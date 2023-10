Hat der israelische Geheimdienst wirklich versagt?

Angriff der Hamas

In den Medien wird darüber gerätselt, warum die israelischen Geheimdienste versagt haben, indem sie die Vorbereitungen des Angriffes der Hamas übersehen haben. Es gibt jedoch Meldungen, die nahelegen, dass Israel gewarnt wurde.

Die Medien spekulieren darüber, warum die israelischen Geheimdienste die Vorbereitungen der Hamas auf den Angriff auf Israel übersehen haben. In der Tat wäre das eine sehr große Überraschung, denn Geheimdienstexperten sind sich einig, dass der Mossad und andere israelische Geheimdienste palästinensische Organisationen sehr stark unterwandert haben und bestens über die meisten Pläne der Palästinenser informiert sind. Unter diesen Umständen die Vorbereitung einer so großen Operation zu übersehen, in deren Vorbereitung tausende Kämpfer einbezogen waren, scheint mehr als unwahrscheinlich und wäre ausgesprochen überraschend.

Hinzu kommt, dass moderne Geheimdienste die elektronische Kommunikation und Computer, Handys und so weiter abhören. Dass die Hamas diese Operation vollkommen offline vorbereitet und koordiniert hat, ist nur schwer vorstellbar.

Warnungen anderer Geheimdienste

Außerdem haben andere Geheimdienste anscheinend von den Vorbereitungen der Hamas gewusst und Israel sogar gewarnt. Die russische Nachrichtenagentur TASS meldet unter Berufung auf eine Meldung der Nachrichtenagentur AP, dass der ägyptische Geheimdienst Israel wiederholt vor der Bedrohung aus dem Gazastreifen und der dort dominierenden radikalen Gruppe Hamas gewarnt habe. AP beruft sich dabei auf einen Vertreter des ägyptischen Geheimdienstes.

Dieser Quelle zufolge konzentrierte sich die israelische Regierung auf die palästinensischen Gebiete im Westjordanland und schenkte dem Gazastreifen trotz der Informationen, die der ägyptische Geheimdienst übermittelt hat, nicht die nötige Aufmerksamkeit. AP zitiert die Quelle wie folgt:

„Wir haben sie gewarnt, dass es sehr bald zu einer massiven Explosion kommen könnte, aber sie haben unsere Worte unterschätzt“

Wie AP betont, sei die Tatsache, dass die israelische Regierung die Gebiete im Westjordanland als eine große Bedrohung ansieht, eine direkte Folge der Tatsache, dass im Kabinett von Premierminister Benjamin Netanjahu aktive Befürworter des Baus neuer jüdischer Siedlungen in dem Gebiet sitzen. Sie waren es, die sich für verstärkte Sicherheitsmaßnahmen im Westjordanland eingesetzt haben, selbst als die Spannungen im Gazastreifen zunahmen, so AP.

Wenn der ägyptische Geheimdienst von den Vorbereitungen im Gazastreifen so viel bemerkt hat, dass er Israel „wiederholt“ vor der Bedrohung aus dem Gazastreifen und der Hamas gewarnt hat, ist es schwer vorstellbar, dass andere Geheimdienste nichts davon mitbekommen haben sollen.

Schlamperei oder Absicht?

Natürlich kann man nicht ausschließen, dass der israelische Geheimdienst den Warnungen anderer Geheimdienste keine Aufmerksamkeit geschenkt hat, aber für mich klingt das nicht allzu glaubwürdig. Daher stellt sich die Frage, ob der Angriff möglicherweise bewusst zugelassen wurde, denn für solche Fälle gibt es in der Geschichte bekanntlich durchaus Beispiele.

In Israel hatte es seit März massive Proteste gegen die von Netanjahu initiierte Justizreform gegeben, denn gegen Netanjahu laufen Strafverfahren wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit und Netanjahu könnte von der Justizreform persönlich profitieren. Sogar die deutsche Regierung, für die Kritik an Israel eigentlich ein Tabu ist, hat die geplante „Reform“ kritisiert. Gegen die „Reform“ gab es in Israel seit März 2023 heftige Proteste, bei denen jeden Samstag teilweise über 100.000 Menschen demonstriert haben und auch ein Generalstreik war im Gespräch.

Der Angriff der Hamas hat all das vergessen gemacht, Israel steht nun geeint hinter Netanjahu, der sich als Kriegsherr und Verteidiger Israels inszeniert. Man muss daher ganz objektiv feststellen, dass Netanjahu von den aktuellen Ereignissen profitiert, so zynisch das klingen mag. Das ist kein Beweis dafür, dass die israelische Regierung den Angriff der Hamas zugelassen hat, aber man kann es auch nicht vollständig ausschließen.

Sollte es sich jedoch tatsächlich um ein Versagen der Geheimdienste handeln, müsste die israelische Regierung das aufklären und man sollte erwarten, dass die Schuldigen für eine so grobe Pflichtverletzung, die so dramatische Folgen hat, bestraft werden. Also behalten wir diese Frage im Hinterkopf und warten die weiteren Entwicklungen ab.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden" enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



