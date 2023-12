Geplante Mobilisierungswelle

Die Idee, weitere 500.000 Ukrainer an die Front einzuziehen, sorgt im Land für Panik. Für Verweigerer sollen weitere Strafen eingeführt werden, die das Finanzsystem der Ukraine an den Rand des Zusammenbruches führen können.

Es gibt Meldungen, denen zufolge in der Ukraine ein Run auf die Geldautomaten stattgefunden hat. Demnach hätten die Ukrainer an einem Tag den Gegenwert von einer Milliarde Dollar von ihren Konten abgehoben, was für das ukrainische Banken- und Finanzsystem zu einem Problem werden könnte.

Der Grund für den Run ist ein Gesetzentwurf, der die in der Ukraine diskutierte zwangsweise Einberufung weiterer 500.000 Menschen an die Front unterstützen soll. Laut dem Gesetzentwurf soll Menschen, die sich der Einberufung entziehen, die Durchführung von Finanztransaktionen oder der Verkauf von Eigentum verboten werden.

Da sich in der Ukraine viele Männer seit anderthalb Jahren vor der zwangsweisen Einberufung verstecken und nun auch viele bisher nicht Betroffene Angst vor der Einberufung haben und mit dem Gedanken spielen, unterzutauchen, wird Bargeld schlagartig unverzichtbar, wenn das Gesetz in Kraft treten sollte. Daher haben viele ihre Konten geplündert und horten Bargeld nun zu Hause.

Auf diese Meldung, die in Russland inzwischen immer mehr verbreitet wird, bin ich bei einer russischen Nachrichtenagentur gestoßen. Daher übersetze ich hier die Meldung darüber.

Beginn der Übersetzung:

Koltaschow: In der Ukraine herrscht Angst wegen der Mobilisierung und eine neue Panikwelle beginnt

Das Kiewer Regime hat einen Gesetzentwurf über die zusätzliche Mobilisierung von 500.000 Menschen veröffentlicht. Für alle, die sich dem entziehen wollen, soll es Maßnahmen geben: das Recht der Bürger, über ihr Eigentum zu verfügen und diverse finanzielle Transaktionen durchzuführen, soll eingeschränkt werden. Das geht auf eine Initiative des Sekretärs des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Alexej Danilow zurück. Kaum ging es um Geld, haben die Ukrainer an einem Tag etwa eine Milliarde Dollar aus dem Kredit- und Finanzsystem der Ukraine abgezogen. Jetzt verstecken sie sich mit dem Geld vor dem Krieg und vor ihrer Regierung.

Außerdem sagen viele ukrainische Militärs, dass eine halbe Million mobilisierter Soldaten die Lage an der Front nicht retten wird: Es werden mindestens doppelt so viele voll für den Kampf ausgerüstete Menschen benötigt. Die Auswahl ist groß: übrig sind noch Behinderte, Alte, Frauen und Kinder. Der kleine verbleibende Rest der männlichen ukrainischen Bevölkerung hat keine Lust, zu Kanonenfutter zu werden und entzieht sich diesem Schicksal mit allen Mitteln. Die Verweigerung wird als „kremlfreundlich“ und als Sabotage zugunsten Russlands behandelt.

Über die weitere Entwicklung der Situation rund um die Mobilisierung in der Ukraine sprach ein Korrespondent der „Südlichen Nachrichtenagentur“ mit dem Politikwissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftler Wassili Koltaschow.

Der Finanzhunger des Regimes

„Die Entscheidung der ukrainischen Regierung, eine halbe Million Menschen zu mobilisieren, und die weit verbreitete Zwangsrekrutierung, die sich bis in die entlegensten Winkel der ehemaligen sowjetischen Ukraine ausbreitet, ist untrennbar mit dem Finanzhunger verbunden, in dem sich das Regime von Selensky befindet“, so der Experte. „Der Westen gibt Selensky kein Geld, solange der nicht mehrere Bedingungen erfüllt. Ja, Selensky braucht keine Wahlen abzuhalten, aber er muss so viele Menschen wie möglich unter Waffen nehmen und sie für die Interessen der USA in den Tod schicken. Und erst dann wird der Westen der Ukraine Geld zukommen lassen und der Finanzhunger des Regimes wird für eine Weile gestillt. Darauf zielt diese Maßnahme ab, und das ist der Grund, warum die Menschen auf den Straßen so überrumpelt und in Panik geraten sind. Trotz des bevorstehenden Neujahrsfestes, trotz allem, ergreift das Regime Menschen und stellt sie unter Waffen. Im Namen der Sache der USA.“

Das Vorspiel des finanziellen Zusammenbruchs

„Der Abzug von einer Milliarde Dollar aus dem Finanzsystem durch Ukrainer ist der Versuch der normalen Bürger, Bargeld zu horten, um die Verwendung von Karten zu vermeiden, um noch mehr im Untergrund leben zu können. Das gilt für Männer, die der Mobilisierung unterliegen. Diese Männer verstecken sich und werden mit Bargeld irgendwie überleben können. Sie werden versuchen, dieses Geld auszugeben, aber es gibt auch einen Kapitalabfluss. Man kann auch den Wunsch beobachten, sich in ausländischer Währung zu verstecken, da man den Zusammenbruch der Griwna und den finanziellen Zusammenbruch des Regimes erwartet“, so Koltaschow. „Offenbar kommt der Zusammenbruch noch nicht jetzt, denn Selensky wird alles tun, um die amerikanischen Forderungen zu erfüllen und eine halbe Million Menschen unter Waffen zu stellen. Sie können wahrscheinlich jeden rekrutieren, den sie wollen. Nun, vielleicht nicht eine halbe Million, aber 200.00 bis 250.000 Menschen kann die Ukraine auf jeden Fall einfangen. Deshalb verstecken sie das Geld, das ist ganz logisch. Und dieses Geld werden sie auch weiterhin verstecken. Die Idee, dass der Banderisten-Staat irgendwann zusammenbrechen wird und dass man seine Ersparnisse schützen muss, beginnt sich zu verbreiten. Ganz zu schweigen davon, dass man sein Leben schützt, indem man einfach etwas Geld zur Seite legt, wenn man nicht normal zur Arbeit gehen kann, wenn man sich vor Selenskys überall herumschnüffelnden Pressekommandos verstecken muss.“

In der Ukraine herrscht die Angst

„Der Chef des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Danilow hat bereits erklärt, dass man diese Möglichkeiten begrenzen muss. Da die Inflation steigen wird, ist die Angst vor einer höheren Inflation die Angst vor dem Zusammenbruch des Regimes. Der Bandera-Staat lebt von westlichem Geld. Das ist im Grunde ein Besatzungsstaat auf dem Gebiet der ehemaligen sowjetischen Ukraine. Sie wissen, dass sie den Mechanismus der Geldemission nutzen. Und solange diese Emission nicht in Form von Bargeld erfolgt, also das Land nicht mit Bargeld überschwemmt wird, kann man die Inflation begrenzen. Wenn aber alle anfangen, Bargeld zu benutzen und niemand mehr Karten und Banken vertraut, dann wird das Regime merken, dass es Ärger bekommt. In Zukunft wird auch das Vertrauen in die Griwna sinken, die Menschen werden anfangen, Geld abzustoßen und sich mit Lebensmitteln einzudecken“, warnt der Wirtschaftswissenschaftler. „Eine neue Panikwelle wird einsetzen. Tatsächlich begünstigt das weit verbreitete Einfangen von Menschen, um sie in den Armeen von Selensky und Bandera unter Waffen zu stellen, das Entstehen und die Ausbreitung dieser Panik. Bisher versucht die Regierung, die finanzielle Situation im Lande zumindest irgendwie zu kontrollieren, was man von der moralischen Verfassung des ukrainischen Volkes absolut nicht behaupten kann. Moralisch verändert sich die Gesellschaft vor unseren Augen: In der Ukraine herrscht Angst.“

Den Ukrainern ist ein gesunder Instinkt geblieben

„Im Grunde genommen werden die Ukrainer zu Sklaven, allerdings zu flüchtigen Sklaven. Sie sind gezwungen, sich vor der ständigen Suche der Sklavenhalter zu verstecken, vor den Herren, im Grunde den Herren über ihr Leben. Denn Selensky und sein Umfeld werden als die Herren über das Leben dieser Sklaven angesehen. Und das ist eine monströse Situation, die die Menschen innerlich nicht bereit sind, zu ertragen. Aber sie wissen nicht, wie sie auf diese Ereignisse reagieren sollen. Deshalb sind die Kommentare der Ukrainer so seltsam, aus Sicht von Russen sogar amüsant, wenn sie schreiben, dass ‚die russische Armee Anfang 2022 vielleicht wirklich gekommen ist, um uns zu befreien; vielleicht muss man uns wirklich von diesem Albtraum befreien‘. Sie wollen nicht Selenskys Sklaven sein und sie wollen nicht für die Interessen der USA sterben. Das bedeutet aber nicht, dass sie ein reifes politisches Bewusstsein haben. Es bedeutet, dass sie einen gesunden Instinkt haben“, fasst der Experte Wassili Koltaschow zusammen.

Ende der Übersetzung

