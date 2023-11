Es gibt wieder einen Weg, den Anti-Spiegel finanziell zu unterstützen

In eigener Sache -

Nachdem ich den PayPal-Knopf von der Seite entfernt habe, weil ich PayPal-Spenden aus Deutschland nicht mehr empfangen konnte, habe ich nun einen neuen Weg gefunden, über den Sie mich unterstützen können, wenn Ihnen meine Arbeit wichtig ist.

Aufgrund der westlichen Sanktionen ist es praktisch unmöglich, noch Geld aus dem Westen nach Russland zu überweisen. Daher habe ich den PayPal-Knopf schon vor einiger Zeit von der Seite genommen. Aber zur Beruhigung für alle, die mich noch immer über PayPal unterstützen oder dort Daueraufträge eingerichtet haben: Das Geld ist nicht weg, ich werde es nur zu einem späteren Zeitpunkt bekommen.

Nun habe ich einen anderen Weg gefunden, wie Sie mich unterstützen können, damit ich das Geld zeitnah bekomme. Ich betreibe den Anti-Spiegel alleine und im Hauptberuf, aber meine Rechnungen muss ich, wie jeder andere, auch bezahlen, daher bin ich auf Unterstützung angewiesen.

Ich kenne mich mit Coins überhaupt nicht aus und war auch nie ein Freund davon, aber nun habe ich die Vorteile der Coins für mich entdeckt, denn auf Telegram hat jeder User eine Wallet, was ich nicht wusste. Die Wallet zu aktivieren, ist kinderleicht: Man gibt in die Telegram-Suche einfach „@Wallet“ ein und schon öffnet sich ein Chat mit einem Bot. Man kann sein Wallet dann mit nur wenigen Klicks aktivieren, was keine zehn Sekunden dauert. In diesem Video wird das sehr ausführlich und mit vielen Zusatzinformationen erklärt, allerdings kann man das auch ohne das Video kinderleicht selbst machen.

Im Telegram-Wallet stehen drei Coins zur Auswahl, die man kostenlos an andere User überweisen kann. Dazu braucht man nur den Namen des Users. Daher können Sie mich nun über Telegram unterstützen, indem Sie einfach Coins an @ThomasHelfen schicken, denn ohne finanzielle Unterstützung kann ich den Anti-Spiegel nicht betreiben.

Auch Coins zu bekommen, ist denkbar einfach, man kann sie mit seiner Kreditkarte kaufen. Das funktioniert wie auf einem Marktplatz. Man drückt auf einen Knopf und entscheidet, ob man Coins in eine normale Währung (in Deutschland wahrscheinlich Euro) tauschen oder umgekehrt für Euros Coins kaufen möchte. Dann erscheinen Angebote anderer User und wenn einem ein Angebot gefällt, klickt man es an und der Tausch wird eingeleitet. Wie das funktioniert, wird in diesem kurzen Video erklärt.

Für „Fortgeschrittene“ Coin-Benutzer ist meine Wallet-Nummer für USDT über TRC20: TQjMJNfudPz4AWqfBavozCLjaoNaF3zoCE

Für Botcoin ist meine Wallet-Nummer: 1Muk6iJiKQxTJZbfMxMinUvwsf34MEwGbB

Ich habe am Dienstag zum ersten Mal auf Telegram darüber geschrieben, dass man mich nun so unterstützen kann. Und ich muss sagen, dass es eine sehr schöne Motivation ist, wenn ich an einem schwierigen Artikel sitze und das Telefon währenddessen ab und zu meldet, dass jemand etwas gespendet hat. Das zeigt mir, dass meine Arbeit einen Sinn hat und dass es Menschen gibt, die meine Arbeit zu schätzen wissen.

Diese Anerkennung ist als Motivation unglaublich wichtig, denn auch mir passiert es, dass ich mal keine Lust habe, zu arbeiten. Wenn dann eine kleine Spende kommt, dann motiviert mich das, weiter zu schreiben, weil ich sehe, dass es da draußen Menschen gibt, die auf den neuen Artikel warten, mit dem ich gerade herumquäle.

Ich habe auch einige Ideen, wie ich den Anti-Spiegel weiterentwicklen möchte, darüber werde ich jedoch später berichten, denn eine Voraussetzung für die Umsetzung dieser Ideen ist eine stabile finanzielle Basis. Im Ein-Mann-Betrieb stoße ich inzwischen an die Grenzen des Machbaren, weshalb ich eine stabile finanzielle Basis brauche, um den Anti-Spiegel auszubauen. Darüber werde ich in den nächsten Wochen berichten, wenn die Ideen zu konkreten Plänen werden.

Zum Schluss will ich nochmal allen danken, die meine Arbeit früher über PayPal unterstützt haben und die mich in Zukunft über Coins unterstützen werden. Ohne Ihre Hilfe könnte ich den Anti-Spiegel nicht betreiben!

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen