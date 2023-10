Finanzhilfe für Kiew mit vielen Fragezeichen: Die Ereignisse des 25. Oktober

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 25. Oktober, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 25. Oktober.

Beginn der Übersetzung:

Probleme mit der Hilfe für Kiew und die Rückkehr von Ukrainern: Die Situation rund um die Ukraine

Die Hilfsgelder für die Ukraine könnten im Senat des US-Kongresses drastische Änderungen erfahren oder sogar blockiert werden, sagen Quellen in Washington.

Die EU sei bisher nur bereit, der Ukraine nur die Hälfte der für das nächste Jahr geplanten Mittel zur Verfügung zu stellen, sagte der stellvertretende Wirtschaftsminister für digitale Entwicklung, digitale Transformation und Digitalisierung Alexej Sobolew.

Die Niederlande wollen 100.000 Ukrainer, die in dem Land Asyl gefunden haben, nach Hause zurückschicken.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine gesammelt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben 15 Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Kupjansk, fünf ukrainische Angriffe bei Saporoschje, fünf Angriffe bei Donezk und drei bei Krasnoliman zurückgeschlagen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

In allen Abschnitten verlor der Feind mehr als 1.030 Kämpfer und eine beträchtliche Menge an militärischer Ausrüstung, so das Ministerium.

Das russische Verteidigungsministerium meldete zum ersten Mal zwei abgeschossene ATACMS-Raketen. Darüber hinaus wurden eine auf Bodenziele umgerüstete S-200-Flugabwehrrakete, zwei HARM-Radarabwehrraketen und zwei HIMARS-Mehrfachraketenwerfer aus US-Produktion abgefangen.

Russische Flugzeuge, Drohnen, Raketentruppen und Artillerie trafen Personal und Ausrüstung der Ukraine in 105 Gebieten.

Minister an der Front

Der russische Verteidigungsminister, Armeegeneral Sergej Schoigu, besichtigte den vorgeschobenen Gefechtsstand der Truppengruppe Ost im Süden von Donezk und ließ sich über die aktuelle Lage informieren.

Die russischen Truppen haben Systeme erhalten, bei deren Einsatz in den letzten Tagen 24 ukrainische Flugzeuge abgeschossen wurden, sagte Schoigu bei einem Treffen mit Soldaten der mit staatlichen Auszeichnungen versehenen Einheiten der Gruppe Ost.

In den letzten drei oder vier Wochen hätten sich viele ukrainische Soldaten freiwillig ergeben, die über den schlechten psychologischen Zustand in den ukrainischen Einheiten berichtet hätten, so Schoigu. Die derzeitige Situation in der Kampfzone zeige, dass die Ukraine immer weniger Möglichkeiten habe, fügte er hinzu.

Probleme mit der Hilfe

Der Antrag auf weitere Finanzhilfe für die Ukraine und Israel könnte im Senat des US-Kongresses drastische Änderungen erfahren oder sogar blockiert werden, berichtet Politico unter Berufung auf Quellen.

Die Republikaner streiten darüber, ob die Hilfen für Israel und die Ukraine in ein und dasselbe Paket aufgenommen werden sollen, so die Quellen. Viele Abgeordnete wollen, dass der Senat die Hilfe für Israel gesondert berät, und drängen auch auf größere Änderungen bei den Zuweisungen der Mittel.

Die Hälfte der Summe von der EU

Die EU ist bisher nur bereit, der Ukraine für das kommende Jahr die Hälfte der geplanten Mittel – neun statt 18 Milliarden Euro – zur Verfügung zu stellen, sagte der stellvertretende Wirtschaftsminister für digitale Entwicklung, digitale Transformation und Digitalisierung Alexej Sobolew.

Der Gesamtbetrag der EU-Hilfe, die Kiew bis 2027 zugesagt wurde, beläuft sich auf 50 Milliarden Euro, einschließlich 39 Milliarden Euro zur Deckung des Haushaltsdefizits. Sobolew merkte an, dass das ukrainische Kabinett mit den Europäern zusammenarbeite, um sicherzustellen, dass 18 dieser 39 Milliarden Euro im nächsten Jahr fließen.

Rückkehr von Ukrainern

Der Dialog über die Rückkehr von 100.000 Ukrainern aus den Niederlanden in die Ukraine sollte so bald wie möglich aufgenommen werden. Der Beginn dieses Gesprächs wird in ganz Europa befürwortet, sagte der Botschafter der Niederlande in der Ukraine Jennes de Mol bei der Eröffnung des Humankapitalforums 2023 „Ukrainer. Wirtschaft. Zukunft.“

Der Diplomat wies darauf hin, dass die Ukrainer im Ausland das Wissen und die Fähigkeiten verfügen, die für den Wiederaufbau des Landes erforderlich sind. Die Rückkehr der Menschen in ihr Heimatland sollte so schnell wie möglich beginnen, betonte de Mol.

Hoffnungsloses Niveau

Mehr als 30 Prozent der Ukrainer sind der Meinung, dass das Ausmaß der Korruption in der Ukraine hoffnungslos ist und es keine positiven Veränderungen im sogenannten Kampf gegen die Korruption gibt, so die Ergebnisse einer Umfrage, die auf der Website des Internationalen Instituts für Soziologie in Kiew veröffentlicht wurde. 59 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Ukraine Anstrengungen zur Korruptionsbekämpfung unternimmt.

Das Institut stellte fest, dass die Korruption nach wie vor eines der größten Ärgernisse für die Ukrainer darstellt.

Die westlichen Partner, von deren finanzieller und militärischer Unterstützung Kiew abhängig ist, erwarten von der ukrainischen Regierung echte Ergebnisse und bestehen auf mehr Autonomie für das Nationale Antikorruptionsbüro und die spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft. Politiker aus den USA und der EU erklären offen, dass sie die Verwendung der der Ukraine zugewiesenen Mittel streng kontrollieren werden.

Ende der Übersetzung

