Interview mit dem Kinderchirurgen von Donezk

Kriegsalltag

Bei meiner letzten Reise in den Donbass habe ich auch den Kinderchirurgen von Donezk interviewt, der seit neun Jahren Kinder mit Kriegsverletzungen operieren muss.

Ich habe schon berichtet, dass ich bei meiner letzten Reise in den Donbass den Kinderchirurgen von Donezk interviewt habe. Der Besuch des Kinderkrankenhauses und das Gespräch mit ihm waren bisher die eindrücklichsten Erfahrungen, die ich in dem Krieg gemacht habe. Selbst ein Besuch an der Front ist nicht so berührend, wie die Kinder zu sehen, denen von den von der ukrainischen über Donezk abgeworfenen Schmetterlingsminen die Gliedmaßen abgerissen werden. Der Chirurg und sein Team leisten wahre Wunder bei dem Versuch, den Kindern ihre Arme und Beine zu retten.

Sollte YouTube das Interview löschen, ist es auch hier bei NuoViso zu sehen. Aber Vorsicht, dieses Interview ist und der Besuch der Kinder und ihrer Eltern auf der Krankenstation ist nichts für schwache Nerven!

Kinder im Krieg: Der Kinderchirurg von Donezk

