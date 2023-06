Hat die ukrainische Offensive begonnen oder nicht?

Gegenoffensive

Die lang erwartete ukrainische Gegenoffensive scheint begonnen zu haben. Allerdings streiten sich die Analysten noch, ob es tatsächlich die erwartete Offensive ist, oder ob es nur Einzelaktionen sind.

Die ukrainische Gegenoffensive, die schon für Anfang Mai angekündigt war, scheint begonnen zu haben. Das russische Verteidigungsministerium meldet an mehreren Stellen der Front Offensivaktionen der ukrainischen Armee, die allerdings zurückgeschlagen worden seien.

Allerdings sind die ukrainischen Aktionen geografisch weit gestreut, sodass es fraglich ist, ob an allen betroffenen Frontabschnitten tatsächlich die große Gegenoffensive beginnt. Ich selbst bin derzeit nicht im Donbass, weshalb ich nur wenige eigene Informationen bekomme, weil über solche Dinge natürlich niemand am Telefon spricht.

Ich habe jedoch aus verschiedenen Quellen zumindest andeutungsweise Informationen bekommen, die ich so deute, dass die Offensive – oder zumindest der Versuch einer Offensive – begonnen hat. An den Frontabschnitten, an denen ich Leute kenne, wird eine gesteigerte ukrainische Aktivität festgestellt. Inzwischen wurde offiziell gemeldet, dass bereits westliche Panzer, darunter acht Leopard-Panzer, abgeschossen worden seien.

Das deckt sich mit dem, was ich schon zuvor von meinen Quellen gehört habe, nämlich dass die westlichen Panzer nun an der Front sind und eingesetzt werden. Das deutet darauf hin, dass die Offensive begonnen hat.

Hinzu kommt die Sprengung des Kachowka-Staudamms, was ebenfalls darauf hindeutet, dass die Ukraine ihre Offensive begonnen hat. Nach der Flutwelle wird sich der Wasserstand innerhalb von etwa drei Tagen normalisieren, jedoch dürfte die Flutwelle die russischen Stellungen auf dem linken Dnjepr-Ufer zumindest beschädigt haben. Das deutet auf einen möglichen Versuch der Ukraine hin, den Fluss überqueren und durch das Chersoner Gebiet in Richtung Krim vorstoßen zu wollen.

Ukrainisch Aktivitäten werden im Gebiet Saporoschschje und bei Donezk, auch bei Artjomowsw (Bachmut), gemeldet. Noch ist dort keine große Offensive zu beobachten, es macht eher den Eindruck, als teste die ukrainische Armee die russische Front auf Schwachstellen.

Insgesamt interpretiere ich die Lage so, dass die ukrainische Offensive begonnen hat und dass die ukrainische Armee die Russen an vielen Stellen unter Druck setzen möchte, wobei noch nicht klar ist, wo die eigentliche Offensive beginnen wird. Die nächsten Tage werden daher interessant, denn sie werden wohl zeigen, ob tatsächlich die Großoffensive kommt, oder ob die ukrainische Armee dazu gar keine Kraft mehr hat.

