Eine Frage der „Werte“: Der Kampf um Georgien

Geopolitik

In Georgien ist es zu einem offenen Konflikt zwischen der Regierung und der Präsidentin um den Kurs des Landes gekommen. Die Präsidentin will einen pro-westlichen Kurs, die Regierung will die Zerstörung der georgischen Wirtschaft verhindern.

Georgien ist ein kleines und armes Land, das grundsätzlich in die EU und die NATO strebt, wobei die derzeitige Regierung jedoch einen pragmatischen Kurs verfolgt. Millionen Georgier leben und arbeiten in Russland, weil es ihnen dort wirtschaftlich besser geht. Obwohl die Russland und Georgien seit dem Kaukasuskrieg 2008 keine diplomatischen Beziehungen mehr haben, ist Russland der wohl wichtigste Handelspartner Georgiens.

Präsidentin vs. Regierung

Die georgische Regierung muss derzeit eine Drahtseilakt durchführen, denn der Westen macht Druck, Georgien solle sich den anti-russischen Sanktionen anschließen. Dazu ist die Regierung jedoch nicht bereit, weil das Georgien wirtschaftlich das Genick brechen würde und der Westen die wirtschaftlichen Schäden nicht kompensieren könnte, selbst wenn er es wollte.

Während die georgische Regierung keinen pro-russischen, sondern einen pragmatischen Kurs verfolgt, ist Salome Surabischwili, die Präsidentin des Landes, eine stramme „Anti-Russin“. Ihre Eltern sind 1917 vor der russischen Revolution nach Frankreich geflohen, wo sie 1952 geboren wurde. Sie ist also ursprünglich Französin. Studiert hat sie zunächst in Paris, dann hat sie noch ein Aufbaustudium bei Zbigniew Brzeziński an der Columbia University in New York City abgeschlossen.

Zbigniew Brzeziński war ein US-Geostratege, der in einem Atemzug mit Henry Kissinger genannt wird. Er war Nationaler Sicherheitsberater von US-Präsident Carter und hat – entgegen dem, was westliche Medien lehren – den Afghanistan-Krieg losgetreten. Brzeziński hat danach alle US-Präsidenten beraten. In Deutschland ist er durch sein Buch „Die einzige Weltmacht“ zu gewisser Bekanntheit gekommen. In dem Buch beschrieb er schon 1997, dass die USA die Ukraine dauerhaft von Russland trennen müssten, wenn sie Russland klein und schwach halten und selbst die „einzige Weltmacht“ bleiben wollen. Brzeziński hat schon 1997 vorgezeichnet und empfohlen, was in der Ukraine nach 2014 geschehen ist, und er war 2014 einer der Berater der US-Regierung in Sachen Ukraine.

Das muss man wissen, wenn man verstehen will, „wessen Kind“ die georgische Präsidentin Salome Surabischwili ist. Während der Proteste in Georgien vor einigen Wochen war sie zum Beispiel nicht in Georgien, sondern hat die Anti-Regierungsdemonstranten aus New York angefeuert. Sie ist den USA, nicht Georgien, treu ergeben.

Kann man „Werte“ essen?

Russland hat vor kurzem die Visapflicht für Georgier aufgehoben und wieder Direktflüge in das Land erlaubt. Noch aus Sowjetzeiten leben viele Georgier in Russland und nach dem Zerfall der Sowjetunion sind noch viele weitere hinzugekommen, weil sie in Russland besser leben können als in ihrem armen Heimatland. Die Visapflicht Russlands war natürlich ein Problem für Georgier, weil Menschen aus Georgien ihre Verwandten in Russland dadurch praktisch nicht besuchen konnten. Eigentlich hätte man sich in Georgien also über den russischen Schritt freuen müssen.

Die Regierung hat die russischen Maßnahmen daher auch begrüßt, während die Präsidentin zur Hochform aufgelaufen ist und gegen Russland und die Direktflüge wettert. Das ging so weit, dass sie verkündet hat, die georgische Fluglinie zu boykottieren.

Nun hat die Präsidentin die Regierung einer pro-russischen Politik beschuldigt und in einer Rede zum Unabhängigkeitstag des Landes erklärt:

„Unsere Außenpolitik ist unverständlich geworden, obwohl wir Europa in unserer Verfassung stehen haben. Die täglichen Äußerungen und Handlungen entfremden uns von Europa und führen in die Isolation. Es stellt sich die Frage: „Wo sind die Worte ‚Europa ist unsere zivilisatorische Wahl‘ geblieben?“ Wir bekämpfen und verfluchen unsere Freunde, Partner, Länder, die uns 30 Jahre lang geholfen haben, unseren Staat aufzubauen und zu gestalten. Während wir diejenigen, die unsere Gebiete besetzen, herzlich willkommen heißen und wertschätzen“

Surabischwili sprach auch das Thema der Direktflüge nach Russland an und sagte, sie finde es beleidigend, wenn die Regierung die geschätzten Einnahmen berechnet, die das Land aus den Flügen aus und nach Russland erzielen kann:

„Ich finde es unverständlich und beleidigend, wenn wir heute ausrechnen, wie viele Millionen uns die „geschenkten Flüge“ einbringen werden. Verkaufen wir unsere Würde wirklich für 200 oder 300 Millionen?“

Das muss man einordnen: Georgien hat 3,7 Millionen Einwohner. 300 Millionen Euro zusätzliches Einkommen für das Land würden etwa 75 Euro pro Einwohner bedeuten. Auf Deutschland umgerechnet wären das etwa 60 Milliarden. Es geht für das kleine und arme Land also um sehr viel Geld.

Aber der Präsidentin ist das egal, ihr ist der pro-westliche und anti-russische Kurs des Landes wichtiger als der Wohlstand der eigenen Bevölkerung. Diese Radikalität, sogenannte „Werte“ über das Wohl der eigenen Bevölkerung zu stellen, erleben wir auch in Europa, das sie als erstrebenswertes Vorbild preist.

Die Werte der georgischen Regierung

Die georgische Regierung sieht das allerdings anders und ist um einen pragmatischen Kurs bemüht. Außerdem berücksichtigt sie, dass Georgien ein konservatives und auf seine Traditionen bedachtes Land ist. Der Regierungschef erklärte ebenfalls in einer Rede zum Unabhängigkeitstag des Landes:

„In der heutigen Zeit, in der die Verbreitung von Falschinformationen und die Propaganda von Pseudowerten eine große Herausforderung für die gesamte Menschheit darstellt, wenn böse Kräfte versuchen, traditionelle Werte und Familienwerte zu zerstören, Fakten durch Wahrnehmungen zu ersetzen und Lügen als Realität auszugeben, bleibt unsere einzige Waffe zur Stärkung der Freiheit die Wahrheit. Dementsprechend sollte der Aufbau eines freien, geeinten und starken Staates, der auf den höchsten Werten, dem Frieden, dem Wohlergehen und der Wahrheit basiert, unser gemeinsames Ziel und unsere nationale Idee sein.“

Was er mit „Pseudowerten“ meint, ist wahrscheinlich den meisten Lesern klar: Er spricht sich damit gegen die LGBT- und Gender-Propaganda im Westen aus, was man als direkte Kampfansage an die Präsidentin und ihre Gönner aus dem Westen verstehen kann.

In seiner Rede wandte er sich auch noch einmal direkt gegen die Präsidentin und ihren Protest gegen die Wiederaufnahme der Direktflüge nach Russland, als er sagte:

„Jeden Tag überqueren Tausende von Fahrzeugen die Grenze, den Grenzübergang Oberer Lars. Das sind PKW, LKW, Tausende von Autos, und was der Unterschied ist, verstehe ich nicht, dann müssten wir auch die [Landgrenze] schließen.“

Die Präsidentin würde diese Idee wahrscheinlich sogar begrüßen, aber bisher hat sie sich dazu noch nicht geäußert.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen