensichtlich, dass die polnische Regierung Solidarität nur mit einem Land kennt: Mit dem eigenen. Alle schönen Worte in Richtung Kiew waren Augenwischerei und dienten nur dazu, die polnischen Interessen in der Ukraine durchzusetzen. Auch bei den Hilfen für die Ukraine war Polen mehr als zurückhaltend. Polen hat zwar international mit am lautesten gefordert, Kiew zu unterstützen, aber zahlen sollen dafür andere.

Bei der Gesamtunterstützung für die Ukraine liegt Polen per 31. Juli hinter Ländern wie Kanada, Japan und Norwegen mit 4,267 Milliarden Dollar nur auf dem achten Platz. Über vier Milliarden Euro klingt nach viel Geld, aber der Teufel steckt im Detail, denn die Gesamtunterstützung setzt sich aus finanzieller, humanitärer und militärischer Unterstützung zusammen.

Polen hat der Ukraine nur 916 Millionen Euro an finanzieller Unterstützung gezahlt, womit es nur auf Platz neun aller Länder liegt. Bei der humanitären Unterstützung liegt Polen mit 351 Millionen Euro sogar nur auf Platz zwölf, was für ein Land, das mit den Ukrainern „gemeinsam auf diesem Land leben und unser gemeinsames Glück und eine gemeinsame Stärke aufbauen“ will, ziemlich wenig ist.

Lediglich bei der militärischen Unterstützung liegt Polen mit drei Milliarden Euro weiter oben auf der Liste und belegt Platz sechs. Das ist allerdings keine Selbstlosigkeit der polnischen Regierung, denn Polen hat der Ukraine vor allem altes sowjetisches Kriegsgerät geschickt, das Polen ohnehin nicht mehr braucht. Und für diese Waffenlieferungen wurde Polen von der EU sogar noch finanziell entschädigt.

Daran sieht man, dass Polen von dem Ukraine-Konflikt vor allem selbst profitieren will, indem es sich erstens im Tausch für alte Waffen von der EU neue Waffen bezahlen lässt, und zweitens in der Ukraine knallhart seine eigene nationalistischen Interessen durchsetzen will. Der Wunsch, den Ukrainern zu helfen, ist bei der polnischen Regierung hingegen weit weniger ausgeprägt, denn Polen hat erstens nur wenig humanitäre Hilfe geschickt, zweitens die Unterstützung für ukrainische Flüchtlinge in Polen zusammengestrichen und drittens begonnen, wehrfähige Ukrainer in die Ukraine zu deportieren. Das spart Polen Geld und liefert Kiew neues Kanonenfutter für die sinnlose Offensive.

Was Polens „Freundschaft“ wert ist

Der Zynismus der polnischen Regierung tritt nun offen zu Tage, denn ukrainisches Getreide, das Kiew gerne verkaufen will, lässt Polen nicht in sein Land, weil es seine eigenen Landwirte vor dem ukrainischen Billig-Getreide schützen will. Das ist natürlich verständlich, aber es zeigt einmal mehr, dass die polnische Regierung gegenüber der Ukraine rein gar keine Solidarität empfindet, sondern den Ukraine-Konflikt nur zur Erreichung der eigenen Ziele nutzt.

Nachdem Polen seine Grenzen für ukrainisches Getreide auf eigene Faust geschlossen hat, hat Kiew eine Klage bei der WTO angekündigt. Nachdem man der Kiewer Regierung anderthalb Jahre lang fast jede Frechheit und Unverschämtheit gegenüber ihren Geldgebern hat durchgehen lassen – in Deutschland erinnern wir uns beispielsweise noch an Botschafter Melnyk -, dürfte man in Kiew sehr überrascht sein, dass die polnische Regierung sich die Flegeleien aus Kiew nicht gefallen lässt.

Der polnische Präsident reagierte auf die Ankündigung der Klage bei der WTO umgehend mit der offenen Drohung, die Ukraine von der westlichen Hilfe anzuschneiden und erklärte:

„Es wäre gut, wenn die Ukraine sich daran erinnern würde, dass sie von uns Hilfe erhält und dass wir auch ein Transitland für die Ukraine sind“

Einen Tag später, auf der UNO-Generalversammlung in New York legte Präsident Duda nach und sagte zu dem Thema nur abfällig:

„Die Ukraine verhält sich wie ein Ertrinkender, der nach allem greift, aber wir, die wir ihr helfen, haben das Recht, uns gegen das zu verteidigen, was uns schadet. Natürlich müssen wir so handeln, dass wir vor Schaden bewahrt werden, denn einem Ertrinkenden ist nicht geholfen, wenn er ertrinkt und uns mitreißt. Wir müssen also unsere Interessen schützen und wir werden das wirksam und entschlossen tun“

Ein geplantes Treffen bei der UNO-Vollversammlung in New York mit Selensky sagte Duda danach kurzfristig ab und ließ nur erklären:

„Aber aufgrund der verspäteten Reden der Präsidenten Brasiliens und der USA hat sich der Zeitpunkt der Rede von Andrzej Duda verschoben. Aus diesem Grund war es nicht möglich, dieses bilaterale Treffen (mit Selensky) zu organisieren. Im Moment ist kein anderes Zeitfenster für das Treffen vorgesehen.“

In Polen legte der polnische Minister für EU-Angelegenheiten parallel dazu noch nach. Er sagte vor Journalisten, dass Polen in dieser Angelegenheit „unerbittlich“ sein werde. Kiew schade „der Ukraine selbst“, da es „einen gewissen Eindruck in der polnischen Öffentlichkeit“ hinterlasse, was die Unterstützung für weitere militärische und wirtschaftliche Hilfe beeinträchtige. Aber um der Ukraine weiterzuhelfen, brauche Warschau die Unterstützung der Bevölkerung. Er fügte hinzu:

„Wenn die Polen das nicht unterstützen, wird es für uns schwierig sein, der Ukraine weiterhin so zu helfen, wie wir es bisher getan haben.“

In Kiew dürfte man ein weiteres Mal bemerkt haben, dass man keine Feinde mehr braucht, wenn man solche Freunde hat.

