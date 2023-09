Erster Bericht von der Wahlbeobachtung

Wahlen in Russland

Da ich seit Donnerstag als Wahlbeobachter die Wahlen in den neuen russischen Regionen beobachte, will ich hier einen ersten Zwischenbericht geben.

In Russland finden jedes Jahr Anfang September alle Wahlen außer den Präsidentschaftswahlen statt. Bürgermeister, Stadt- Regionalparlamente, deren Amtszeit in dem Jahr ablaufen, werden alle an einem Tag gewählt. Da in diesem Jahr auch die vier neuen russischen Regionen Lugansk, Donezk, Saporoschje und Cherson zum ersten Mal ihre Regionalparlamente wählen, wurde dafür auch dieses Jahr wieder eine Gruppe internationaler Beobachter und Experten zusammengestellt, zu der auch ich gehöre.

Aus Sicherheitsgründen haben wie Wahlbeobachter vorher nicht erfahren, wohin wir geschickt werden. Wir haben uns am Mittwoch in Moskau in einem Hotel getroffen und sind am Donnerstagmorgen mit einer Regierungsmaschine in den Süden geflogen. In Rostov am Don gab es eine Zwischenlandung, bei der die Beobachter ausgestiegen sind, die in Lugansk und Donezk tätig sind. Der Rest, dazu gehöre auch ich, ist weiter auf die Krim geflogen, wo wir am Donnerstag ein wenig Freizeit hatten.

Am Freitag sind wir schon um 5.30 Uhr morgens aufgebrochen, weil wir hunderte Kilometer Landstraße mit dem Auto zurücklegen mussten, um in Saporoschje und Cherson tätig zu werden. Ich gehöre zur Gruppe, die in Saporoschje unterwegs ist und unser Ziel war die Stadt Melitopol, die als Hauptstadt der Region fungiert, solange Saporoschje noch unter ukrainischer Kontrolle ist.

Uns wurden an dem Tag Wahllokale gezeigt und wir waren in der Zentralen Wahlkommission, wo uns die Wahlleiterin alle Fragen beantwortet hat. Dabei gab es kein Zeitlimit, sie hat wirklich auf jede Frage geantwortet, bis niemand mehr Fragen hatte, und es gab sehr viele Fragen zu den Details der Wahl und zur Organisation.

Die interessanteste Information war für mich, wer wahlberechtigt ist. Zwar hat die überwiegende Mehrheit der Menschen im Gebiet Saporoschje die russische Staatsbürgerschaft beantragt, aber es sind natürlich noch nicht alle bearbeitet. Daher wurde die Entscheidung getroffen, dass auch Menschen mit ukrainischen Papieren, die in einem Wahlbezirk leben, stimmberechtigt sind. Dazu müssen, sie wie Russen auch, ihren Ausweis oder Pass mitbringen, um sich auszuweisen, und ukrainische Staatsbürger müssen außerdem eine Bescheinigung mitbringen, dass sie im Wahlbezirk gemeldet sind.

Die Begründung dafür, dass auch ukrainische Staatsbürger wahlberechtigt sind, ist natürlich einleuchtend. Ich fand es trotzdem bemerkenswert, dass diese Entscheidung wie selbstverständlich getroffen wurde.

In den Gebieten nahe der Front wurde bereits gewählt, dort sind vom 31. August bis zum 7. September mobile Wahlhelfer unterwegs gewesen, um den Menschen dort die Stimmabgabe zu ermöglichen. Bettlägerige Menschen haben die Möglichkeit, einen Hausbesuch der Wahlgruppen zu buchen. Diese Hausbesuche finden seit Donnerstag statt.

Die Wahlhelfer sind, wie uns die Chefin der Wahlkommission mitteilte, zu 73 Prozent weiblich. Sie wies darauf hin, dass sie daher zu ihrer eigenen und zur Sicherheit der Wahlunterlagen mit Polizeischutz unterwegs sind, da die Lage im Gebiet Saporoschje bekanntlich noch unruhig ist. Aber alles sei organisiert und laufe problemlos. Werden Menschen, die einen „Hausbesuch“ der Wahlhelfer gebucht haben, zum vereinbarten Termin nicht angetroffen, ist sichergestellt, dass sie erneut besucht werden können. Dafür sei genug Personal vorhanden, sodass auch wirklich jeder, der wählen will, das auch tun kann.

Die Wahllokale selbst eröffnen für die breite Masse erst am Sonntag, aber wer belegen kann, dass er am Sonntag nicht wählen kann und keine Briefwahl gemacht hat, der kann jetzt schon seine Stimme abgeben. Die Wahllokale, die wir besucht haben, waren dementsprechend – bis auf die Wahlhelfer – menschenleer, wir haben lediglich einen Mann gesehen, der schon gewählt hat.

Dass alles hervorragend vorbereitet ist, hat mich nicht überrascht, nachdem ich im letzten Jahr bereits das sehr eilig organisierte Referendum beobachtet habe und dabei überrascht war, dass alles trotz des Zeitmangels so gut organisiert war. Da es sich dieses Mal eine lange geplante Wahl handelt, wäre ich überrascht gewesen, wenn die Organisation schlechter gewesen wäre.

Wir konnten, was die Vorbereitung und die Organisation der Wahl angeht, bisher keine Mängel feststellen. Interessant wird, wie der Wahltag selbst ablaufen wird.

