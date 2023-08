Machtverlust der USA

Der Iran und Saudi-Arabien arbeiten an einer strategischen Partnerschaft. Das war noch vor wenigen Monaten undenkbar, denn die beiden Länder waren Rivalen. Die schnelle Annäherung der Länder ist beeindruckend und dürfte vielen in Washington schlaflose Nächte bereiten.

Erst im April haben der Iran und Saudi-Arabien unter chinesischer Vermittlung vereinbart, wieder diplomatische Beziehungen aufzunehmen und inzwischen haben sie wieder Botschaften im jeweils anderen Land eröffnet. Schon das war eine unerwartet schnelle Entwicklung, denn noch kurz zuvor haben sich beide Länder als Rivalen angesehen und de facto einen Stellvertreterkrieg im Jemen geführt.

Den USA war das nur recht, denn solange es am Persischen Golf die Rivalität zwischen den Saudis und dem Iran gab, konnten die USA damit ihre militärische Präsenz in der Region begründen. Sollte in der Golfregion jedoch Frieden und Stabilität einkehren, dürften die Araber beginnen, zu fragen, warum die US-Truppen in ihren Ländern stationiert sind, schließlich ist die Anwesenheit der „Ungläubigen“ aus den USA für viele Menschen dort ein Sakrileg und ein Entweihung des heiligen Landes.

Aber in dem Maße, wie Saudi-Arabien sich von den USA emanzipiert, nähert es sich auch dem Iran an. Hinzu kommt, dass die Saudis zusammen mit den Russen – und gegen den ausdrücklichen Wunsch der USA – immer wieder die Reduzierung der Ölförderquoten beschlossen haben, um den Ölpreis stabil zu halten. Ebenfalls gegen den ausdrücklichen Wunsch der USA hat Saudi-Arabien die Rückkehr Syriens in die Arabische Liga unterstützt. Und dass die Saudis ihr Öl inzwischen für Yuan an China verkaufen und so den ersten Schritt aus dem Petro-Dollar unternommen haben, dürfte in Washington alle Alarmglocken zum Klingeln gebracht haben.

Kurz gesagt, für die Dominanz der USA in der arabischen Welt sieht es derzeit ziemlich düster aus.

Der iranische Außenminister in Saudi-Arabien

Deutsche Medien berichten nicht gerne darüber, wenn geopolitisch Entwicklungen passieren, die den USA nicht gefallen und zeigen, dass der Einfluss des US-geführten Westens in der Welt rapide abnimmt. Daher findet man in deutschen Medien auch kaum Berichte darüber, dass der iranische Außenminister am Donnerstag zu einem mehrtägigen Saudi-Arabien-Besuch angereist ist. Lediglich im Handelsblatt habe ich einen recht kurzen Artikel darüber gefunden.

Dabei war der Besuch offensichtlich eine weitere geopolitische Sensation, denn die eben noch bis aufs Blut verfeindeten Staaten, haben beschlossen, eine strategische Zusammenarbeit zu beginnen. Das sagte der iranische Außenminister Hosein Amir Abdollahian, als er über die Ergebnisse seines Besuchs in Saudi-Arabien sprach. Demnach hat der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman Al Saud angeordnet, das Konzept eines Dokuments zu entwickeln, das die wichtigsten Bereiche der Zusammenarbeit zwischen den Ländern regeln soll, wie der iranische Außenminister der Presse sagte:

„Mohammed bin Salman hat den saudischen Außenminister angewiesen, erste Schritte zur Vorbereitung eines langfristigen strategischen Partnerschaftsabkommens zu unternehmen. Wir werden es unterzeichnen, sobald das Dokument ausgearbeitet ist“

Abdollahian sagte auch, dass der Iran und Saudi-Arabien eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Tourismus, Wissenschaft und Technologie vereinbart haben:

„Die saudische Seite (…) hat gezeigt, dass sie bereit ist, eine neue Seite in den Beziehungen zum Iran aufzuschlagen. In Zukunft werden wir uns auf eine nachhaltige Zusammenarbeit und praktische Schritte konzentrieren, die im Interesse der Völker beider Länder unternommen werden“

Was die USA besonders ärgern dürfte, ist, dass die beiden Länder sogar schon über die Gewährleistung der Sicherheit in der Region ohne ausländische, also US-amerikanische, Kräfte gesprochen haben. Darüber sei bei dem Treffen mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman Al Saud gesprochen worden, wie der iranische Außenminister mitteilte:

„Wir sind zu der gemeinsamen Auffassung gelangt, dass die Sicherheit in der Region ohne die Beteiligung ausländischer Kräfte gewährleistet werden sollte. Beide Seiten waren sich einig, dass wir die Aufgaben im Zusammenhang mit der Sicherheit und der nachhaltigen Entwicklung der Region selbst erfüllen müssen“

Das dürfte man in Washington gar nicht gerne hören…

