Ein Blick zurück auf 2023

Freitagsgedanken

Das Jahr geht zu Ende und es ist an der Zeit, einen Blick zurückzuwerfen.

Ich bin nicht als Überbringer guter Nachrichten oder dafür bekannt, mit einer rosaroten Brille in die Zukunft zu schauen. Ich bin Realist und wenn ich mir die letzten Jahre anschaue, dann ist es jedes Jahr nur schlechter geworden. Die erste Tacheles-Sendung 2020 haben Robert Stein und ich damit begonnen, dass wir festgestellt haben, dass es kaum mehr schlimmer kommen könnte, als es 2019 gewesen ist. 2019 begann die erste zaghafte Zensur in den sozialen Medien.

Bekanntlich war unsere Annahme, schlimmer als 2019 könne es nicht mehr werden, Unsinn und wurde schon zwei Monate später widerlegt, denn Anfang März 2020 begann der erste Corona-Lockdown. Die folgenden Jahre waren nicht besser. 2021 ging Corona weiter und es begann die Gaskrise mit den explodierenden Gaspreisen (ja, das begann über ein halbes Jahr vor der russischen Militäroperation, die angeblich an den hohen Gaspreisen schuld sein soll). 2022 erlebten wir in der Ukraine den Beginn des hybriden Krieges des kollektiven Westens gegen Russland und weitere Einschränkungen der Meinungsfreiheit im Westen. 2023 zieht sich de facto wieder ein eiserner Vorhang durch Europa, die EU ist im wirtschaftlichen Niedergang begriffen und Deutschland erlebt eine Deindustrialisierung.

2024 können wir meiner Meinung nach schon glücklich sein, wenn sich diese Tendenzen „nur“ beschleunigen und wenn nichts Neues hinzukommt. Dafür, dass sich die Lage bessert, sehe ich keinerlei Anzeichen.

Meine Top 3 des Jahres 2023

Nun, wie besprochen, zu meinen persönlichen Top 3 des Jahres 2023. Es ist natürlich immer schwer, drei Dinge zu nennen, die einem im letzten Jahr besonders wichtig waren, aber ich will es versuchen.

Die interessanteste Erfahrung des Jahres war es für mich, Anti-Spiegel-TV zu machen. Ich habe in diesem Jahr sehr viel gelernt, denn eine Fernsehsendung zu machen, ist etwas vollkommen anderes als etwas zu streamen. Beim Fernsehen muss man sich streng an den vorgegebenen Zeitrahmen halten und kann nicht einfach drauflos reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist, ohne immer die Uhr im Auge zu behalten. Außerdem sind beim Fernsehen Bilder viel wichtiger als bei einem Stream. Ich muss mir daher bei Anti-Spiegel-TV nicht nur die Themen der Sendung und was ich zu ihnen sagen will vorher überlegen, sondern ich muss vorher auch Zitate, Bilder und Videos aussuchen, die in die Sendung montiert werden, damit die Sendung auch optisch interessanter wirkt. Ich habe dank Anti-Spiegel-TV daher in diesem Jahr viel gelernt und viele neue Erfahrungen gemacht.

Am meisten beeindruckt hat mich in diesem Jahr das Interview, das ich mit dem Chirurgen von Donezk geführt habe. Das Gespräch mit diesem Mann, der trotz all seiner Erlebnisse so ausgeglichen und gelassen ist, war ausgesprochen einprägsam. Dass er mich danach noch herumgeführt und mir die Patienten gezeigt hat, von deren Verletzungen er mir im Interview erzählt hat, war jedoch noch beeindruckender. Es ist das eine, etwas über Kinder zu hören, die von Minen verletzt wurden, aber es ist etwas anderes, diese danach persönlich im Krankenzimmer kennenzulernen. Dieses Erlebnis war für mich viel einprägsamer als alle meine Frontbesuche.

Die größte berufliche Freude hatte ich in diesem Jahr, weil ich endlich ein Buch geschrieben habe, das ich schon seit vielen Jahren schreiben wollte. Die Ukraine und die Korruption des Biden-Clans in der Ukraine habe über die Jahre aufmerksam verfolgt und diese Geschichte, zu der auch die US-Wahlen 2016 und 2020, die „Hexenjagd“ auf Trump und viele andere Themen gehören, ist für mich die interessanteste Geschichte der heutigen Politik. Dass es mir endlich gelungen ist, das in meinem Buch „Das Ukraine-Kartell“ aufzuzeigen, hat mich sehr gefreut und beim Schreiben hatte ich wirklich Spaß.

Nun bleibt mir noch, Ihnen einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr 2024 zu wünschen. Hoffen wir, dass ich Unrecht habe und dass 2024 besser wird, als von mir befürchtet. Wir sehen uns im neuen Jahr und

bleiben Sie kritisch!

Ihr Thomas Röper

