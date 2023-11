Erdogan über Israel, die EU und den NATO-Beitritt Schwedens

Kampfansage an den Westen?

Der türkische Präsident Erdogan hat in einem Interview seine Positionen zu Israel, der EU und Schwedens NATO-Beitritt deutlich gemacht. Keine seiner Aussagen dürfte dem Westen gefallen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat in einem Interview mit türkischen Journalisten an Bord eines Flugzeugs auf dem Rückweg aus Kasachstan deutlich Position bezogen. Seine Aussagen zeigen das türkische Selbstbewusstsein und sie dürften der EU, der NATO und den USA nicht gefallen.

Netanjahu ist für Erdogan kein Gesprächspartner mehr

Der türkische Präsident hat den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu für die Situation im Nahen Osten verantwortlich gemacht. Und Erdogan fügte hinzu, dass Ministerpräsident Netanjahu nach dem israelischen Vorgehen im Gazastreifen kein Gesprächspartner mehr für Erdogan ist:

„Ich habe zur Zeit keine Kontakte. Unser Leiter der Nationalen Geheimdienstorganisation, Ibrahim Kalın, steht in Kontakt mit der israelischen Seite. Natürlich kommuniziert er auch mit Palästina und der Hamas. Ich sage nur soviel: Netanjahu ist für uns auf jeden Fall keine Person mehr, die wir als Gesprächspartner ansehen. Wir haben ihn gestrichen.“

Laut dem türkischen Präsidenten „liegt die Hauptverantwortung dafür beim israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu persönlich“ und er fügte hinzu:

„Auch in Israel werden bereits Gespräche gegen ihn geführt. Netanjahu ist derjenige, der die Reaktion des israelischen Volkes provoziert und die Unterstützung seiner Bürger verloren hat, und der versucht, sie mit religiösen Begriffen zurückzugewinnen“

Erdogan will Israel wegen Kriegsverbrechen vor Gericht zu stellen

In dem Interview sagte Erdogan auch, dass die Türkei alles in ihrer Macht stehende tun will, um Israel wegen Kriegsverbrechen vor Gericht zu stellen. Und er wies darauf hin, dass es das weltweite Vertrauen in das Völkerrecht erschüttern würde, wenn es nicht gelingt, Israel zur Verantwortung zu ziehen. Erdogan erklärte, die Türkei werde jede Initiative unterstützen, um Israel wegen der Kriegsverbrechen im Gazastreifen vor Gericht zu stellen und er erinnerte an seine Rede, die dazu Ende Oktober in Istanbul gehalten hat:

„Bei der Kundgebung zur Verteidigung Palästinas habe ich gesagt, dass wir alle Initiativen unterstützen werden, die es ermöglichen, dem Internationalen Strafgerichtshof (eine Liste) der von Israel begangenen Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen vorzulegen. Die entsprechenden Arbeiten werden von unserem Außenministerium und den zuständigen Ministerien durchgeführt. Das ist ein ernsthafter Test für das globale System und das Völkerrecht. Wenn es nicht gelingt, Israel zu stoppen und für seine Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, wird das Vertrauen der Menschheit in das Völkerrecht und das globale System auf ein Minimum sinken. Wir tun alles in unserer Macht stehende, um das Völkerrecht zu respektieren und die Täter für ihre Kriegsverbrechen zu bestrafen“

Das türkische Vertrauen in die EU ist erschüttert

Der türkische Präsident Erdogan kritisierte auch die EU und erklärte, das Vertrauen Ankaras in die EU sei aufgrund ihres Messens mit zweierlei Maß erschüttert worden:

„Die EU hat in dieser Zeit eine sehr seltsame und inkonsequente Rolle gespielt. Die EU hat keinen fairen Ansatz angeboten und konnte es auch nicht. (…) Beachten Sie, wer jetzt auf der Seite Israels steht und wer sich außerhalb der diplomatischen Prozesse im russisch-ukrainischen Krieg befindet: Die EU. Leider ist unser Vertrauen in die EU erschüttert worden“

Der EU fällt damit ihre eigene Politik auf die Füße, denn die Staaten außerhalb des Westens haben eine andere Sichtweise auf die Ukraine-Krise als der Westen. Die Tatsache, dass die EU Russland wegen seines angeblich brutalen Vorgehens in der Ukraine verteufelt, aber Israel unterstützt, das in in Gaza weniger als einem Monat Krieg mehr Zivilisten umgebracht hat, als im russisch-ukrainischen Konflikt in anderthalb Jahren auf beiden Seiten umgekommen sind, hat der ganzen Welt gezeigt, wie parteiisch und verlogen die EU ist.

Erdogan spricht damit nur aus, was auch in der EU längst bekannt ist, was deutsche Medien aber nicht auszusprechen wagen. Vor knapp zwei Wochen habe ich über einen Artikel in der Financial Times berichtet, indem eine Reihe hoher EU-Beamter sich darüber bereits beklagt haben. Einer sagte:

„Wir haben die Schlacht im globalen Süden definitiv verloren. Die ganze Arbeit, die wir mit dem Globalen Süden [wegen der Ukraine] geleistet haben, ist verloren (…) Vergessen Sie die Regeln, vergessen Sie die Weltordnung. Die werden uns nie wieder zuhören. (…) Was wir über die Ukraine gesagt haben, muss auch für Gaza gelten. Sonst verlieren wir unsere ganze Glaubwürdigkeit. Die Brasilianer, die Südafrikaner, die Indonesier: Warum sollten sie jemals glauben, was wir über Menschenrechte sagen?“

Schwedens NATO-Beitritt ist keineswegs sicher

Vor knapp zwei Wochen wurde gemeldet, dass die Frage der Ratifizierung des schwedischen NATO-Beitritts nun dem türkischen Parlament vorgelegt wird. Darauf hatten sich die NATO und die Türkei beim NATO-Gipfel in Vilnius geeinigt, allerdings hatte Erdogan dabei eine Reihe von Bedingungen ausgehandelt – darunter weitere Maßnahmen Schwedens bei der Terrorbekämpfung, aber auch Zugeständnisse bei der EU in Sachen Visafreiheit für Türken und einige andere -, von denen fast keine umgesetzt wurden. Daher hat es mich sehr gewundert, dass das türkische Parlament sich überhaupt mit der Frage beschäftigen will.

Erdogan hat in dem Interview im Flugzeug auch erklärt, dass Schweden keine Schritte gegen die in der Türkei verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) unternommen hat, was eine Voraussetzung für die Zustimmung Ankaras zum NATO-Beitritt Schwedens wäre. Und er hatte noch mehr zu kritisieren:

„Sie sagten uns auch, dass sie den Boden für Waffenexporte aus Schweden in die Türkei vorbereitet haben. Es stimmt, dass sie in diesen Fragen Schritte unternommen haben. Aber leider hat Schweden bisher nichts gegen die Aktivitäten der Terrororganisation PKK unternommen. Es wurden keine Schritte unternommen. Unsere Verpflichtung war es, diese Frage an das Parlament zu übergeben, und das haben wir getan“

Erdogan hat darüber nach eigenen Angaben auch mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gesprochen, wie er erzählte:

„Auch er verfolgt diese Arbeit aufmerksam. Er sagt, dass er meinen Vorschlag, diese Arbeit dem Parlament vorzulegen, als positiv ansieht. Ich habe ihm eine Nachricht geschickt und ihm gesagt, dass das von nun an die Sache des Parlaments ist. Wenn Amerika ein Repräsentantenhaus und einen Senat hat, haben auch wir ein Parlament. Mal sehen, wie unser Parlament das interpretieren und diskutieren wird. Nun ist, wie Sie wissen, die Haushaltsperiode angebrochen. Das Parlament wird sich intensiv mit dem Haushalt befassen“

Erdogan hat das Protokoll über den Beitritt Schwedens zur NATO unterzeichnet und es dem Parlament am 23. Oktober vorgelegt. Das entspricht dem, was auf dem NATO-Gipfel vereinbart worden ist, denn vereinbart wurde, dass der Antrag Schwedens dem türkischen Parlament nach der Sommerpause vorgelegt werden sollte. Das hat Erdogan umgesetzt.

Die spannende Frage ist nun, ob das türkische Parlament den Antrag ablehnt, weil die Versprechen, die der Türkei im Gegenzug für die Ratifizierung gemacht wurden, nicht alle umgesetzt worden sind. Erdogan kann genau das tun, was auch die USA gerne tun, wenn das Weiße Haus getroffene Vereinbarungen nicht einhalten kann und sich darauf beruft, dass das Repräsentantenhaus oder der Senat das leider verhindert hätten. So sei das nun einmal in einer Demokratie, sagt man dann in Washington über gebrochene Versprechen des US-Präsidenten.

Sollte das türkische Parlament die Ratifizierung verweigern, dürfte die US-Regierung sich in ihrer Reaktion kaum über eine funktionierende Demokratie in der Türkei freuen, in der das Parlament einen Antrag des Präsidenten zurückweist.

Das Protokoll für den schwedischen NATO-Beitritt wurde von 31 NATO-Staaten ratifiziert, nur die Türkei und Ungarn haben das bisher nicht getan. Ungarn hatte stets erklärt, dass es den schwedischen NATO-Beitritt nicht als letztes NATO-Land ratifizieren werde, was auf eine enge ungarisch-türkische Koordination in der Frage hindeutet.

Als am 23. Oktober gemeldet wurde, Erdogan habe den Antrag dem Parlament übergeben, aus Ungarn aber keine ähnlichen Meldungen kamen, habe ich daher schon vermutet, dass das türkische Parlament den Antrag auf Ratifizierung des Antrages zurückweisen könnte.

Sollte das so kommen, dürfte der Bruch zwischen dem US-geführten Westen und der Türkei noch größer werden.

