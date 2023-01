Eine Zusammenfassung der aktuell versprochenen Panzer für die Ukraine

Kampfpanzer für Kiew

Nachdem die Bundesregierung die Lieferung von Leopard-Panzern an Kiew freigegeben und die Lieferung eigener Panzer angekündigt hat, haben sich die Entwicklungen überschlagen. Hier fasse ich zusammen, welches Land der Ukraine welche Waffen liefern will.

Ich wollte zunächst, wie gewohnt, wieder eine Chronologie der Ereignisse nach der deutschen Freigabe von Leopard-Lieferungen an die Ukraine schreiben, aber um die Übersicht zu behalten, ist eine Aufstellung, welches Land welche Waffen in welchem Zeitraum liefern will, sinnvoller. Die Bundesregierung hat übrigens eine Zusammenstellung der Waffenlieferungen Deutschlands online gestellt, die ständig aktualisiert wird. Den Link zu dieser interessanten Seite finden Sie hier.

Vorweg sei angemerkt, dass es bei dem Thema der Panzerlieferung an die Ukraine einige interessante Details gibt. Für Experten war es unerwartet, dass Deutschland Leoparden einer recht modernen Version (Leopard-2A6) liefern wird, weil die meisten Länder der Ukraine nur die veralteten Leopard-2A4 liefern, die noch aus den 1980er Jahren stammen und modernen Anti-Panzerwaffen gegenüber recht verwundbar sind.

Außerdem ist interessant, dass Kanzler Scholz sein grünes Licht offenbar an die Zusage der USA geknüpft hat, ebenfalls Kampfpanzer an die Ukraine zu schicken. Das haben die USA am Dienstag zugesagt und unmittelbar danach kam aus Berlin die Freigabe für die Lieferung der Leoparden. Aber Washington scheint mal wieder mit gezinkten Karten zu spielen, denn inzwischen hört man aus den USA, dass es ein Jahr dauern könnte, bis die USA ihre Abrams-Panzer in die Ukraine liefern.

Kommen wir nun zu der Aufstellung, welches Land der Ukraine seit der deutschen Freigabe für die Lieferung der Leoparden welche Kampfpanzer versprochen hat.

Deutschland hat der Ukraine die Lieferung von 14 Leopard-2A6-Panzern zugesagt, wobei die Lieferung der ersten Panzer in drei Monaten erfolgen soll, und anderen Ländern die Weitergabe ihrer Leopard-Panzer an die Ukraine gestattet.

Finnland hat verkündet, sich an dem Programm der Panzerlieferungen an Kiew zu beteiligen, ohne eine Zahl der Leopard-2-Panzer zu nennen, die geliefert werden sollen.

Frankreich hat noch nicht entschieden, ob Leclerc-Panzer liefern wird.

Großbritannien hat die Lieferung von 14 Challenger-2- Panzern angekündigt und hofft, sie bis Ende März liefern zu können.

Kanada hat die mögliche Lieferung von vier oder fünf Leopard-2-Panzern angekündigt.

Die Niederlande haben die Lieferung von 18 Leopard-2-Panzern angekündigt, die sie bisher von Deutschland geliehen haben und nun für die Lieferung an die Ukraine von Deutschland kaufen wollen.

Norwegen will bis zu acht Leopard-2-Panzer liefern.

Polen hat Kiew 14 Leopard-2-Panzer versprochen, die schon in „wenigen Wochen“ geliefert werden sollen. Außerdem wurde aus Kiew gemeldet, dass Polen zusätzlich noch 60 polnische Panzer vom Typ PT-91 Twardy, einer Weiterentwicklung des sowjetischen T-72, liefern will.

Portugal hat die Lieferung von vier Leopard-2-Panzern an die Ukraine versprochen.

Die Slowakei hat die Lieferung von T-72-Panzern sowjetischer Bauart an Kiew angeboten, wenn es im Austausch Leopard-2-Panzer bekommt.

Spanien hat die Lieferung von seit zehn Jahren eingelagerten Leopard-2-Panzern angekündigt, ohne eine Zahl zu nennen. Sie sollen im Frühjahr geliefert werden.

Schweden hat sich noch nicht festgelegt, die Lieferung von Leopard-2-Panzern an Kiew aber nicht ausgeschlossen.

USA: ABC hat zunächst gemeldet, dass die Lieferung der 30 bis 50 Abrams-Panzer an Kiew erst in einem Jahr erfolgen könne. Später wurde gemeldet, dass die USA 31 Abrams-Panzer liefern wollen. Da es von den Abrams-Panzern zwei Versionen gibt (eine für den Export und eine für die US-Armee), haben die USA Probleme mit der Lieferung, weil sie nicht genug Panzer der Export-Version auf Lager haben. Die Version für die US-Armee werden sie nicht schicken, weil deren Panzerung aus einer streng geheimen Legierung besteht, die den Russen nicht in die Hände fallen soll. Die Ukraine soll die moderne Version Abrams M1A2 bekommen, allerdings ohne die geheime Panzerung.

Insgesamt wurden Kiew so mindestens etwa 70 Leopard-2-Panzer versprochen, wobei geschätzt wird, dass es am Ende etwa 100 Leopard-2-Panzer werden. Dazu kommen noch die 14 britischen und die von Polen versprochenen 60 zusätzlichen Kampfpanzer. Und es kommen noch die US-Panzer hinzu, von denen aber noch niemand weiß, ob und wann sie tatsächlich geliefert werden.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



