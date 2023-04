Finnland ist seit Dienstag NATO-Mitglied

Nach türkischer Zustimmung

Nach neun Monaten Streit ist Finnland nun offiziell NATO-Mitglied geworden. Schweden muss noch warten, da die Türkei und Ungarn dem Land bisher ihre Zustimmung verweigern.

Nachdem Ungarn und die Türkei ihren Widerstand gegen den NATO-Beitritt Finnlands aufgegeben haben, ist das Land dem Militärbloch nun offiziell beigetreten. Da sich manche Leser vielleicht fragen, wie in Russland darüber berichtet wurde, habe ich die Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS dazu übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Finnland wurde NATO-Mitglied

Die Außenminister der Allianz übergaben den USA die Beitrittspapiere des Landes

Die Außenminister der NATO haben den USA am Dienstag die Dokumente über den Beitritt Finnlands zur Allianz übergeben, das damit das 31. Mitglied des Blocks wurde. Die Übergabe der Dokumente wurde vom Pressedienst der NATO übertragen.

„Ich kann nun verkünden, dass Finnland das 31. Mitglied der NATO geworden ist“, sagte US-Außenminister Anthony Blinken bei der Zeremonie.

„Ich heiße Finnland in der NATO willkommen“, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. „Der Beitritt Finnlands zur NATO ist das beste Geschenk zum [74.] Geburtstag des Bündnisses.“

Die USA sind der Verwahrer des Washingtoner Vertrags und der übrigen NATO-Dokumente.

Der finnische Außenminister Pekka Haavisto hatte zuvor den Beitritt des Landes zur NATO unterzeichnet. Er bezeichnete den Moment der Unterzeichnung als „historisch“. Gleichzeitig, so Haavisto, überreichten türkische Vertreter dem amerikanischen Außenminister Anthony Blinken die Dokumente zur Ratifizierung der finnischen Mitgliedschaft in der Allianz.

Schweden und Finnland haben sich im Mai 2022 um den Beitritt zum Nordatlantischen Bündnis beworben, aber der Beitrittsprozess wurde von der Türkei blockiert, die verlangte, dass sie kurdische Organisationen zu Terroristen erklären und diejenigen ausliefern, die des Terrorismus oder der Beteiligung am Putschversuch von 2016 beschuldigt werden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, die damalige schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und der Generalsekretär des Bündnisses führten vor dem NATO-Gipfel am 28. Juni Gespräche in Madrid. Dabei wurde ein Memorandum unterzeichnet, das eine Art Fahrplan für den NATO-Beitritt von Stockholm und Helsinki darstellte. Am nächsten Tag erhielten die beiden Länder eine offizielle Einladung zum Beitritt in die Allianz.

Anfang 2023 kam es zu einem Skandal zwischen der Türkei und Schweden wegen der Verbrennung des Korans vor der türkischen Botschaft in Stockholm. Der türkische Präsident erklärte, dass Schweden nach dieser und anderen anti-türkischen Aktionen in Stockholm nicht damit rechnen sollte, dass Ankara seinen Antrag auf NATO-Beitritt unterstützt.

Die Frage des schwedischen NATO-Beitritts bleibt offen. Von den 30 Ländern des Bündnisses haben 28 – außer der Türkei und Ungarn – den Antrag ratifiziert. Die Allianz zweifelt jedoch nicht daran, dass das Königreich bald Mitglied der NATO wird.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen