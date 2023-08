Ist die Ukraine am Ende ihrer militärischen Kräfte?

Umsetzung des RAND-Papiers

In den letzten Tagen häuften sich die Meldungen darüber, dass die Ukraine am Ende ihrer militärischen Kräfte ist. Was bedeutet das für die Pläne des Westens?

Ich berichte immer wieder darüber, dass sich die Anzeichen häufen, dass das RAND-Papier vom Januar umgesetzt wird. In dem Papier hat die RAND-Corporation der US-Regierung empfohlen, einen Ausweg aus dem Ukraine-Abenteuer zu suchen, denn die Ziele, die die USA in der Ukraine verfolgt haben (Russland wirtschaftlich zerschlagen, international isolieren und die russische Armee entscheidend schwächen) wurden nicht erreicht.

Stattdessen mussten die USA die Ukraine mit inzwischen über 100 Milliarden Dollar unterstützen und ein Ende ist nicht abzusehen, während die USA in dem Konflikt nichts zu gewinnen haben, denn – so RAND – wo die Grenzen der Ukraine verlaufen, ist für die USA unwichtig und die ungeheuren Kosten nicht wert. Ich berichte seit Februar über dieses Papier und die Anzeichen dafür, dass es offenbar umgesetzt wird, mein letzter Artikel darüber ist am 4. August erschienen.

Die Ukraine am Ende ihrer Kräfte?

Es scheint, dass der US-geführte Westen schneller unter Druck gerät, eine Verhandlungslösung mit Russland zu finden, als gedacht. Über die Schwierigkeiten, vor denen der US-geführte Westen bei der Frage möglicher Verhandlungen mit Russland anscheinend steht, habe ich am 20. August berichtet.

Das Problem ist, dass die Ukraine anscheinend am Ende ihrer militärischen Kräfte ist, weil die erfolglose Gegenoffensive zehntausende ukrainische Soldaten und einen großen Teil der aus dem Westen gelieferten Waffen gekostet hat. Zumindest legen die Meldungen der letzten Tage nahe, dass die Ukraine kaum noch Kraft hat.

Offensive oder Defensive?

Die ukrainische Offensive sollte als Hauptstoßrichtung das Gebiet Saporoschschje haben, weil die Ukraine darauf hoffte, dort bis zur Krim vordringen zu können, was auch die russischen Kräfte im Gebiet Cherson vom Nachschub abgeschnitten hätte. Dann hätte man, so die Hoffnung im Westen, aus einer Position der Stärke heraus Verhandlungen mit Russland führen und von Moskau weitgehende Zugeständnisse fordern können.

Bekanntlich kam es anders und die ukrainische Offensive wurde zu einem Fiasko, dessen ganzes Ausmaß nun offenbar nicht mehr verheimlichen lässt.

Am 23. August habe ich über Medienberichte berichtet, laut denen die ukrainischen Streitkräfte gezwungen sind, Reserven aus dem Süden in den Osten zu verlegen, weil die Lage in den Abschnitten Kupjansk und Artjomowsk (ukrainisch Bachmut) kritisch ist und ein Durchbruch der russischen Truppen droht. Artjomowsk liegt nahe von Donezk und Kupjansk noch weiter im Norden im Gebiet Charkow.

Sollten die russischen Streitkräfte in Artjomowsk Erfolg haben, könnten sie aufgrund seiner strategischen Lage möglicherweise den Donbass „aufrollen“. Sollten die russischen Truppen bei Kupjansk durchbrechen, besteht die Gefahr, dass die russischen Truppen nach Charkow kommen, welches dicht an der russischen Grenze liegt und daher gleich von mehreren Seiten in Zange genommen werden könnte. Die ukrainische Armee hat also gute Gründe, Truppen von der Front in Saporoschschje abzuziehen, um die andere Frontabschnitte zu sichern.

Allerdings schrieb die New York Times am gleichen Tag, dass die USA und die Europäer einen der Gründe für das Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive in der übermäßigen Verteilung der Kräfte auf mehrere Frontabschnitte sehen und die Ukraine auffordern, ihre Hauptkräfte auf einen einzigen Abschnitt, den südlichen bei Saporoschschje, zu konzentrieren.

Selensky sagte am 23. August auf einer Pressekonferenz, dass der Ukraine durch die Konzentration der Kräfte im Süden der Verlust von Städten im Osten drohe, insbesondere von Charkow und Dnipro (ehemals Dnjeprpetrowsk), was für Kiew inakzeptabel sei. Er forderte von „verschiedenen Analysten der Welt“, sie sollten nicht darauf zählen, dass die Ukraine die Städte im Norden aufgibt.

Der Westen setzt offenbar auf eine Fortsetzung der gescheiterten Offensive, während die Ukraine bereits über defensive Aktionen nachdenkt.

Dem Westen gehen die Waffen aus

Die erfolglose ukrainische Gegenoffensive ist noch aus einem weiteren Grund, den ich schon oft genannt habe, ein Problem für den Westen: Die Arsenale des Westens sind weitegehend leer und die westliche Rüstungsindustrie kommt mit der Produktion von Munition nicht nach, weil sie in der Ukraine schneller verbraucht wird, als sie im Westen produziert werden kann.

Das bedeutet, dass die Ukraine jede Chance auf einen militärischen Erfolg vergessen kann, wenn es ihr 2023 nicht gelingt, gegen Russland Erfolge zu erzielen, denn im nächsten würde sie vom Westen weitaus weniger Waffen und Munition erhalten, weil der Westen – selbst wenn er wollte – nicht mehr in dem Umfang liefern könnte, wie er es bisher getan hat.

Dass diese von mir oft geäußerte These der Wahrheit entspricht, zeigen die aktuellen Meldungen.

Am 24. August meldete das Wall Street Journal unter Berufung auf einen US-Beamten, es sei unwahrscheinlich, dass die USA Kiew im Jahr 2024 in gleichem Umfang militärisch unterstützen kann. Demnach könne die Lieferung von Waffen und Munition „wahrscheinlich 2024 nicht auf dem gleichen Niveau wiederholt werden“. Zuvor hatte Politico berichtet, dass die USA die Ukraine gewarnt hätten, dass Kiew in naher Zukunft größere Erfolge auf dem Schlachtfeld erzielen müsse, damit Washington seine Hilfe auf dem gleichen Niveau fortsetzen könne.

Nur ob das „auf dem gleichen Niveau“ möglich ist, steht in den Sternen, denn am 25. August legte Bloomberg nach und meldete, dass die Munitionsvorräte der USA und der EU erschöpft seien:

„Vor allem die Munitionsvorräte gehen zur Neige und die Produktion in den USA und Europa wird vor Ende 2024 nicht hochgefahren.“

Laut Bloomberg hofft man im Westen noch auf einen militärischen Erfolg der Ukraine in diesem Jahr, weil sich in 2024 alles ändern könnte:

„Europäische Offizielle befürchten, dass Präsident Joe Biden die Ukraine zu Verhandlungen drängen könnte, wenn es auf dem Schlachtfeld keine nennenswerten Fortschritte gibt, während sich der Wahlkampf im nächsten Jahr aufheizt.“

Umsetzung des RAND-Papiers?

Das ist exakt das, was das RAND-Papier schon im Januar empfohlen hat: Die US-Regierung solle die Unterstützung der Ukraine beenden und mit Russland zu einer Verhandlungslösung kommen, weil die Unterstützung Kiews für die USA zu teuer wird. Als möglichen Zeitpunkt für den Beginn der Verhandlungen nenne ich schon lange den Zeitraum zwischen Herbst und Jahreswechsel.

Der Grund ist, dass in den USA 2024 zu allem Überfluss Präsidentschaftswahlen anstehen und sollten die US-Demokraten es mit einem Gegenkandidaten zu tun bekommen, der sich gegen die ruinöse Unterstützung der Ukraine ausspricht, dürften sie kaum eine Chance auf einen Wahlsieg haben.

Ein weiterer Bausteine der Umsetzung des RAND-Papiers könnte die Geschichte über die „pro-ukrainische Gruppe“ sein, die angeblich die Nord Streams gesprengt hat. Diese Vermutung äußere ich, seit diese Geschichte Anfang März in die Welt gesetzt wurde. Die Logik dahinter ist recht leicht zu verstehen: Wenn man im Westen offiziell die Ukraine der Tat bezichtigt, dann könnte man argumentieren, dass Russland zwar immer noch böse ist, dass man aber Kiew nicht weiter in dem Maße unterstützen kann, weil es sich seinen westlichen Verbündeten gegenüber sehr unfreundlich gezeigt hat, indem es die Ostsee-Pipelines gesprengt hat.

Dass die schwedische Staatsanwaltschaft schon vor einiger Zeit gemeldet hat, sie würde im Herbst den Täter der Nord-Stream-Sprengung nennen können, deutet ebenfalls darauf hin, dass der Wendepunkt im Herbst kommen könnte.

Und wie es der Zufall will, haben der Spiegel und das ZDF, nachdem es lange keine Neuigkeiten zur Nord-Stream-Sprengung gegeben hat, am 25. August gemeldet, dass angeblich alle Spuren der Nord-Stream-Sprengung in die Ukraine führen. Dabei wurde nun auch zum ersten Mal offen angesprochen, dass eine Täterschaft der Ukraine die Bundesregierung in eine sehr schwierige Lage bringen würde, was die weitere Unterstützung Kiews angeht.

Die Entwicklungen deuten darauf hin, dass die Umsetzung des RAND-Papiers weitergeht, auch wenn eine Verhandlungslösung mit Russland schwer zu finden sein dürfte, wie ich am 20. August erklärt habe.

Das deutsche Tollhaus

Dass eine Täterschaft der Ukraine die Bundesregierung laut Spiegel in eine sehr schwierige Lage bringen würde, was die weitere Unterstützung Kiews angeht, ist merkwürdig, denn die Bundesregierung hat sich nach der Sprengung der Pipeline nicht allzu verärgert gezeigt, sie wollte schließlich selbst auf russisches Gas verzichten. Außerdem hat die Bundesregierung kein Interesse an der Aufklärung der Sprengung gezeigt und konsequent alle Ermittlungsergebnisse geheim gehalten.

Die Grünen haben sich, daran sei erinnert, sogar offen über die Sprengung der Pipelines gefreut. Auf dem Grünen-Parteitag im Oktober 2022, etwa drei Wochen nach der Sprengung der Pipelines, sagte eine Grüne unter dem Applaus des Parteitages:

„Wir waren mit dem Ausschuss gegen Desinformation zusammen in Washington und und als Robert dann der Nord-Stream-2-Pipeline endlich den Garaus gemacht hat, hatte ich am nächsten Morgen beim Betreten des Aufzugs ein High Five von meinen polnischen Kollegen. Das muss man sagen, dass polnische Kolleginnen und Kollegen, inklusive der PiS, uns feiern, uns Grüne in Deutschland feiern, uns sagen: Vielen Dank, ihr habt es endlich verstanden. Ihr macht das möglich, was 16 Jahre zuvor nicht möglich gemacht wurde, auch dafür ganz herzlichen Dank an diese Bundesregierung, an Robert und Annalena.“

Die Grünen, die immerhin Teil der Bundesregierung sind, haben sich damals offen über die Sprengung der Pipelines gefreut.

Wenn es tatsächlich so kommen sollte, dass der Westen im Herbst offiziell Kiew beschuldigt, die Nord Streams gesprengt zu haben, und die Bundesregierung das als Vorwand nehmen sollte, um der Öffentlichkeit zu erklären, dass die Unterstützung für die Ukraine deswegen heruntergefahren (oder gar gestoppt) werden muss, dann werde ich eine sehr große Portion Popcorn bereitliegen haben, um mir anzuhören, wie Baerbock und Habeck, die sich vor einem Jahr über die Sprengung gefreut haben, das in der Öffentlichkeit verkünden.

Aber Baerbock ist ja bekannt für „360-Gradwendungen“ und Habeck ist gelernter Kinderbuchautor (also Märchenerzähler), die werden das sicher mit Bravour meistern. Und Scholz? Der kann sich dann wahrscheinlich mal wieder an nichts erinnern.

Deutschland ist zu einem Tollhaus geworden…

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

