Evakuierung von Ausländern aus Gaza hat begonnen, Israel verstärkt Angriffe

Palästinensisch-israelischer Konflikt

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse des 1. November rund um den Krieg im Nahen Osten, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages rund um den Krieg im Nahen Osten. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 1. November.

Beginn der Übersetzung:

Beginn der Evakuierungen und Ausweitung der Bodenoperationen im Gaza-Streifen: Der Konflikt in Palästina

Die ersten Gruppen von Ausländern und Bewohnern des Gazastreifens mit doppelter Staatsbürgerschaft konnten die palästinensische Enklave über den Grenzübergang Rafah an der Grenze zu Ägypten verlassen. Im nördlichen Gazastreifen weitet Israel unterdessen seine Bodenoperationen aus.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat erklärt, Tel Aviv sei bereit, einen langen und harten Krieg bis zum Sieg zu führen. Seit Beginn der Kämpfe im Gazastreifen wurden 326 israelische Soldaten getötet, aber sie „fielen im gerechtesten aller Kriege – dem Krieg um unsere Heimat“, so Netanjahu.

Ghazi Hamad, ein ranghoher Sprecher der radikalen palästinensischen Bewegung Hamas, sagte, die Palästinenser hätten das Recht, „sich gegen die Besatzer zu verteidigen“, und es sei Israel, das keine Wahl zwischen Frieden und Gewalt lasse. Seiner Meinung nach stecken die Amerikaner hinter Israels Arroganz und Durchsetzungsvermögen, „und sie kümmern sich nicht um das Völkerrecht“.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über den palästinensisch-israelischen Konflikt gesammelt.

Evakuierung aus dem Gaza-Streifen

Die radikale palästinensische Bewegung Hamas hat Listen von Personen veröffentlicht, die den Gazastreifen über den Rafah-Übergang verlassen können. Darunter befinden sich mindestens 430 Personen, ausländische Staatsangehörige, Mitarbeiter von internationalen Organisationen und NGOs sowie Palästinenser mit doppelter Staatsbürgerschaft.

Die erste Gruppe von Einwohnern des Gazastreifens, die dringend medizinische Hilfe benötigen, wurde in das zentrale Krankenhaus im Verwaltungszentrum der ägyptischen Provinz Nordsinai, der Stadt El Arish, gebracht. Nach Angaben von Al Arabiya TV kamen mehr als 100 Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft über den Grenzübergang Rafah aus dem Gazastreifen auf ägyptisches Gebiet. Der Fernsehsender Al-Qahera al-Ihbariya berichtete, dass drei Busse mit Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft den Grenzübergang passiert haben.

Russland arbeitet mit Israel, Ägypten und Palästina zusammen, um russische Bürger aus dem Konfliktgebiet zu evakuieren.

Kampfhandlungen

Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte erklärten, dass sie ihre Bodenoperationen im Gazastreifen weiter ausbauen und die Bodentruppen mit Kampfjets, Hubschraubern, Schiffen und Artillerie unterstützen.

Nach Angaben von Armeesprecher Daniel Hagari kam es in der Nacht zu heftigen Zusammenstößen im nördlichen Gazastreifen, unter anderem im Stadtteil Jebaliya. Bei den Kämpfen, so Hagari, wurde Ibrahim Biari, einer der Anführer eines militanten Angriffs auf israelische Gebiete an der Grenze zum Gazastreifen am 7. Oktober, getötet. Die Einrichtungen der Radikalen befanden sich angeblich in demselben Gebiet und bei dem Angriff „stürzten ein Gebäude mit Lagern sowie die unterirdische militärische Infrastruktur ein“, erklärte Hagari.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums hat die Zahl der im Gazastreifen getöteten Menschen 8.700 überschritten. 2.030 Menschen werden nach Angaben des Ministeriums unter den Trümmern von Gebäuden vermisst. Die Meldungen betreffen hauptsächlich Palästinenser, die nach den Luftangriffen auf das Flüchtlingslager Jebaliya vermisst werden, bei denen nach Angaben der palästinensischen Seite mehrere hundert Menschen getötet oder verletzt wurden.

Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA meldete einen weiteren Raketenangriff auf das Flüchtlingslager. Demnach wurden Dutzende von Menschen getötet, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

Auch an der Grenze zum Libanon kommt es weiterhin zu Zusammenstößen. Die israelische Armee sagt, sie erwidere das Feuer auf den Beschuss und verhindere Angriffsversuche der Militanten.

Die libanesische Armee teilte mit, dass in den südlichen Grenzgebieten mehr als 20 Mehrfachraketenwerfer gefunden und demontiert wurden, von denen aus Kämpfer radikaler palästinensischer Formationen auf israelisches Gebiet geschossen haben.

Unterdessen hat die libanesische Regierung inmitten der eskalierenden Kämpfe eine Beschwerde beim UN-Sicherheitsrat eingereicht, in der sie behauptet, dass die israelischen Truppen verbotene Phosphormunition in die Grenzgebiete geschossen haben.

„Krieg“ mit Jemen

Der jemenitische Botschafter in Moskau, Ahmed Salem al-Waheishi, erklärte, das Land sei nicht an einer Ausweitung der Feindseligkeiten im palästinensisch-israelischen Konfliktgebiet interessiert.

Yahya Saria, ein Sprecher der jemenitischen Rebellenbewegung Ansar Allah, hatte zuvor erklärt, die Huthis hätten eine Reihe von Drohnenangriffen sowie Angriffe mit ballistischen Raketen und Marschflugkörpern auf israelisches Gebiet durchgeführt. Saria behauptete außerdem, der Angriff sei „die dritte Operation zur Unterstützung der unterdrückten Brüder in Palästina“ gewesen.

Der israelische Botschafter in Russland, Alexander Ben Zvi, kommentierte den Angriff mit den Worten, Israel befinde sich entgegen der Behauptung der Ansar-Allah-Bewegung nicht im Krieg mit Jemen. Er wies darauf hin, dass drei Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert wurden, von denen keine das Gebiet erreicht hat.

Die Lage der Geiseln

Fünf oder sechs russische Staatsbürger werden von der Hamas im Gazastreifen als Geiseln gehalten, sagte der russische Botschafter in Israel, Anatoli Viktorow, dem Fernsehsender Rossiya-24. Moskau bemühe sich aktiv um eine Lösung der Situation mit den als Geiseln gehaltenen Russen, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa gegenüber Radio Sputnik.

Nach Angaben der israelischen Seite gibt es insgesamt mindestens 240 Geiseln. Gleichzeitig erklärte der israelische Botschafter in Russland, Ben Zvi, dass es keine Angaben darüber gebe, wie viele von ihnen noch am Leben seien.

Nach Angaben der Hamas wurden mindestens sieben Geiseln, darunter drei Ausländer, bei einem israelischen Luftangriff auf das Lager in Jebaliya getötet. Der Chef des Hamas-Politbüros, Ismail Haniyeh, erklärte in einer Erklärung, die Geiseln seien in der gleichen Gefahr wie die Bewohner des Gazastreifens.

Der Stabschef der israelischen Luftwaffe, Brigadegeneral Eyal Greenboim, versicherte, dass die israelische Armee versuche, bei ihren Angriffen zivile Opfer zu vermeiden, „aber leider kommt es manchmal vor“. Er betonte, dass die Entscheidung für jeden Luftangriff elf bis zwölf Genehmigungsstufen durchläuft.

Die New York Times schrieb unter Berufung auf den stellvertretenden US-Verteidigungsminister Christopher Meyer und Quellen, dass die US-Spezialkräfte das israelische Militär bei der Suche nach von der Hamas festgehaltenen Personen unterstützen würden, aber „keine Kampfaufgaben“ übernehmen würden.

Internationale Reaktionen

Die Lage im Gazastreifen ruft eine zunehmend scharfe Reaktion der internationalen Gemeinschaft hervor. Jordanien hat beschlossen, seinen Botschafter in Tel Aviv abzuberufen. Das jordanische Außenministerium erklärte, dass die Rückkehr des Botschafters von der Einstellung der Militäraktionen gegen den Gazastreifen abhängig gemacht werde.

Zuvor hatten die Regierungen von Kolumbien und Chile im Zusammenhang mit den Angriffen auf die palästinensische Enklave ihre Botschafter in Israel zu Konsultationen abberufen. Die bolivianische Regierung verkündete den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Israel an. Daraufhin warf das jüdische Außenministerium Bolivien vor, den Terrorismus zu unterstützen.

Der Angriff auf das Flüchtlingslager Jebaliya im Norden des Gazastreifens wurde auch vom stellvertretenden UN-Generalsekretär für humanitäre Angelegenheiten Martin Griffiths verurteilt. Seiner Meinung nach müssen die Parteien eine Pause der Feindseligkeiten vereinbaren, damit humanitäre Hilfe geleistet werden kann.

Die Türkei erklärte ihre Bereitschaft, als Garant für die Beilegung des Konflikts zwischen Israel und Palästina zu fungieren. Dieser Vorschlag wurde vom Iran unterstützt.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow traf mit den Leitern der arabischen diplomatischen Vertretungen in Moskau und einem Vertreter der Arabischen Liga zusammen, um sie über die Schritte Moskaus zur Beendigung des Blutvergießens im Gazastreifen zu informieren.

Ende der Übersetzung

