Im Westen wird nun immer offener gesagt, worum in der Ukraine wirklich geht

Die Masken fallen

In den letzten Tagen wurden die Medienberichte im Westen ehrlicher, denn inzwischen wird offen gesagt, worum es in der Ukraine wirklich geht. Es geht nicht - und ging nie - um die Ukraine oder die Ukrainer.

Nachdem die Lieferung neuer Waffen und die Bereitstellung neuer Gelder für Kiew aus den USA und der EU eingestellt wurden, werden die verzweifelten transatlantischen Lobbyisten immer ehrlicher und erzählen nun öffentlich, worum es dem US-geführten Westen in der Ukraine wirklich geht. Der Grund für diese neue Ehrlichkeit ist die Verzweiflung angesichts der krachenden Niederlage, die dem US-geführten Westen in seinem Stellvertreterkrieg in der Ukraine droht. Ich werde hier die interessantesten Meldungen der letzten Tage zusammenfassen, von denen die meisten in deutschen Medien nicht erwähnt wurden.

Die Gründe für den Ukraine-Konflikt

Die USA haben den Ukraine-Konflikt provoziert, weil sie Russland als geopolitischen Opponenten schwächen wollten. In Washington wusste man, dass Russland die Pläne der USA, die Ukraine in die NATO zu holen, nicht akzeptieren konnte. Hätte Russland das akzeptiert, wären schon wenige Jahre später US-Truppen, und vor allem US-Raketen, an der russischen Grenze fast unmittelbar vor Moskau aufgetaucht.

Da die USA im Januar 2022 alle Gesprächsangebote Russlands abgelehnt haben, blieb Russland aus seiner Sicht nur, den NATO-Beitritt der Ukraine gewaltsam zu verhindern. Das wusste man in den USA, weshalb die Russland-Sanktionen schon Monate vorher vorbereitet wurden. Die USA setzten darauf, die russische Wirtschaft zu zerschlagen, Russland international zu isolieren und der russischen Armee im besten Fall auch noch eine schwere Niederlage in der Ukraine zuzufügen.

Das Ziel der USA war es, Russland als geopolitischen Konkurrenten zu schwächen, oder sogar auszuschalten, im besten Fall sogar Russland als Staat zu zerschlagen. Die Ausschaltung Russlands hätte auch China, den eigentlichen Konkurrenten der USA, geschwächt.

Die Ukraine steht vor einer Niederlage

Bekanntlich hat all das nicht geklappt, Russland steht wirtschaftlich heute erstaunlich gut da, international ist eher der US-geführte Westen isoliert und militärisch ist es für den US-geführten Westen katastrophal gelaufen, denn die westlichen Waffen haben sich in der Ukraine als wenig effektive Zielscheiben erwiesen, wie die großspurig ausgerufene, aber krachend gescheiterte ukrainische Gegenoffensive gezeigt hat. Für die USA hat sich das als größere Katastrophe erwiesen, als man zunächst annehmen sollte.

Der Grund dafür ist, dass die vorgebliche regelrechte Allmacht der USA nun vor aller Welt als Illusion entlarvt wurde. Die USA waren nicht in der Lage, den „wirtschaftlichen Zwerg“, die „Tankstelle mit Atomwaffen“, die „Regionalmacht“ und als was man Russland sonst noch alles bezeichnet hat, in die Schranken zu weisen. Im Gegenteil hat Russland den USA ihre Grenzen aufgezeigt. Und das hat Folgen, wie mehrere Veröffentlichungen in US-Medien zeigen.

Die der CIA nahestehende Washington Post hat am 13. Dezember einen Artikel mit der Überschrift „In der Ukraine ist das Risiko nicht die Pattsituation. Es ist die Niederlage“ veröffentlicht, der offenbar die Republikaner überzeugen sollte, endlich die von US-Präsident Biden geforderte Ukraine-Hilfe freizugeben. In dem Artikel wurde so offen wie möglich auf die verzweifelte militärische Lage der Ukraine hingewiesen. Damit weitere Waffenlieferungen nicht sinnlos erscheinen, wurde allerdings behauptet, die ukrainische Armee sei noch hochmotiviert, obwohl selbst ukrainische Medien inzwischen das Gegenteil berichten.

Die Financial Times hat am 17. Dezember geschrieben, dass die westlichen Staatschefs einen Fehler gemacht haben, als sie ihre Bürger glauben ließen, der Konflikt in der Ukraine sei in Bezug auf „Waffenlieferungen und finanzielle Unterstützung“ einfacher, als er tatsächlich ist. Auch diesen Artikel musste man so verstehen, dass die Financial Times den Boden für eine weitere Unterstützung der Ukraine bereiten wollte und dafür eintrat, dass auch die Menschen im Westen auf weitere Entbehrungen eingeschworen werden müssen.

Die Machtstellung der USA wankt

Was für die USA nun auf dem Spiel steht, hat Bloomberg am 19. Dezember in einem Artikel mit der Überschrift „Was, wenn Putin gewinnt? US-Verbündete befürchten Niederlage, da die Ukraine-Hilfe stockt“ so ausgedrückt:

„Abgesehen von den potenziell katastrophalen Folgen für die Ukraine haben einige europäische Verbündete begonnen, im Stillen die Auswirkungen eines Scheiterns der NATO im größten Konflikt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg zu bedenken. Sie bewerten die Risiken neu, die ein ermutigtes Russland für die Mitglieder der Allianz im Osten darstellen würde, so Personen, die mit den internen Gesprächen vertraut sind und um Anonymität gebeten haben, um Angelegenheiten zu besprechen, die nicht öffentlich sind.

Die Auswirkungen wären weltweit zu spüren, so die Personen, da die Partner und Verbündeten der USA die Zuverlässigkeit der Verteidigungszusagen Washingtons in Frage stellen würden. Die Auswirkungen eines solchen strategischen Rückschlags würden weit über das Spektakel des verpfuschten US-Abzugs aus Afghanistan im Jahr 2021 hinausgehen, hieß es. Ganz abgesehen von der Aussicht, dass Donald Trump die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr gewinnen und seine öffentlichen Versprechen wahr machen könnte, sich aus wichtigen Bündnissen, einschließlich der NATO, zurückzuziehen und mit Putin einen Deal über die Ukraine zu schließen.“

Nachdem die Biden-Regierung den Krieg in der Ukraine provoziert und großspurig alles auf eine Karte gesetzt hat, steht für die USA nun nicht weniger als ihre eigene Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. In der NATO gibt es Stimmen, die bezweifeln, ob die USA beispielsweise für die baltischen Staaten einen Krieg mit Russland riskieren würden. Würden die USA wegen Vilnius riskieren, dass Washington bombardiert wird, wenn sie bei der Ukraine, wo nicht einmal US-Soldaten kämpfen, schon Schwäche zeigen?

Im globalen Süden hat es die Autorität der USA schon stark geschwächt, als alle Welt sehen konnte, dass Russland, das sich de facto im Krieg mit der gesamten NATO inklusive der USA befindet, so unbeschadet bleibt, wirtschaftlich wieder floriert und die westlichen Waffen reihenweise zu Altmetall verarbeitet. Nun könnte sogar innerhalb der NATO das Vertrauen auf die „Schutzversprechen“ der USA in Frage gestellt werden. Die Folgen für die US-Dominanz in Europa wären kaum absehbar.

Bis zum letzten Ukrainer

Das Problem ist, dass der Westen sich zwar weiter verschulden und der Ukraine frisch gedrucktes Geld schicken kann, aber der Westen hat kaum noch Waffen und Munition und die westliche Rüstungsindustrie kommt mit der Produktion nicht nach. Daher ist es verständlich, dass die US-Republikaner vom Weißen Haus fordern, endlich eine Strategie für die Ukraine festzulegen, die über Durchhalteparolen hinausgeht und konkrete Ziele für den Ukraine-Konflikt definiert.

Dass die Hilfen aus dem Westen gerade versiegen, ist verständlich, denn sollte Russland einen totalen Sieg erringen und die Ukraine als Staat von der Landkarte verschwinden (oder als Restukraine mit den westlichen Landesteilen erhalten bleiben), wären die über 200 Milliarden, die der Westen seit Februar 2022 in das Land gepumpt hat, weg. Selbst, wenn noch Geld da wäre, ist es fraglich, ob viele westliche Staaten bereit wären, mehr Geld auf Nimmerwiedersehen in der Ukraine zu versenken.

Aber die Lobbyisten dieser Politik wollen weitermachen. Am 12. Dezember hat die New York Times in einem Artikel erklärt, die Ukraine müsse sich nun auf Verteidigung einstellen und ein Jahr durchhalten. Erst in einem Jahr wäre die US-Waffenindustrie in der Lage, die Bedürfnisse der Ukraine zu erfüllen. Außerdem wäre dann die US-Wahl gelaufen und es würde Klarheit über den weiteren Kurs der USA herrschen, wenn bekannt ist, ob der nächste US-Präsident Trump heißt oder nicht.

Die Ukraine und die Ukrainer werden für die Interessen der USA, ja sogar für innenpolitische Spielchen in den USA, verheizt. Das verheimlicht auch niemand mehr, es wird sehr offen gesagt. Der Ausspruch von Putin, die USA würden bis zum letzten Ukrainer gegen Russland kämpfen bewahrheitet sich weiter.

In der Ukraine geht es um die machtpolitischen Interessen der USA, es ging nie um die Ukraine, um Demokratie oder ähnliches. Die Ukrainer sterben und die Europäer verarmen für den Weltmachtanspruch der USA, die Russland unbedingt schwächen wollen.

