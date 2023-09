Freie Wähler werden nach der „Flugblattaffäre“ in Umfragen stärker

Propaganda geht nach hinten los

Die "Flugblattaffäre" um den Spitzenkandidaten der Freien Wähler in Bayern hat andere Folgen, als von den Machern gedacht, denn die Freien Wähler steigen danach in den Umfragen. Funktioniert die Propaganda nicht mehr?

Ich schreibe eigentlich nicht über die deutsche Innenpolitik, weil ich sie entsetzlich langweilig finde. Die Blockparteien CDU/CSU, SPD, FDP und Grüne streiten sich medienwirksam um Unwichtiges, während sie bei den wichtigen Themen alle einer Meinung sind. Und die restlichen Parteien bekommen regelmäßig schlechte Presse, weil man sie von der Macht in Deutschland fernhalten will, die sich die Blockparteien in immer wieder wechselnder Kombination teilen. Das ist ein entsetzlich ermüdendes Spiel.

Auch hier soll es nicht um die deutsche Innenpolitik gehen, sondern um ein ausgesprochen interessantes mediales Phänomen.

Gute und böse „Jugendsünden“

Es ist ein inzwischen einstudiertes Mittel der deutschen Medien, dass sie kurz vor einer Wahl gegen Parteien, denen man vor einer Wahl aus dem einen oder anderen Grund schaden will, einen „Skandal“ veröffentlichen, der dann die Schlagzeilen beherrscht. So auch bei der anstehenden Bayernwahl, denn pünktlich einen Monat vor der Wahl haben die deutschen Medien wieder einen „Skandal“ entdeckt, der dieses Mal die Freien Wähler in Bayern schwächen soll.

Der Spitzenkandidat der Partei, Hubert Aiwanger, hat als 16-jähriger ein angeblich antisemitisches Flugblatt in seiner Tasche gehabt. Ob es von ihm war, oder von seinem Bruder, ob er es verteilt hat oder es im Gegenteil eingesammelt hat, all das ist unklar. Die Medien zitieren Schulkameraden und Lehrer von Aiwanger und blasen jede Aussage von denen zu einer Schlagzeile auf.

Um es klar zu sagen, Antisemitismus ist strikt zu verurteilen, aber wir reden von einem Fall, bei dem weniger unklar ist als klar ist. Und vor allem reden wir, selbst wenn die bösesten Versionen der Geschichte stimmen sollten, von einer Dummheit, die ein 16-jähriger vor 32 Jahren begangen hat. Dass Aiwanger heute radikale oder gar antisemitische Thesen vertritt, wirft ihm schließlich niemand vor.

Dass die deutschen Medien diese Geschichte zu einem Skandal aufblasen, ist politisch motiviert, wie ein einfaches Beispiel zeigt.

Wenn „Jugendsünden“, die jemand vor vielen Jahren begangen hat, für die deutschen Medien wirklich eine moralische Frage wären, die nichts mit der Parteizugehörigkeit oder politischen Positionen zu tun hat, dann müssten die deutschen Medien sich noch mal die Grünen anschauen.

Der Grüne Volker Beck hat 1988 in einem Buch geschrieben:

„Eine Entkriminalisierung der Pädosexualität ist angesichts des jetzigen Zustandes ihrer globalen Kriminalisierung dringend erforderlich.“

Später hat er bestritten, dass der Text von ihm ist, was sich 2013 als Lüge herausgestellt hat. Die deutschen Medien haben daraus aber keinen großen Skandal gemacht und geschadet hat es ihm nicht. Er war von 2002 bis 2017 Bundestagsabgeordneter. Zurückgetreten ist er dann, nachdem die Polizei 2016 bei ihm Drogen gefunden hat. Aber auch das hat ihm nicht wirklich geschadet, denn seit dem Wintersemester 2017/2018 hat Beck einen Lehrauftrag am Centrum für Religionswissenschaftliche Studien der Ruhr-Universität Bochum.

Oder nehmen wir Daniel Cohn-Bendit, der für die Grünen von 1994 bis 2014 Mitglied im Europäischen Parlament war. In seinem Buch „Der große Basar“ (1975) schrieb Cohn-Bendit über seine Zeit als Erzieher in einem Frankfurter Kindergarten:

„Es ist mir mehrmals passiert, dass einige Kinder meinen Hosenlatz geöffnet und angefangen haben, mich zu streicheln. Ich habe je nach den Umständen unterschiedlich reagiert, aber ihr Wunsch stellte mich vor Probleme. Ich habe sie gefragt: „Warum spielt ihr nicht untereinander, warum habt ihr mich ausgewählt und nicht andere Kinder?“ Wenn sie darauf bestanden, habe ich sie dennoch gestreichelt.“

Im Fernsehen hat er sich damals noch deutlicher geäußert, wie man in diesem Video sehen kann, das noch andere pädophile Episoden der Grünen behandelt.

Folgen hatte auch das keine, die Geschichte war den deutschen Medien in all den Jahren nur wenige Meldungen wert.

Stellen Sie sich vor, so etwas würde über Abgeordnete der AfD oder der Freien Wähler bekannt – ob die Medien wohl auch so schweigsam wären?

Den Grünen verzeihen die Medien alle „Jugendsünden“, egal, ob der frühere Außenminister Joschka Fischer Polizisten mit Ziegelsteinen beworfen hat, oder ob viele Grüne offen die Legalisierung von Pädophilie gefordert haben – die deutschen Medien interessiert es nicht sonderlich.

Die „Flugblattaffäre“ geht nach hinten los

Ich habe vor kurzem in einem Artikel eine aktuelle Studie erwähnt, in der man erfahren konnte, dass das Vertrauen der Deutschen in die Medien rasant zurückgeht und dem deutschen Fernsehen beispielsweise inzwischen mehr Deutsche misstrauen als vertrauen. Bei Zeitungen und Radio sieht es nicht viel besser aus. Die „Flugblattaffäre“ scheint das Misstrauen der Deutschen gegenüber den deutschen Medien eindrucksvoll zu bestätigen.

Normalerweise reagieren die Deutschen auf die „Skandale“, die die deutschen Medien kurz vor Wahlen entdecken, wie gewollt: Die betroffenen Menschen und Parteien verlieren in den Umfragewerten.

Das Prinzip scheint (zumindest bei der „Flugblattaffäre“) nicht mehr zu funktionieren, denn der Spiegel berichtet ganz überrascht, dass der „Skandal“ den Freien Wählern in den Umfragen nicht geschadet hat. Und der Mercur berichtet sogar, dass die Freien Wähler in Bayern nach den Medienberichten über die „Flugblattaffäre“ in den Umfragen in einem Monat vier Prozent zugelegt haben.

Anscheinend beginnen immer mehr Deutsche zu verstehen, wie die Medien sie manipulieren. Und inzwischen passiert es anscheinend sogar, dass negative Schlagzeilen den von den Medien Angegriffenen Beliebtheit einbringen – frei nach dem Motto: Wenn die Medien ihn schlecht machen wollen, scheint er ein Guter zu sein.

Wollen wir mal abwarten, ob sich das beim nächsten „Skandal“, mit dem die Medien jemandem kurz vor Wahlen schaden wollen, wiederholt.

