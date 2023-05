Hat die Ukraine eine Kinzhal-Hyperschallrakete abgeschossen?

Kriegspropaganda

Die Ukraine meldet, sie habe eine russische Hyperschallrakete von Typ Kinzhal abgeschossen. Die gezeigten Bilder beweisen, dass das gelogen ist, was die westlichen Medien aber nicht daran hindert, es zu verbreiten.

Die Ukraine meldet – und die westlichen Medien geben es weiter -, dass sie mit einem US-Flugabwehrsystem vom Typ Patriot eine russische Hyperschallrakete vom Typ Kinzhal abgeschossen hätte. Bilder dazu habe ich in westlichen Medien allerdings nicht gesehen, dabei müsste die Ukraine die Trümmer präsentieren können. Das hat sie auch, dazu gleich mehr.

Sogar die USA haben die Meldung inzwischen bestätigt. Der Spiegel titelt „Putins »unverwundbare« Waffe – USA bestätigen ukrainischen Bericht über Abschuss russischer Hyperschallrakete“ und schreibt dazu:

„Für Präsident Wladimir Putin sind die von Russland entwickelten Raketen des Typs Kinschal (»Dolch«) Prestigeprojekt und Ausdruck militärischer Überlegenheit zugleich. Nun gibt es allerdings Indizien, dass eine Verteidigung gegen die Hyperschallwaffe durchaus möglich ist.

Nachdem die ukrainische Luftwaffe bereits am Wochenende den Abschuss einer Kinschal über Kiew gemeldet hatte, bestätigten nun auch die USA den Abschuss. Die Ukrainer hätten eine Rakete mithilfe des US-Flugabwehrsystems Patriot abgefangen, sagte Pentagon-Sprecher Pat Ryder in Washington. Er wollte aber nicht spezifizieren, welches Land der Ukraine das Patriot-System zur Verfügung gestellt hatte.“

Die abgeschossene „Kinzhal“

Der Kiewer Bürgermeister hat die angebliche „Kinzhal“ nun der Presse präsentiert, übrigens sogar auf Deutsch.

Dass das keine Kinzhal ist, kann jeder erkennen, denn die Kinzhal ist viel größer.

Dmitri Rogosin, der ehemalige Chef von Roskosmos, den ich kennengelernt und mehrmals interviewt habe, hat sich auf Telegram dazu wie folgt geäußert:

„Das ist genauso so eine Kinzhal, https://t.me/SolovievLive/177652, wie Klitschko eine Ballerina des Bolschoi, nein, natürlich, des Maly-Theaters ist. Ich will diesen dummen Bürgermeister der großen Stadt, die wir einnehmen werden, nicht enttäuschen, aber das ist überhaupt gar keine „Kinzhal“. Ich weiß, wie sie aussieht, ich habe in einer unserer Republiken an ihrer Produktion mitgewirkt, sie ist, Herr Bürgermeister, viel größer und mächtiger, als Sie denken. Um es deutlicher zu machen, sie ist etwa 30 Mal größer, wenn Ihre Phantasie dafür reicht.“

Was Klitschko tatsächlich präsentiert hat, waren die Reste einer bunkerbrechenden russischen Bombe vom Typ БетАБ-500ШП.

So viel zu der von der Ukraine abgeschossenen Kinzhal.

