Ein Artikel zeigt anschaulich, in welcher Parallelwelt der Spiegel lebt

Die US-amerikanische Biermarke Bud Light hat mit einem Transgender Werbung gemacht, woraufhin der Umsatz eingebrochen ist. Ein Spiegel-Artikel über die Episode zeigt, in was für einer Parallelwelt die Spiegel-Redaktion lebt.

Die Geschichte, um die es geht, ist schnell erzählt. Die zu Anheuser-Busch, dem größten Brauerei-Konzern der Welt, gehörende Bier-Marke Bud Light hatte die Idee, mit einem Transgender für das Bier zu werben. Das allerdings kam bei den Kunden nicht gut an und der Umsatz der Marke brach um ein Viertel ein und es hagelte böse Kritik. Auch der Aktienkurs des Konzerns gab danach um fast zehn Prozent nach.

In den USA gab es einen Shitstorm und ungezählte Aufrufe, dieses Bier zu boykottieren. Das konnte der Spiegel gar nicht verstehen und schrieb einen Artikel mit der Überschrift „Transgender-Werbung bei US-Bierhersteller – Budweiser-Absatz bricht nach rechtem Shitstorm ein“, der wie folgt begann:

„Die Macht der Verbraucher hat schon so manchen Konzern zum Einlenken gebracht. Nach Beginn des russischen Überfalls etwa war die Empörung in vielen westlichen Gesellschaften so groß, dass zahlreiche Konzerne ihr Russlandgeschäft ganz einstampften, wegen wütender Posts in sozialen Medien und aus Angst vor Imageschäden.“

Ja, die Spiegel mag die Macht der Verbraucher. Allerdings nur, wenn sie in die von der Spiegel-Redaktion gewollte Richtung geht. Das war in diesem Fall aber nicht so, wie wir dann im Spiegel lesen konnten:

„Der Brauerei-Riese Anheuser-Busch InBev muss nun allerdings feststellen, dass auch Kundengruppen über erhebliche Marktmacht verfügen, denen es nicht um die Verteidigung von Menschenrechten oder Diversität geht – sondern um das Gegenteil. Der Absatz der zu dem Konzern gehörenden US-Marke Bud ist um 25 Prozent eingebrochen. Grund war offenbar, dass konservative und rechte Kreise in den USA zu einem Boykott aufgerufen hatten.“

Die Spiegel-Redaktion scheint in ihrer eigenen Parallelwelt zu leben und anscheinend wirklich zu glauben, dass die Mehrheit der Menschen in Verzückung gerät, wenn eine aufgetakelte Transe für Bier wirbt. Die Realität zeigt, dass das nicht so ist. Die Mehrheit der Menschen ist, ohne deshalb homophob zu sein, für „Leben und leben lassen“ und hat wenig Spaß oder auch nur positive Assoziationen bei so etwas. Das hat die Reaktion der Verbraucher in diesem Fall deutlicher gezeigt, als jede Umfrage zu dem Thema.

Aber der Spiegel war fassungslos und warf dem Konzern vor, vor einer Art rechtem Mob eingeknickt zu sein. So zumindest wurde es in einem in dem Spiegel-Artikel verlinkten Video dargestellt.

In dem Video durfte (ab Minute 2.40) auch eine „Professorin“ namens Joanna Schwartz zu Wort kommen, „die“ offensichtlich ein „er“ ist und am Georgia College & State University Marketing – und speziell „LGBT+ Marketing“ – lehren darf. Das Video kommt, auch aufgrund der Einschätzung dieses „Marketing-Experten“ (wo soll ich das Sternchen setzen, ich lerne das nie) zu dem Schluss, dass die Aktion der Brauerei doch ein Erfolg gewesen sei, weil die Marke nun in aller Munde ist.

Nur bleibt das Problem dabei: Die Marke ist zwar in aller Munde, deren Bier aber eben nicht mehr.

Der Spiegel zeigt einmal mehr: Wenn es um die LGBT-Agenda geht, ist Realismus unwichtig, wichtig ist alleine die Ideologie.

Na, dann prost!

