Interview mit den russischen Prankstern: Die 10. Folge von Anti-Spiegel-TV

Sendung verpasst?

Am Sonntag ist die 10. Folge von Anti-Spiegel-TV erschienen, in der ich die russischen Prankster Vovan und Lexus interviewt habe. Nun können Sie sie auch hier anschauen.

Am Sonntag ist die 10. Folge von Anti-Spiegel-TV veröffentlicht worden, dieses Mal allerdings ohne Dominik Reichert, denn ich habe ein Interview mit den beiden russischen Prankstern Vovan und Lexus geführt, die Stammlesern des Anti-Spiegel wohlbekannt sind. Die beiden Scherzbolde haben sich darauf spezialisiert, westliche Politiker und andere Berühmtheiten unter falschem Namen anzurufen und oft gelingt es ihnen dabei, ihren Gesprächspartnern dabei, einiges Interessantes zu entlocken. Sollten Sie von den beiden noch nie gehört haben, finden Sie hier, hier, hier, hier und hier Beispiele dafür, was die Jungs machen. Mein Favorit war übrigens diese Geschichte, über die wir auch in dem Interview gesprochen haben.

Da YouTube unseren Kanal erwartungsgemäß fast umgehend zensiert hat, veröffentliche ich die Folge hier.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



