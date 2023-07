Frankreich: Ein Land im Bürgerkrieg

Unruhen, Schießereien, Plünderungen

Deutsche Medien berichten erstaunlich zurückhaltend über die bürgerkriegsähnlichen Unruhen in Frankreich. Anders das russische Fernsehen.

In Frankreich sind schwere Aufstände seit Macron an der Macht ist fast schon die Normalität. Und genauso normal ist es, dass die deutschen Medien über die Proteste in Frankreich und die hemmungslose Polizeigewalt in Deutschlands Nachbarland möglichst wenig berichten. Vollkommen enthemmte Polizeigewalt in einem EU-Staat, wo angeblich alle Menschen in Freiheit und Glück leben, passt eben nicht ins gewollte Bild.

Das russische Fernsehen berichtet weitaus offener, weshalb ich den Bericht aus dem wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens über die Unruhen in Frankreich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Frankreich zittert: Massengewalt und totale Plünderung

Da fällt mir die lustige Karikatur ein, die Anfang der Woche unmittelbar nach dem versuchten bewaffneten Aufstand erschien. Biden, Ursula von der Leyen, Scholz, noch irgendeiner und Macron sind darauf zu erkennen. Sie wollten wirklich „den Bürgerkrieg angucken“. Putin stellte ein Schild mit der Aufschrift „Der Putsch ist abgesagt“ auf und sagte ihnen: „Seht ihn bei euch zu Hause an!“

Das kam sehr passend. In Frankreich herrscht im Moment ein Gefühl von Bürgerkrieg. Und da gibt es wirklich etwas zu sehen, wie unsere Korrespondentin berichtet.

Frankreich, wo schon oft schlimmes zu sehen war, zittert dieses Mal. Das Ausmaß der sozialen Explosion hat Präsident Macron gezwungen, alle internationalen Angelegenheiten fallen zu lassen und nach Paris zurückzukehren. Die Aufnahmen, die wie aus einem Hollywood-Film wirken, zeigen Spezialeinheiten der Polizei, die sich im Schutz eines gepanzerten Lastwagens vorsichtig durch die Straßen französischer Städte bewegen. Mal müssen sie zurückschießen, mal müssen sie Barrikaden rammen, um den Weg für die Verstärkung freizumachen. Aber wenn ihnen die Granaten ausgehen, müssen sie sich früher oder später unter dem Sperrfeuer von Böllern und Feuerwerkskörpern zurückziehen. Das löst in der Menge Euphorie aus. Explosionen dröhnen.

In sozialen Medien wird zum Marsch auf Paris aufgerufen, die Champs-Elysées wird verbarrikadiert, teure Boutiquen werden mit Polizeiautos und Holzschilden abgeriegelt. 45.000 Polizisten, Bereitschaftspolizei und Gendarmerie sind im Nachtdienst. Es geht heiß her.

Die Neuheit dieser Saison ist ein Modetrend aus den USA: BLM-Praktiken. Junge Leute nutzen das Chaos und die Gesetzlosigkeit, um Einkaufszentren und Geschäfte zu demolieren. Mit Autos reißen sie Mauern von Geschäften ein. Lastwagen werden für den gleichen Zweck benutzt. Sie nehmen alles mit, was sie tragen können, und setzen den Rest in Brand. Vorläufige Zahlen des Wirtschaftsministeriums besagen, dass seit Beginn der Pogrome 10 Einkaufszentren und 200 große Supermärkte geplündert wurden, von denen 15 niedergebrannt wurden, außerdem wurden 250 Zigarettenkioske und 250 Bankfilialen geplündert. Ihre Taten filmen sie offen mit Handys, wobei sie weder das Geplünderte noch ihre Gesichter verbergen.

Zerstören und zerschlagen, die Taktik hat sich im Laufe der Jahre nicht geändert, ebenso wenig wie das Alter der Hooligans, die meist Jugendliche sind, aber diesmal sind viele sehr jung, kaum 12 Jahre alt. Sie agieren in kleinen Gruppen, errichten Barrikaden, zünden sie an und stellen Rekorde auf: An einem Tag wurden fast 2.000 Autos in Brand gesetzt. Die Älteren zerschießen Überwachungskameras mit Gewehren.

Anlass war die Ermordung des 17-jährigen Nahel bei einer Dokumentenprüfung. Nach Angaben des Beifahrers im Auto zielte der Polizist auf ihn und bedrohte ihn, dann schlug er dreimal mit dem Gewehrkolben auf den Fahrer ein, woraufhin dieser automatisch die Bremse löste und das Auto wegrollte. Ein Schuss ertönte. Die Kugel durchschlug seine Brust und der Mann starb. Hunderte von Vorstadtbewohnern versammelten sich zum „Weißen Marsch“ der Familie und wiesen auf die unverhältnismäßige Brutalität der Polizei hin: Allein im vergangenen Jahr wurden 13 Menschen bei Personenkontrollen auf dieselbe Weise getötet.

Wie zur Bestätigung dessen, was der Polizei vorgeworfen wird, löst sie eine friedliche Demonstration mit Tränengas auf. Die Menschen versuchten, ihre kleinen Kinder vor dem giftigen Gas zu schützen, indem sie ihre Kinderwagen wegtrugen, aber der Wind, der die Rauchwolken direkt in die Menge trug, kam ihnen in die Quere. Und sie skandierte Parolen, dass Polizisten Mörder und Rassisten seien.

„Sollen sie doch erklären, warum sie den Kleinen getötet haben, nur weil er ein Araber ist. Es ist an der Zeit, das zu beenden. Die Journalisten stigmatisieren die Muslime, aber wir haben nichts getan. Aber wenn sich die sechs Millionen Muslime in Frankreich erheben, dann haben sie ein Problem, denn alle anderen werden sich ihnen anschließen. Alle haben die Nase voll von dieser Regierung! Es gibt keine Würde in Frankreich, es gibt nichts mehr, wir sind gekommen, um einem Kind Respekt zu erweisen, und sie beschießen uns mit Gas“, sagt dieser Mann.

Es hat sich auch deshalb angestaut, weil die Sozialleistungen gekürzt, weil Covid Arbeitslosigkeit und Konkurse gebracht hat, weil die Lebenshaltungskosten und Lebensmittelpreise gestiegen sind und weil das Land Millionen für die Armee und die Unterstützung eines bewaffneten Konflikts im Ausland ausgibt. Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung der Vorstädte, für die einst beträchtliche Summen bereitgestellt wurden, in den Hintergrund getreten.

Daraus resultieren die Entstehung sozialer Schichten und das starke Gefühl, dass sie in der französischen Gesellschaft Außenseiter sind, von denen viele seit Jahren auf die Legalisierung warten. Im vergangenen Jahr erhielten nur etwas mehr als tausend Personen Papiere, während die Zahl der Illegalen laut einem Bericht der Nationalversammlung bereits 150.000 überschritten hat. Der Vorort Saint-Denis ist laut offizieller Statistik der Spitzenreiter in Sachen Kriminalität.

„Die Gewalt, die in den letzten Jahren unvermindert anhält, hat ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Sie hat nicht nur die kleineren Ortschaften, sondern auch die größeren Städte, einschließlich unserer Hauptstadt, getroffen. Diese schrecklichen Ereignisse bringen unsere Politiker zurück in die Realität. Im Rausch der Macht und der wahnwitzigen ideologischen Entscheidungen, insbesondere zur Einwanderung und zur Duldung, haben sie den Wohlstand der Menschen, die Ordnung und den inneren Frieden vergessen“, sagte die Politikerin Marine Le Pen.

Ähnlich ist die Situation in Lyon und Marseille, wo bewaffnete Gruppen das Drogengeschäft kontrollieren. Waffen sind dort reichlich vorhanden und Schießereien sind an der Tagesordnung, aber dies ist wahrscheinlich das erste Mal, dass bei Pogromen in gleich mehreren verschiedenen französischen Städten Schusswaffen gegen die Polizei eingesetzt werden.

In Vaud-en-Velan wurden vier Polizisten mit einer Schrotflinte angeschossen und verwundet. Einer von ihnen schilderte die Situation: „Wir hatten es mit einem städtischen Guerillakrieg zu tun, mit einer sehr großen Anzahl von Personen, die in verschiedene Untergrundgruppen aufgeteilt und gut ausgerüstet waren, wir waren mit chaotischen Szenen konfrontiert. Im Laufe der Jahre haben wir festgestellt, dass diese Verbrecher sich absolut straffrei fühlen.“

Der Innenminister versichert, dass alles unter Kontrolle sei. Aber das nach dem nächtlichen Pogrom in Montargis eingestürzte Gebäude ist ein perfektes Beispiel für die aktuelle Situation in Frankreich. Präsident Macron, der in der ersten Pogromnacht mit seiner Frau auf dem Abschiedskonzert von Elton John tanzte, fordert die Eltern auf, ihre Kinder zu Hause zu lassen.

Inmitten von brennenden Schulen, Hotels, Rathäusern und Kommissariaten, die ebenfalls geplündert werden, brennenden Busparks, Präfekturen und Gendarmeriekasernen sagt Macron in letzter Minute den geplanten Besuch in Deutschland ab. Bei Einbruch der Nacht brechen in Rennes und im nördlichen Pariser Stadtteil Barbes erneut Unruhen aus.

Ende der Übersetzung

