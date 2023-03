Großbritannien liefert Uranmunition an Kiew: Die Ereignisse des 21. März

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 21. März, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 21. März.

Beginn der Übersetzung:

Russland und China treiben Friedensplan voran, London liefert Uranmunition: Die Situation um die Ukraine

Russland und China haben dazu aufgerufen, eine Verschärfung und Eskalation der Ukraine-Krise „in eine unkontrollierbare Phase“ zu vermeiden. Das geht aus dem Text der gemeinsamen Erklärung hervor, die nach Gesprächen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Moskau verabschiedet wurde. Dem russischen Staatschef zufolge stimmen viele Bestimmungen des von China vorgelegten Friedensplans für die Ukraine „mit den Ansätzen Russlands überein“ und „können als Grundlage für eine friedliche Lösung dienen, wenn der Westen und Kiew dazu bereit sind.“

Die britische Regierung hat angekündigt, dass sie abgereicherte Uranmunition an die Ukraine liefern wird. Russland werde gezwungen sein, „entsprechend zu reagieren“, warnte der russische Präsident.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in den letzten 24 Stunden Stellungen der ukrainischen Streitkräfte bei Donezk, Saporoschje, Krasnoliman, Kupjansk, Cherson und im Süden von Donezk angegriffen, wobei der Gegner nach Angaben von Generalleutnant Igor Konaschenkow, dem Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, insgesamt mehr als 400 Soldaten verloren hat.

Infolge der Angriffe wurden drei Radarstationen aus US-amerikanischer Produktion, mehrere Panzerhaubitzen und andere Artilleriewaffen der ukrainischen Streitkräfte zerstört. Ein ukrainisches Flugzeug vom Typ Su-25 wurde bei einem Luftkampf in der Nähe des Dorfes Nikanorowka (DNR) abgeschossen.

In den vergangenen 24 Stunden wurden außerdem 31 ukrainische Drohnen abgeschossen, so dass die Gesamtzahl der während der Militäroperation vernichteten ukrainischen Drohnen 3.500 übersteigt. Darüber hinaus wurden seit Beginn der Militäroperation 403 Flugzeuge, 223 Hubschrauber, 414 Flugabwehrraketensysteme, 8.363 Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge, 1.070 Mehrfachraketenwerfer und 4.403 Stück Feldartillerie und Mörser vernichtet.

Chinesischer Friedensplan

Russland und China „fordern ein Ende aller Schritte, die zur Eskalation der Spannungen und zur Verlängerung der Feindseligkeiten beitragen, um eine weitere Verschlechterung der Krise [in der Ukraine] bis hin zu ihrem Übergang in eine unkontrollierbare Phase zu vermeiden“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung zu den Ergebnissen der Gespräche zwischen den Regierungschefs von Russland und China. In dem Dokument heißt es, dass Russland „die objektive und unvoreingenommene Position der chinesischen Seite zur ukrainischen Frage positiv bewertet“ und China „die Bereitschaft der russischen Seite positiv bewertet, sich um eine möglichst baldige Wiederaufnahme der Friedensgespräche zu bemühen“.

Putin zufolge stimmen „viele der Teile des von China vorgelegten Friedensplans mit den Ansätzen Russlands überein“ und „können als Grundlage für eine Friedensregelung dienen, wenn der Westen und Kiew dazu bereit sind.“ Bislang gebe es aber keine solche Bereitschaft im Westen, fügte der russische Präsident hinzu.

Xi Jinping merkte an, dass China „aktiv die Versöhnung und die Wiederaufnahme von Verhandlungen“ fördere und für „Frieden und Dialog“ eintrete, während es „unerschütterlich an den Prinzipien der UN-Charta festhalte und eine objektive und unparteiische Position einnimmt.“

Die Reaktion des Westens

Die UNO glaubt derzeit nicht, dass ein Friedensprozess in der Ukraine möglich ist, aber sie ist immer bereit, positive Entwicklungen zu unterstützen, sagte der stellvertretender UN-Sprecher Farhan Haq. Er sagte, es sei „schwierig, sich jetzt einen Friedensprozess vorzustellen“, aber die UNO unterstütze „alle Bemühungen aller Länder, das ihnen Mögliche zu tun, um den Konflikt durch Dialog zu lösen.“

Laut NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg enthält der von China vorgelegte Friedensplan „einige positive Elemente, <…> wie die Bedeutung des Schutzes von Nuklearanlagen und ziviler Infrastruktur sowie die Achtung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine.“ Es sei jedoch wichtig, daran zu erinnern, dass China die Militäroperation Russlands in der Ukraine nicht verurteilt habe, betonte Stoltenberg. Ein Waffenstillstand, der die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine nicht respektiere, würde „den Konflikt nur einfrieren“, so Stoltenberg.

Der NATO-Generalsekretär versuchte auch, die chinesische Führung zu einem direkten Dialog mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky zu bewegen. „China muss anfangen, den ukrainischen Standpunkt zu verstehen und mit Selensky zusammenarbeiten, wenn es ernsthaft über Frieden reden will“, sagte Stoltenberg.

Washington und die europäischen Hauptstädte „sind entschlossen, unter keinen Umständen Friedensgespräche zuzulassen“, sie „erlauben Kiew einfach nicht, auch nur daran zu denken“, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow.

Uran-Munition

Die britische Regierung wird der Ukraine Munition mit abgereichertem Uran liefern, die eine höhere Wirksamkeit bei der Zerstörung gepanzerter Fahrzeuge hat. Dies geht aus einer schriftlichen Antwort der stellvertretenden Verteidigungsministerin Baroness Annabelle Goldie auf eine Frage von Raymond Jolliffe, Mitglied des britischen Oberhauses, hervor.

„Es scheint, dass der Westen tatsächlich beschlossen hat, Russland nicht mehr nur mit Worten bis zum letzten Ukrainer zu bekämpfen, sondern mit Taten. Ich möchte in diesem Zusammenhang anmerken, dass Russland, wenn all das geschieht, entsprechend reagieren muss, wenn man bedenkt, dass der kollektive Westen bereits beginnt, Waffen mit einer nuklearen Komponente einzusetzen“, reagierte der russische Präsident auf die Pläne Londons.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow bezeichnete die mögliche Lieferung von Munition mit abgereichertem Uran an die Ukraine als Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht und betonte, dass derartige Aktionen für London „schlecht enden“ würden.

Nach der Ankündigung Großbritanniens würden es „immer weniger Schritte“ bis zu einem atomaren Zusammenstoß, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

Die UNO sei besorgt über die Möglichkeit, Munition mit abgereichertem Uran „an jedem beliebigen Ort“ einzusetzen, kommentierte Haq die Pläne Londons.

Panzer für Kiew

Die USA arbeiten daran, Abrams-Panzer etwas schneller als bisher erwartet an die Ukraine zu liefern, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, auf MSNBC.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters plant das Pentagon, noch in diesem Herbst mit der Lieferung von Abrams-Panzern an Kiew zu beginnen. Die Nachrichtenagentur Associated Press zitierte ihrerseits US-Beamte mit der Aussage, dass die Lieferungen durch die Übergabe von reparierten Panzern der veralteten Modifikation M1A1 beschleunigt werden könnten. Zuvor war angedeutet worden, dass die USA der Ukraine 31 Abrams in der verbesserten Konfiguration M1A2 übergeben würden.

Kampf gegen die Geschichte

Das ukrainische Parlament hat ein Gesetz zur „Entkolonialisierung“ verabschiedet, das die Benennung von geografischen Objekten nach Russland, seinen Wahrzeichen oder historischen Ereignissen verbietet, so der Abgeordnete Alexej Gontscharenko. Ihm zufolge gilt das Verbot auch für Persönlichkeiten, die „eine Aggression gegen die Ukraine verübt“ oder „Vertreter der Opposition verfolgt haben“.

Die Behörden von Odessa haben beschlossen, die Gedenktafel zu Ehren des sowjetischen Schriftstellers Maxim Gorki von der Fassade eines Gebäudes in einer der Hauptstraßen der Stadt zu entfernen. Nach Angaben der Lokalzeitung Dumskaja war die Gedenktafel am Gebäude eines ehemaligen Nachtasyls angebracht, in dem Gorki 1891 lebte, als er als Hafenarbeiter in Odessa arbeitete.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen