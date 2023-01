Eine „Food-Mall“ in St. Petersburg hat mich positiv überrascht

Leben in Russland

In meiner Wahlheimat Petersburg hat eine "Food-Mall" eröffnet. Als Freunde mich dorthin einluden, war ich skeptisch, denn ich bin kein Freund solcher "Vergnügungstempel". Aber nach dem Besuch war ich begeistert und werde sicher wieder hingehen.

In St. Petersburg gibt es den Warschauer Bahnhof, oder besser gesagt, es gab ihn. Der historische (und denkmalgeschützte) Bahnhof wurde von 1851 bis 1860 gebaut und blieb bis 2001 in Betrieb. Nachdem er geschlossen wurde, wurde er aufwändig umgebaut und hat 2005 als dreistöckige Shopping-Mall wiedereröffnet, in der es auch ein Kino mit neun Sälen und einen Fitness-Club mit großem Schwimmbad gab.

2021 wurde die Mall wieder geschlossen und erneut umgebaut. Im November 2022 hat sie wieder eröffnet, jetzt ist es eine Food-Mall (oder, wie man auf Deutsch sagen könnte, „ein Fresstempel“, wobei ich das sehr positiv meine). Kino und Fitness-Club sind übrigens geblieben. Auf drei Etagen sind in dem ehemaligen Bahnhof nun 34.000 Quadratmeter Fläche, auf denen über 90 verschiedene Restaurants und kleine Läden verteilt sein werden. Ein großer Konzertsaal kann 2.500 Gäste aufnehmen.

Als Freunde mich eingeladen haben, mit ihnen anzuschauen, was dort entstanden ist, war ich skeptisch, weil ich solche „Vergnügungstempel“ eigentlich nicht mag. Aber ich bin mitgegangen… und war begeistert!

Der Haupteingang ist ein früherer Seiteneingang des historischen Bahnhofs und wie alle historischen Gebäude in Petersburg hat auch dieses eine verzierte Fassade und ist natürlich schön beleuchtet. Das kennt jeder, der schon mal in Russland war.

Drinnen sind aktuell erst die etwa die Hälfte aller Läden und Restaurants eröffnet, aber schon die jetzige Auswahl ist beeindruckend. Es gibt Restaurants aus aller Herren Länder und es ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Das Konzept sieht vor, dass die Restaurants und kleinen Läden an den Wänden des ehemaligen Bahnhofs sind und im Zentrum, wo früher die Gleise und Bahnsteige waren, ist eine langgestreckte Zone mit Tischen, sodass jeder ein Essen nach seinem Geschmack findet und man anschließend mit den Essen aus verschiedenen Restaurants an einem Tisch zusammen essen kann.

Meine Freunde haben sich bei einem der koreanischen Restaurants etwas geholt, mich hingegen hat ein Restaurant „angelächelt“, bei dem man Burger oder Fleischgerichte bekommen konnte, die mit Raclette-Käse überdeckt werden. Ich habe schon ewig kein Raclette mehr gegessen, weil das in Russland kaum jemand kennt. Das Fleisch war wirklich gut und die Idee, Raclette-Käse als „Topping“ für ein eigentlich „normales“ Fleischgericht zu benutzen, hat mir sehr gefallen.

Das Essen ist kein Fast Food, es sind hochwertige Restaurants, aber die übliche Diskussion mit Freunden oder Familie, ob man „zum Italiener“ oder „zum Chinesen“ geht, spart man sich dort, weil in dieser Food-Mall wirklich jeder etwas für seinen Geschmack findet. Und anschließend kann man sich noch Desserts bei einer Eisdiele, einem Waffelbäcker oder was man eben sonst noch mag, holen.

Außerdem kann man einen Kinobesuch damit verbinden und es gibt noch den großen Saal mit einer Großbildleinwand, wo zum Beispiel Fußballspiele übertragen werden oder Konzerte stattfinden. Zur leichten Unterhaltung laufen in der Food-Mall einige junge Schauspieler in historischen Kostümen herum, die „Bahnhofszenen“ spielen und die Gäste, wenn die Spaß daran haben, in die kleinen Spielchen mit einbeziehen. Und, wie in Russland üblich, gibt es reichlich Spielmöglichkeiten für Kinder.

Sollten Sie mal in Petersburg sein, kann ich einen Besuch des Warschauer Bahnhofs nur empfehlen, obwohl ich normalerweise kein Freund von solchen Malls bin.

Und ich empfehle dringend, diese russische Limonade zu probieren, die ich noch nicht kannte. Die Kombination Mango-Chili mag gewöhnungsbedürftig klingen, war aber wirklich lecker!

