Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 9. Mai, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 9. Mai.

Beginn der Übersetzung:

Ein „echter Krieg“ gegen Russland und der Europatag in Kiew: Die Situation um die Ukraine

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte während der Parade zum Tag des Sieges, dass wieder Krieg gegen Russland geführt werde, das Land aber seine Sicherheit gewährleisten werde.

In der Ukraine wird seit diesem Jahr am 9. Mai der Europatag begangen. Die Einwohner Kiews trugen an diesem Tag jedoch wie immer Blumen zum Park des Ruhms an der Ewigen Flamme.

Die EU-Kommission hat mitgeteilt, dass sie das elfte Sanktionspaket fertiggestellt hat, aber es gibt noch keinen Termin für dessen Einführung. Medienberichten zufolge wird das Verbot von Diamantenimporten darin nicht enthalten sein.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine der letzten zwei Tage zusammengestellt.

„Echter Krieg“

Gegen Russland ist wieder einmal ein echter Krieg entfesselt worden. „Gegen unser Vaterland wurde erneut ein echter Krieg entfacht, aber wir haben den internationalen Terrorismus zurückgeschlagen, schützen die Bewohner des Donbass und gewährleisten unsere Sicherheit.“, versicherte Putin am Dienstag bei der Siegesparade auf dem Roten Platz.

Er machte die „westlichen globalistischen Eliten“ für die Geschehnisse verantwortlich und betonte, dass es für Moskau keine unfreundlichen Völker „weder im Westen noch im Osten“ gebe, und bezeichnete das derzeitige Regime in Kiew als kriminell und das ukrainische Volk als dessen Geisel.

Russland sei stolz auf alle Teilnehmer der Militäroperation; von ihnen hänge die Zukunft der russischen Staatlichkeit und die Sicherheit des Landes ab.

Die Staats- und Regierungschefs von Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan kamen an diesem Tag nach Moskau, um den Tag des Sieges zu feiern.

Der russische Botschafter in Washington, Anatoliy Antonov, sagte, dass die US-Regierung amerikanische Veteranen des Zweiten Weltkriegs, die zum Tag des Sieges nach Moskau reisen wollten, mit der Drohung eingeschüchtert hätten, ihre Pässe zu annulieren.

Verlauf der Militäroperation

Wie Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, am Montag und Dienstag mitteilte, haben die russischen Streitkräfte innerhalb von zwei Tagen mehr als 780 ukrainische Soldaten und Söldner bei Donezk, etwa 160 bei Süddonezk und Saporoschje, über 145 bei Krasnoliman, etwa 90 bei Kupjan und 80 bei Cherson vernichtet.

Darüber hinaus beschossen russische Truppen die Reserven der ukrainischen Streitkräfte mit hochpräzisen see- und luftgestützten Waffen.

Die russischen Luftabwehrkräfte schossen eine ukrainische SU-25 ab, fingen auch Uragan- und HIMARS-Mehrfachraketenwerfer sowie eine taktische Rakete vom Typ Tochka-U ab und zerstörten 25 ukrainische Drohnen.

Die Situation in der Region Saporoschschje

Nach Angaben Jewgeny Balizky, dem amtierenden Gouverneur der Region, wurden bereits etwa dreitausend Bewohner der Region Saporoschschje aus den beschossenen Frontstädten ins Innere der Region umgesiedelt. Gleichzeitig besteht nach seinen Worten keine Notwendigkeit, sie in andere Regionen Russlands zu bringen. Darüber hinaus stoppten die Behörden den Betrieb der Reaktoren des Kernkraftwerks Saporoschschje, um Provokationen durch die ukrainischen Streitkräfte zu vermeiden.

Wie Balizky betonte, sind die russischen Streitkräfte bereit, den Ansturm der ukrainischen Streitkräfte in der Region Saporoschschje aufzuhalten und in die Offensive überzugehen.

Europatag statt Tag des Sieges

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky unterzeichnete am Montag ein Dekret über die Begehung des Europatages am 9. Mai im Land. Darüber hinaus legte Selensky dem Parlament einen Gesetzentwurf vor, der vorsieht, den Tag des Sieges über den Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg, der den Tag des Sieges über den Faschismus im Großen Vaterländischen Krieg im Lande ersetzt, vom 9. Mai auf den 8. Mai zu verlegen. Am 9. Mai traf Selensky in seiner Residenz mit Ursula von der Leyen, der Leiterin der EU-Kommission, zusammen. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten besprachen sie die Lieferung von „einer Million Artilleriegranaten“ an Kiew. Und die Chefin der EU-Kommissar versprach ihm weitere Sanktionen gegen Russland, die darauf abzielen, die Praxis der Umgehung von Sanktionen zu beenden.

Getreideabkommen

Wie der stellvertretende russische Außenminister Sergej Verschinin mitteilte, ist für Mittwoch und Donnerstag in Istanbul ein hochrangiges Treffen zum Getreideabkommen geplant.

Dabei sagte der türkische Präsidentensprecher Ibrahim Kalin, es bestehe die Möglichkeit, dass das Abkommen, das am 18. Mai ausläuft, verlängert werde. Wie das Büro des UN-Koordinators für die Schwarzmeer-Getreide-Initiative am Montag bestätigte, wurden jedoch bisher keine Düngemittel, einschließlich Ammoniak, im Rahmen des Getreideabkommens ausgeführt.

Gleichzeitig wurden im Gemeinsamen Koordinationszentrum (JCC) in Istanbul am Sonntag und Montag keine Schiffe inspiziert. Am Dienstag wurde jedoch berichtet, dass die Inspektionen wieder aufgenommen wurden und der Getreidekorridor wieder in Betrieb ist.

Elftes Sanktionspaket

Die EU-Kommission hat den Entwurf des elften Sanktionspakets gegen Russland fertiggestellt und zur Genehmigung an die Länder der Union weitergeleitet. Eric Mamer, der Leiter des Pressedienstes der EU-Kommission, sagte jedoch nicht, wann die Sanktionen eingeführt werden könnten.

Laut EUobserver beinhalten die künftigen Sanktionen kein Verbot des Kaufs von Diamanten durch Juweliere im belgischen Antwerpen, auf das bis zu 40 Prozent der russischen Diamantenexporte entfallen. Zuvor hatten Polen und die baltischen Staaten gefordert, keine Diamanten mehr aus Russland zu kaufen.

Medienberichten zufolge will die EU-Kommission darüber hinaus Sanktionen gegen Russland wegen der Zerstörung von Kulturdenkmälern und der Evakuierung von Kindern aus dem Kriegsgebiet verhängen.

Die US-Regierung teilte ihrerseits am Dienstag mit, dass sie der Ukraine ein neues Militärhilfepaket im Wert von 1,2 Milliarden Dollar zugewiesen hat, das zusätzliche Luftabwehrsysteme und Munition, „Ausrüstung für die Integration westlicher Luftabwehrraketen, Raketen und Radarstationen in ukrainische Luftabwehrsysteme“, „Munition zur Bekämpfung unbemannter Luftfahrtsysteme“, 155-mm-Artilleriegranaten und so weiter umfasst.

Prilepins Zustand

Der Gesundheitszustand des Schriftstellers Sachar Prilepin ist nach dem gescheiterten Attentat weiterhin stabil und er befindet sich weiterhin im Krankenhaus, wie seine Pressesprecherin Elisaveta Kondakowa mitteilte.

Der Schriftsteller selbst sagte in einer Stellungnahme für Journalisten, er sei bereits 2017 über die Bedrohung durch ukrainische Sabotagegruppen informiert worden.

Am Montag schickte das Bezirksgericht Semjonowski in der Region Nischni Nowgorod Alexander Permjakow, der beschuldigt wird, das Attentat auf Prilepin begangen zu haben, in Untersuchungshaft.

Ende der Übersetzung

