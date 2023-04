Ein paar Tage reduziertes Programm

In eigener Sache

Es wird wieder einige Tage weniger Artikel auf dem Anti-Spiegel geben, hier sage ich, warum.

Ich habe darüber öffentlich bisher fast nicht gesprochen, aber ich habe in den letzten zwei Monaten „nebenbei“ noch ein neues Buch geschrieben. Da ich gleichzeitig mehrmals im Donbass und auf anderen Veranstaltungen in Moskau war und auch noch täglich mehrere Artikel für den Anti-Spiegel geschrieben habe, war das eine etwas stressige Zeit.

Das Buch habe ich am Donnerstag nach der Aufzeichnung der Tacheles-Sendung zu Ende geschrieben und nachdem ein Buch fertig ist, bin ich immer ein wenig ausgebrannt. Eigentlich habe ich viele Themen auf der Liste, über die ich auf dem Anti-Spiegel schreiben möchte, aber das muss ein paar Tage warten. Am Freitag und Samstag habe ich mir (fast) freie Tage gegönnt und unternehme etwas mit Freunden, die mich in den letzten zwei Monaten nicht gesehen haben, weil ich so viel zu tun hatte.

Spätestens am Sonntagabend werde ich wieder zur Tat schreiten, damit hier ab Montag wieder neue Artikel erscheinen. Nächste Woche bin ich wahrscheinlich auch noch ein paar Tage in Moskau, um auf einer Konferenz zu sprechen, aber das dürfte die Arbeit für den Anti-Spiegel kaum beeinträchtigen.

Worum es bei dem Buch geht, will ich noch nicht sagen, denn aufgrund der „Einengung“ der Meinungsfreiheit in Deutschland (um es diplomatisch auszudrücken) muss nun ein Anwalt das Buch lesen, damit es keine juristischen Probleme gibt. Ich hoffe jedoch, dass das Buch, das wieder auf Fakten beruht, die mit hunderten Quellenverweisen belegt sind, trotzdem unverändert erscheinen kann. Wenn die Juristen grünes Licht geben, werde ich hier erzählen, worum es in dem Buch geht und wann es erscheinen wird.

Für Sonntagabend habe ich noch einen Filmtipp, denn um 18.00 Uhr hat meine Reportage von der Front in Saporoschje Premiere, wo ich vor zwei Wochen war. Premium-Abonnenten von NuoViso können Sie auf deren Seite schon jetzt anschauen.

Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und

bleiben Sie kritisch!

Thomas Röper

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



