Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 12. Mai, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 12. Mai.

Beginn der Übersetzung:

Gewinn aus russischen Vermögenswerten für Kiew, Tournee des chinesischen Unterhändlers: Die Lage rund um die Ukraine

Russische Truppen haben 26 Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Soledar abgewehrt, wobei der Feind schwere Verluste an Personal und Ausrüstung erlitt, sagte Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums am Freitag.

Das chinesische Außenministerium hat über den bevorstehenden Besuch eines chinesischen Sondergesandten in Europa informiert, der über eine friedliche Beilegung des Konflikts in der Ukraine sprechen soll. Die belgische Regierung hat beschlossen, Kiew einen Teil der Gewinne aus der Verwendung eingefrorener russischer Guthaben zukommen zu lassen, und die Organisatoren von Eurovision haben dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky die Möglichkeit verweigert, im Finale des Wettbewerbs eine Videoansprache zu halten.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die ukrainischen Streitkräfte haben in den vergangenen 24 Stunden Offensiven entlang der gesamten Kontaktlinie bei auf einer Länge von 95 Kilometern durchgeführt, sagte Konaschenkow. Ihm zufolge starteten die ukrainischen Einheiten 26 Angriffe, an denen mehr als 1.000 Soldaten, bis zu 40 Panzer sowie andere Militär- und Spezialausrüstung beteiligt waren. „Alle Angriffe der ukrainischen Einheiten wurden zurückgeschlagen. Die russischen Truppen haben bei der Verteidigung keine Durchbrüche zugelassen“, betonte Konaschenkow.

Auch in anderen Abschnitten wurden aktive Kampfhandlungen fortgesetzt, wobei die Gesamtverluste der ukrainischen Streitkräfte im Laufe des vergangenen Tages 1.720 Mann überstiegen. Allein bei Donezk verlor der Gegner etwa 900 Gefallene und Verwundete, mehr als 540 ukrainische Soldaten wurden bei Malojilinowsk vernichtet, wo die russischen Truppen nach Angaben des Sprechers des Verteidigungsministeriums aufgrund der günstigen Bedingungen am Berkhovsky-Stausee eine neue Linie besetzt haben.

Neun Panzer, eine große Anzahl anderer gepanzerter Fahrzeuge und Artilleriewaffen der ukrainischen Streitkräfte wurden zerstört. Ein ukrainischer SU-27-Kampfjet wurde in der Nähe des Dorfes Tschasov Jar (DNR) abgeschossen.

Getreideabkommen

Das Getreideabkommen, das am 18. Mai ausläuft, soll um 60 Tage verlängert werden. Die entsprechende Entscheidung könnte zunächst vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bekannt gegeben werden, so eine Quelle gegenüber der TASS. Sie nannte die Möglichkeit einer Verlängerung des Abkommens eine „Geste Russlands“ in der Hoffnung, dass seine Forderungen, die im Istanbuler Memorandum vom 22. Juli 2022 verankert sind, berücksichtigt werden.

Auch der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar sagte, dass „der Prozess in Richtung einer Verlängerung des Getreideabkommens läuft“.

„Es gibt noch nichts zu berichten. Die Arbeit geht weiter, die Kontakte sind im Gange und werden fortgesetzt“, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow. Er fügte hinzu, dass eine Verlängerung des Getreideabkommens nur möglich sei, wenn ein Teil der Bedingungen, die Russland betreffen, erfüllt werden.

Reise des chinesischen Gesandten

Der chinesische Sondergesandte Li Hui wird ab 15. Mai nach Russland, Deutschland, Polen, in die Ukraine und nach Frankreich reisen, um an Konsultationen zur politischen Beilegung der Ukraine-Krise teilzunehmen, teilte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin mit. China stehe „fest auf der Seite des Friedens“ und sei „bereit, weiterhin eine konstruktive Rolle“ bei der Suche nach einer Lösung zu spielen. Die Diplomatin erinnerte daran, dass China sich an die vier vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping formulierten Grundsätze zum Ukraine-Konflikt halten will: Achtung der Souveränität, Einhaltung der UN-Charta, Berücksichtigung der Anliegen beider Seiten und Anwendung friedlicher Methoden zur Lösung des Konflikts.

Ein Treffen des chinesischen Sondergesandten mit Präsident Wladimir Putin ist noch nicht vorgesehen, sagte sein Sprecher. Laut Peskow werden die Einzelheiten der Reise des chinesischen Gesandten von den Außenministerien ausgearbeitet.

Verwendung russischer Vermögen

Belgien wird 92 Millionen Euro aus den Steuern auf die Gewinne aus den im Land eingefrorenen russischen Vermögenswerten in Höhe von 250,6 Milliarden Euro für die Unterstützung der Ukraine bereitstellen, wie die Regierung des Königreichs in einer Erklärung mitteilte. Die Hälfte des Betrags soll für Waffen und der Rest für humanitäre Hilfe ausgegeben werden.

Die 92 Millionen Euro entsprechen weniger als 15 Prozent aller Steuern, die Belgien im Jahr 2022 aus Transaktionen mit russischen Vermögenswerten erhält. Der Gesamtbetrag, den das Königreich aus diesen Steuern erhält, beläuft sich auf 625 Millionen Euro.

Die belgische Regierung „tut aus rechtlicher Sicht und aus der Sicht des europäischen Rechts absolut unrechtmäßige Dinge“, reagierte der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates Dmitri Medwedew. Seiner Ansicht nach handelt es sich um eine „im Grunde um eine räuberische Nutzung russischer Vermögenswerte“.

Ein Rüstungsprojekt zwischen Berlin und Kiew

Der Rheinmetall-Konzern hat mit Ukroboronprom ein Joint Venture gegründet, das für alle Reparaturen, die Produktion und die Wartung von militärischem Gerät in der Ukraine genutzt werden soll.

Wie das Handelsblatt berichtet, sehen die unterzeichneten Verträge vor, dass das neue Joint Venture zu 51 Prozent Rheinmetall gehört und das deutsche Unternehmen auch die Geschäftsführung übernimmt. Die Produktion könnte innerhalb eines Jahres anlaufen, wenn sie auf der Grundlage der bestehenden Montagelinien organisiert wird. Sollte der Bau eines neuen Werks beschlossen werden, wird der Prozess ein weiteres Jahr dauern.

Eurovision gibt Selensky eine Abfuhr

Die BBC und andere internationale Rundfunkanstalten haben dem ukrainischen Präsidenten eine Videoansprache beim Finale der Eurovision verweigert, berichtet die Times unter Berufung auf die Europäische Rundfunkunion. Ein Vertreter der EBC erklärte, Selenskys Bitte könne nicht stattgegeben werden, da einer der „Eckpfeiler“ der Eurovision „der unpolitische Charakter der Veranstaltung“ sei.

Kiew verhängt Sanktionen

Der ukrainische Präsident hat gegen 13 natürliche und 28 juristische Personen, die mit dem Unternehmen Saporoschschstal des Oligarchen Rinat Achmetow in Verbindung stehen, Sanktionen von 50 Jahren Dauer verhängt und die Einleitung eines Verfahrens zur Beschlagnahmung einer angeblich russischen Beteiligung an dem Unternehmen angekündigt.

Mit einem weiteren Erlass verhängte Selensky zehnjährige Sanktionen gegen 32 Einzelpersonen und 293 russische und weißrussische Unternehmen, die mit dem militärisch-industriellen Komplex in Verbindung stehen. Dazu gehören Werk für Softwareprodukte in Woronesch, das Forschungsinstitut für Automatisierungssysteme, das Forschungs- und Produktionsunternehmen Jantar, die Spets-Radio-Servis LLC, Raketa Komplektatsiya, die Nizhny Novgorod Aviation Society und Ratnik. Die Liste umfasst 15 weißrussische Unternehmen: „Vistan“, Orsha Machine-Tool Plant Krasny Borets, Gomel Machine-Tool and Unit Plant, StankoGomel und andere.

Ende der Übersetzung

