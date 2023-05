Misstrauen gegenüber Berlin

Die G7 und die EU planen laut Medienberichten, die Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen über Pipelines zu verbieten. In der Erklärung kann man offen lesen, dass die Maßnahme auf Misstrauen gegenüber der deutschen Regierung beruht.

Die Financial Times hat berichtet, dass die G7 und die EU in ihren neuen Sanktionspaketen die Wiederaufnahme russischer Öl- und Gaslieferungen durch zuvor geschlossene Pipelines verbieten wollen. Man fragt sich, wozu das gut sein soll, denn die Lieferungen sind ja schon eingestellt.

Die Pipelines

Drei der vier Nord-Stream-Pipelines wurden – nach allem, was bekannt ist – von den USA gesprengt, nur eine der Pipelines könnte theoretisch noch Gas liefern. Das allerdings ist praktisch ausgeschlossen, weil sie zu Nord Stream 2 gehört, die weder von der EU noch von Deutschland zertifiziert wurde.

Außerdem gibt es noch die Jamal-Europa-Pipeline, die früher Gas durch Weißrussland und Polen nach Deutschland gepumpt hat, aber schon seit Anfang 2022 von Polen geschlossen wurde. Da Polen Teile der Infrastruktur, die Gazprom gehört, inzwischen sanktioniert und faktisch beschlagnahmt hat, würde Gazprom wahrscheinlich selbst dann kein Gas durch diese Pipeline pumpen, wenn Bestellungen aus Europa vorliegen würden.

Außerdem gibt es noch die Druschba-Öl-Pipeline, die russische Öl durch die Ukraine und Ungarn nach Europa pumpt. Da Ungarn Sanktionen gegen diese Pipeline verhindert hat, haben Deutschland und Polen auf nationaler Ebene entschieden, kein russisches Pipeline-Öl mehr zu kaufen, das durch diese Pipeline kommen könnte. Das hat bei der deutschen Raffinerie Schwedt, die auf dieses Öl angewiesen ist und es bisher nicht vollständig durch per Tanker geliefertes Öl ersetzen kann, zu großen Problemen geführt.

Man fragt sich also, warum die EU und die G7 nun die Wiederaufnahme der Öl- und Gaslieferungen durch diese Pipelines verbieten wollen, wenn die Pipelines sowieso stillgelegt sind.

Damit die „Partner ihre Meinung in Zukunft nicht ändern“

Hier ist eine Formulierung aus dem Artikel der Financial Times interessant, denn die Zeitung zitiert eine Quelle mit den Worten, die Sanktionen seien notwendig, um

„sicherzustellen, dass die Partner ihre Meinung in einer hypothetischen Zukunft nicht ändern“

Damit erklären die G7 und die EU (also faktisch die USA, die diesen beiden Organisationen die Linie in der internationalen Politik vorgeben), dass sie der deutschen Regierung misstrauen und befürchten, sie könnte ihre Meinung in Zukunft ändern, um die katastrophalen Folgen für Wirtschaft und Wohlstand in Deutschland abzumildern, die die selbst beschlossene Abkehr von billigen russischen Energieträgern mit sich bringt.

Das ist unter der derzeitigen Bundesregierung zwar ausgeschlossen, weil erstens die mitregierenden Grünen eher sterben würden, als auch nur eine Russland-Sanktion zu streichen oder gar russische Energieträger zuzulassen, und weil zweitens Scholz ein so schwacher (und in geopolitischen Fragen unwissender und wegen seiner Korruptionsskandale, zum Beispiel Cum Ex, erpressbarer) Kanzler ist, dass unter ihm eine Änderung der deutschen Politik nicht zu erwarten ist.

Aber die Stimmung in Deutschland ist nicht gut und irgendwann wird es wieder Wahlen geben. Offensichtlich will Washington sich für den (zugegebenermaßen unwahrscheinlichen) Fall absichern, dass in Deutschland eine Regierung gewählt wird, die die Interessen der deutschen Bevölkerung und Wirtschaft über die Interessen der USA stellt.

Von dem Artikel der Financial Times habe ich in der russischen Nachrichtenagentur TASS erfahren, weshalb ich der Vollständigkeit halber die TASS-Meldung übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

FT: G7 und EU planen Verbot der Wiederaufnahme von Pipeline-Gaslieferungen aus Russland

Die Zeitung berichtet, dass die Entscheidung, die die G7-Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfel in Hiroshima treffen sollen, darauf abzielt, den Export von russischem Pipelinegas in Länder wie Polen und Deutschland zu verhindern

Die Länder der G7 und die EU beabsichtigen, im Rahmen des elften Sanktionspakets gegen Russland die Einfuhr von russischem Pipeline-Gas über Routen zu verbieten, über die Moskau zuvor die Lieferungen gekürzt hat. Das berichtete die Financial Times am Sonntag unter Berufung auf einen Erklärungsentwurf der G7-Staats- und Regierungschefs.

Demnach soll der Beschluss, den die G7-Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfel in Hiroshima fassen werden, die Wiederaufnahme der Pipeline-Gasexporte aus Russland in Länder wie Polen und Deutschland verhindern. Die Gaslieferungen Moskaus in diese Länder wurden 2022 faktisch gestoppt. Die Sanktionen könnten sich auch auf den nördlichen Abschnitt der russischen Druschba-Pipeline auswirken, die polnische und deutsche Raffinerien mit Energie versorgt, so die Zeitung.

Dem Erklärungsentwurf zufolge beabsichtigen die G7 und die EU, die Nutzung russischer Energieträger weiter einzuschränken, „einschließlich der Verhinderung der Wiedereröffnung zuvor geschlossener Routen“, zumindest bis der Konflikt in der Ukraine beigelegt ist. Ein Beamter sagte der Zeitung, die Sanktionen seien notwendig, um „sicherzustellen, dass die Partner ihre Meinung in einer hypothetischen Zukunft nicht ändern“. Das Verbot sei weitgehend symbolisch und werde wahrscheinlich keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Gaslieferungen haben, aber es würde „die Entschlossenheit Brüssels unterstreichen, eine schnelle und schmerzhafte Abkehr von der jahrzehntelangen Abhängigkeit von russischer Energie zu vollziehen“.

Zuvor hatte Bloomberg berichtet, dass die EU vorgeschlagen habe, die Aussetzung der russischen Öllieferungen durch die Druschba-Pipeline nach Deutschland und Polen zu formalisieren, die zuvor auf nationaler Ebene beschlossen hatten, dieses Öl zu kaufen. Die Ausnahmen, die Öllieferungen durch den südlichen Abschnitt der Pipeline nach Ungarn, in die Slowakei und in die Tschechische Republik betreffen, bleiben jedoch in Kraft.

Das ausgearbeitete elfte Paket von Sanktionen gegen Russland wurde den EU-Ländern am 5. Mai zur Genehmigung vorgelegt.

Ende der Übersetzung

