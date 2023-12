Ein paar Gedanken von mir zur politischen Lage

In eigener Sache

Früher habe ich Freitags oft ein paar Gedanken von mir über aktuelle Themen oder Projekte veröffentlicht. Diese Tradition möchte ich wieder einführen.

In der Anfangszeit des Anti-Spiegel habe ich Freitags oft Artikel „In eigener Sache“ veröffentlicht, in denen ich mal eine Zusammenfassung der aktuellen Ereignisse, mal über anstehende Projekte berichtet habe. Ich habe einen kleinen Einblick in meine Arbeit und meine Gedanken gegeben. Diese Tradition möchte ich wieder aufleben lassen.

Alles in Wartestellung?

In letzter Zeit gibt es weniger Artikel beim Anti-Spiegel als früher. Über den wichtigsten Grund habe ich schon berichtet, denn ich habe mit dem Newsticker, meiner russischen Seite und Anti-Spiegel-TV weitere Projekte gestartet, die Zeit kosten. Auch mein Tag hat nun einmal nur 24 Stunden.

Aber es gibt noch einen weiteren Grund: Ich sehe mich in erster Linie als politischen Analysten und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es derzeit nicht viel zu analysieren gibt. Bei den Themen, bei denen ich mich auskenne, habe ich das Gefühl, dass die Welt abwartet, was passieren wird.

Das RAND-Papier, mit dem ich manchen in diesem Jahr auf die Nerven gegangen bin, scheint umgesetzt zu sein, denn die USA haben sich aus der Finanzierung der Ukraine verabschiedet. Nun scheint die Welt abzuwarten, wie es weitergeht. Kämpft die Ukraine bis zu ihrem Untergang? Oder wird sie doch noch zu Verhandlungen mit Russland bereit sein? Und wer würde diese führen? Wird Selensky gestürzt? Vieles ist derzeit im Unklaren und irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt da wenig zu analysieren, man muss einfach abwarten.

Das gleiche beim Gazakrieg. Der wird wohl noch einige Zeit andauern, aber die ganze Welt scheint abzuwarten, ob sich islamische Staaten doch noch einmischen oder zumindest Sanktionen verhängen. Auch die Frage, ob Israel im Gazastreifen tatsächlich eine ethnische Säuberung durchführt, ist noch offen. Das Weiße Haus würde Israel dabei unterstützen, aber in Washington werden Befürchtungen immer lauter, dass die USA damit den gesamten globalen Süden gegen sich aufbringen könnten, was ihre Weltmachtansprüche endgültig beenden würde. Wie wird Washington also reagieren? Wird es Israel bedingungslos unterstützen, oder wird es doch noch zur Mäßigung drängen?

So ist es auch bei anderen Themen, ich habe irgendwie den Eindruck, als würde die ganze die in den nächsten Wochen kommenden Entwicklungen abwarten. Und aus diesem Grund schreibe ich derzeit nicht so viele analytische Artikel, denn auch ich sitze hier und warte ab, was passieren wird.

Danke an alle Spender!

An dieser Stelle möchte ich allen Spendern danken, die mich nun wieder finanziell unterstützen, nachdem ich dafür eine Möglichkeit gefunden habe. Ich betreibe den Anti-Spiegel alleine und im Hauptberuf, aber meine Rechnungen muss ich, wie jeder andere, auch bezahlen, daher bin ich auf Unterstützung angewiesen.

Sie, liebe Spender, sind es, die meine Arbeit als wirklich unabhängiger Journalist mit ihren kleinen größeren Spenden erst möglich machen!

Mich zu unterstützen ist sehr einfach. Auf Telegram hat jeder User eine Wallet, die man kinderleicht aktivieren kann: Man gibt in die Telegram-Suche einfach „@Wallet“ ein und schon öffnet sich ein Chat mit einem Bot. Man kann sein Wallet dann mit nur wenigen Klicks aktivieren, was keine zehn Sekunden dauert. In diesem Video wird das sehr ausführlich und mit vielen Zusatzinformationen erklärt, allerdings kann man das auch ohne das Video kinderleicht selbst machen.

Im Telegram-Wallet stehen drei Coins zur Auswahl, die man kostenlos an andere User überweisen kann. Dazu braucht man nur den Namen des Users. Daher können Sie mich nun über Telegram unterstützen, indem Sie einfach Coins an @HelpingThomas schicken, denn ohne finanzielle Unterstützung kann ich den Anti-Spiegel nicht betreiben.

Auch Coins zu bekommen, ist denkbar einfach, man kann sie mit seiner Kreditkarte kaufen. Das funktioniert wie auf einem Marktplatz. Man drückt auf einen Knopf und entscheidet, ob man Coins in eine normale Währung (in Deutschland wahrscheinlich Euro) tauschen oder umgekehrt für Euros Coins kaufen möchte. Dann erscheinen Angebote anderer User und wenn einem ein Angebot gefällt, klickt man es an und der Tausch wird eingeleitet. Wie das funktioniert, wird in diesem kurzen Video erklärt.

Für „Fortgeschrittene“ Coin-Benutzer ist meine Wallet-Nummer für USDT über TRC20: TLkhwyNF12wfCsidqSoN7kZJh74PedAtPQ

Für Bitcoin ist meine Wallet-Nummer: 13zpe3F2Qz9cPvkRxjMDr62VBaE4YytV16

Ich werde wahrscheinlich noch weitere Wallets eröffnen, dies ist nur der Anfang. Es werden also mit der Zeit weitere Wallet-Nummern hinzukommen.

Noch einmal einen herzlichen Dank an alle Unterstützer des Anti-Spiegel, ein schönes Wochenende an Sie alle und

bleiben Sie kritisch!

Ihr Thomas Röper

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



