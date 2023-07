Erster Reisebericht der aktuellen Fahrt

Donbass

Ich war zwei Tage im Raum Saporoschschje unterwegs und werde hier einen erste kurzen Reisebericht veröffentlichen.

Am Mittwoch sind wir früh am Morgen aus Donezk Richtung Front in Saporoschschje aufgebrochen. Außer mir waren Alina Lipp und mein Lieblingskameramann Alfred Chlebin dabei. Da die Lage an der Front sich jederzeit ändern kann, war nicht klar, wo wir hinfahren oder wo wir übernachten würden.

Ich habe früher oft berichtet, dass die ukrainischen Straßen eine Katastrophe sind. Schon zu Sowjetzeiten waren die Straßen in einem schlechten Zustand und in der Ukraine wurde in den 30 Jahren danach nichts in die Reparatur der Straßen investiert. Die Fahrt von Donezk nach Mariupol dauerte vor einem Jahr noch bis zu drei Stunden, obwohl es nur knapp 120 Kilometer sind. ´Heute schafft man das in der Hälfte der Zeit, weil in den nun russischen Gebieten gebaut wird, wie verrückt. Die meisten wichtigen Straßen sind bereits komplett saniert und man sieht überall Baustellen.

Übrigens will ich, wenn ich es zeitlich schaffe, in den nächsten Tagen auch noch nach Mariupol fahren, weil dort so viel gebaut wird, dass die vor einem Jahr noch vollkommen zerstörte Stadt inzwischen weitgehend normal lebt. Die Ankündigung vom letzten Sommer, Mariupol in drei Jahren komplett wieder aufzubauen, scheint tatsächlich umgesetzt zu werden. Als wir in Donezk Schwierigkeiten mit dem mobilen Internet hatten, sagte ein Kollege zum Beispiel: „Ja, Donezk ist eben nicht Mariupol“.

In Mariupol wird alles von Grund auf neu und modern wieder aufgebaut, was vor allem auch die Infrastruktur inklusive Kommunikation betrifft. Der Plan ist, die Stadt in eine „Hightech-Oase“ zu verwandeln und auf dem Gebiet des vor einem Jahr umkämpften Asow-Stahlwerkes sollen Hightech-Firmen angesiedelt werden und es soll dort ein Erholungsgebiet entstehen, was Mariupol auch für den Tourismus attraktiv machen soll.

Aber zurück zu unserer Reise an die Front.

Alina und ich haben schon einige Fotos in unseren Telegram-Kanälen veröffentlicht, wobei die vor allem gute Laune verbreiten sollten. Übrigens ist geplant, dass wir am Sonntag bei Anti-Spiegel-TV eine Reportage über die Reise zeigen werden.

Die Front in Saporoschschje ist das wichtigste Ziel der ukrainischen Gegenoffensive und entsprechend angespannt ist die Lage dort auch. Die Stimmung der Soldaten ist, obwohl es auch Verluste gibt, gut und sie sind zuversichtlich, dass die ukrainische Offensive auch weiterhin erfolglos bleibt.

Allerdings haben die Ukrainer ihre Taktik verändert. Während sie in den ersten Wochen praktisch konzeptlos auf voller Breite der Front angegriffen haben, was zu enormen ukrainischen Verlusten geführt hat, stoßen sie nun mit kleinen, aber effektiven Einheiten punktuell vor. Das hat ihnen zwar bisher auch keinen Erfolg gebracht, aber die Russen werden nun immer wieder punktuell unter Druck gesetzt.

Wir waren auf einer Basis, als ein Kommandant mit seinen Soldaten, die im Kampf waren, Funkkontakt hatte. Das waren keine lustigen Dinge, die wir da gehört haben. Natürlich können wir das nicht veröffentlichen, weil solche Gespräche Informationen enthalten, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.

Als wir dort waren, gab es auch sehr laute Explosionen in der Nähe, als die russische Artillerie zum Beispiel eine große Salve abgefeuert hat. Aber da waren wir nicht schnell genug, um die Kameras einzuschalten.

Generell ist Krieg nicht so, wie viele sich das vorstellen. Es wird nicht ununterbrochen geschossen. Es gibt lange Pausen und dann plötzlich Kampfhandlungen. Daher haben wir an der Front immer wieder laute Explosionen gehört, und danach war dann oft wieder eine Zeitlang Ruhe.

Anschließend haben wir eine Feldküche besucht, wo wir lange mit den Soldaten gesprochen haben. Wer meine Interviews, die ich mit Soldaten gemacht habe, gesehen hat, der hat eine ungefähre Vorstellung von dem, was wir besprochen haben. Wir haben sie erzählen lassen, wie sie über all das denken, was dort passiert, warum sie sich freiwillig gemeldet haben und sie haben uns auch einige lustige Anekdoten erzählt Die Stimmung dort war hervorragend.

Übernachtet haben wir nicht weit von der Front in einer Versorgungsstellung und die Soldaten dort haben uns herzlich aufgenommen. Wir haben stundenlang mit ihnen in ihrer Küche gesessen und uns unterhalten. Ich bin danach noch eine halbe Stunde raus gegangen, denn dort herrschte absolute Dunkelheit und klarer Himmel. Der Sternenhimmel war einmalig und ich habe seit langem mal wieder die Milchstraße gesehen, die sich deutlich über den gesamten Nachthimmel gezogen hat.

Am nächsten Tag, am Donnerstag, sollten wir erst um 12 Uhr abgeholt werden, weshalb die Soldaten vor Ort uns spontan vorgeschlagen haben, ins nächste Dorf zu fahren und dort mit den Zivilisten zu sprechen. Das war auch einmaliges Erlebnis, denn die Zivilisten dort lieben „ihre Jungs“ und wir wurden unglaublich herzlich und gastfreundlich aufgenommen.

Uns wurde lang und breit erzählt, wie die Soldaten sich dort mit den Menschen angefreundet haben, wie sie bei allem möglichen helfen (sie reparieren sogar die Autos, wenn nötig) und wie gemeinsam gefeiert wird. Die Soldaten haben dort ein Weihnachtsfest für die Kinder organisiert und als die Frauen uns davon erzählt haben, was die Soldaten dort veranstaltet haben, sind uns die Tränen vor Lachen gekommen. Aber ich will nicht vorgreifen, denn das werde ich sicher bei Anti-Spiegel-TV zeigen.

Natürlich kamen auch ernste Themen zur Sprache und uns wurde erzählt, dass die meisten Menschen dort nichts mehr fürchten als eine Rückkehr der Ukraine, weil sie in den Augen Kiews als Verräter gelten, weil sie weiter ihrer Arbeit nachgehen. Nach ukrainischen Gesetzen würden ihnen mindestens 12 Jahre Gefängnis drohen, bloß weil sie zum Beispiel weiter als Lehrer oder Kindergärtner arbeiten.

Im Falle eines ukrainischen Erfolges an der Front würden sie sich nach Russland evakuieren lassen, haben sie uns übereinstimmend erzählt. Aber insgesamt verlief das Gespräch in einer tollen Stimmung und als wir los mussten, wollte keiner von uns gehen.

Der für den Nachmittag geplante weitere Frontbesuch musste kurzfristig abgesagt werden, weil die Kämpfe dort, wo wir hinfahren sollten, überraschend heftig geworden sind. Die Fahrt wird in den nächsten Tagen nachgeholt, weshalb ich sie in der kommenden Folge von Anti-Spiegel-TV nicht zeigen kann.

Soweit mein erster Bericht, da ich noch einige Zeit im Donbass bleiben werde, dürfte das nicht der letzte Bericht von dieser Reise gewesen sein.

Daher dürfte es auch in den nächsten Tagen hier wenige Artikel geben.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört "" gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.

