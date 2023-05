Wahlen in der Türkei

Die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen haben eine Mehrheit für Erdogan gebracht. Im Parlament hat seine Partei die absolute Mehrheit, der Präsident hat die absolute Mehrheit knapp verfehlt und muss in die Stichwahl.

Während es in der Nacht zunächst nach einem klaren Sieg für Erdogan in der Präsidentschaftswahl aussah, hat sich das später geändert und Erdogan hat die nötigen 50 Prozent sehr knapp verfehlt. In zwei Wochen findet die Stichwahl zwischen Erdogan und seinem wichtigsten Herausforderer statt. Im Parlament hingegen hat Erdogans Parteienallianz die absolute Mehrheit erreicht.

Die russische Nachrichtenagentur hat die Ereignisse und Ergebnisse der Wahl zusammengefasst und ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Zweiter Wahlgang und Sieg von Erdogans Anhängern im Parlament: Die Ergebnisse der türkischen Präsidentschaftswahlen

Die türkischen Präsidentschaftswahlen vom 14. Mai haben im ersten Wahlgang keinen Sieger hervorgebracht: Nach den neuesten Zahlen erhielt der amtierende Staatschef Recep Tayyip Erdogan 49,4 Prozent der Stimmen, während der Oppositionskandidat Kemal Kilicdaroglu fast 45 Prozent erhielt. Die zweite Runde wird zwei Wochen später, am 28. Mai, stattfinden.

Die Republikanische Allianz, angeführt von der präsidentenfreundlichen Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, führt bei den Parlamentswahlen, sie erhält 49,4 Prozent der Stimmen gegenüber 35,1 Prozent für die oppositionelle Volksallianz, angeführt von Kılıçdaroğlus Republikanischer Volkspartei.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Wahlergebnisse in der Türkei zusammengestellt.

Zweite Runde

Die ersten Ergebnisse sprachen für einen Sieg Erdogans, der 57 bis 58 Prozent der Stimmen erhielt, aber am Montagmorgen hatte der amtierende Präsident seine Chancen verloren, eine zweite Runde zu vermeiden: Ahmet Yener, Vorsitzender der Hohen Wahlkommission der Türkei, sagte, dass 49,4 Prozent der Wähler für den Staatschef gestimmt hätten.

Der Hauptkandidat der Opposition, Kılıçdaroğlu, kommt nach neuesten Angaben auf 45 Prozent der Stimmen, während der Kandidat des ATA-Bündnisses, Sinan Oğan, 5,2 Prozent der Stimmen erhält. Es wird erwartet, dass sich in den kommenden Tagen ein Kampf um die Wähler zwischen Erdogan und Kılıçdaroğlu, für den in der ersten Runde mehr als 2,8 Millionen Menschen gestimmt haben, entwickeln wird.

Die Auszählung der Ergebnisse dauert noch an – die Zentrale Wahlkommission der Türkei muss die Stimmzettel aus knapp über 1.500 Wahlurnen, vor allem aus Wahllokalen im Ausland, auswerten.

Ergebnisse der Parlamentswahlen

Die Republikanische Allianz gewinnt die Parlamentswahlen mit 49,4 Prozent der Stimmen und erhält 321 der 600 Sitze, wie der staatliche Fernsehsender TRT berichtet. Damit wird die präsidentenfreundliche Koalition eine Mehrheit erreichen.

Die oppositionelle Volksallianz erhält nach den letzten Angaben 213 Sitze. Das ist besser als das Ergebnis der Wahlen 2018, als das Bündnis insgesamt 174 Sitze erreichte.

Rekordbeteiligung ohne nennenswerte Unregelmäßigkeiten

Die Wahlen in der Türkei hatten Rekord-Wahlbeteiligung von 88,9 Prozent erreicht, so die jüngsten Angaben der Hohen Wahlkommission. Bei den letzten Präsidentschaftswahlen lag diese Zahl bei 86,2 Prozent.

Trotz der Versuche der Opposition, die Stimmzettel in den Wahllokalen im Südosten des Landes für ungültig zu erklären, fanden die Wahlen ohne nennenswerte Unregelmäßigkeiten statt, die das Ergebnis in Frage stellen könnten.

Erhöhtes Interesse an den Wahlen

TASS-Korrespondenten in Ankara und Istanbul haben festgestellt, dass in den letzten zwei Tagen Journalisten aus fast allen Teilen der Welt in die beiden größten Städte des Landes geströmt sind. Grund dafür ist die historische Bedeutung der Wahlen – am 29. Oktober feiert die Republik Türkei ihr 100-jähriges Bestehen und die amtierende Regierung hat viele ihrer Projekte und Pläne mit diesem Jubiläum verknüpft.

Darüber hinaus konnte Ankara in den letzten Jahren nicht nur sein politisches Gewicht in der Welt erhöhen, sondern auch als Vermittler in vielen Konflikten in der Region und darüber hinaus auftreten. Die Präsidentschaftswahlen wurden in vielen Hauptstädten beobachtet, da ein Sieg der Opposition zu einem bedeutenden Wandel in der Außenpolitik der Republik hätte führen können.

Der Standpunkt Russlands

Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten erklärte am Montag gegenüber Reportern, der Kreml verfolge die türkischen Wahlen „mit großem Interesse“ und werde jede Entscheidung des türkischen Volkes „respektieren“.

Er wies darauf hin, dass die Türkei „eine reife Demokratie, ein starkes, souveränes Land“ sei, das in der Lage sei, transparente Wahlen zu gewährleisten und „jegliche illegalen Handlungen zu verhindern“.

Kurz vor der Abstimmung behauptete Kılıçdaroğlu, dass Russland hinter einigen „Montagen, Verschwörungen und Aufzeichnungen“ in Bezug auf die Wahlen in der Republik stecke und forderte Moskau auf, sich nicht in den Wahlprozess einzumischen. Erdogan äußerte sich zu den Vorwürfen und betonte, er werde nicht zulassen, dass sein Rivale Russland angreift.

Auch Peskow wies Gerüchte über eine mögliche Einmischung Moskaus in die türkischen Wahlen entschieden zurück. Zu Kılıçdaroğlus Erklärung sagte er, Russland weise solche Anschuldigungen kategorisch zurück: „Das steht außer Frage“, so Peskow auf Anfrage von TASS.

Feiern in Ankara und Istanbul

Trotz der Tatsache, dass keiner der Kandidaten in der ersten Runde gewinnen konnte, gingen am Montagabend sowohl die Anhänger der derzeitigen Regierung als auch die der Opposition in Ankara und Istanbul auf die Straße. Die Feierlichkeiten und Autokorsos durch die Hauptstraßen der beiden Städte verliefen in friedlicher Atmosphäre, ohne Zusammenstöße oder Handgemenge, und in der türkischen Hauptstadt dauerten die Feierlichkeiten bis 4 Uhr morgens.

Am späten Abend sprach Erdogan zu seinen Anhängern in Ankara. Er sagte, dass die Demokratie bei den Wahlen am 14. Mai „gesiegt“ habe, und rief die Wähler auf, in zwei Wochen erneut zu den Urnen zu gehen.

Ende der Übersetzung

