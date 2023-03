Journalist grillt UNO-Sprecher wegen illegaler US-Basis in Syrien

Unterhaltsam, und doch traurig

Die USA halten Teile Syriens illegal besetzt und plündern dort die Bodenschätze aus. Dazu hat ein Journalist dem Sprecher des UN-Generalsekretärs eine kritische Frage gestellt, was zu einem lustigen, aber auch sehr entlarvenden Dialog geführt hat.

Am 24. März hat Farhan Haq, der Sprecher des UN-Generalsekretärs, eine Routine-Pressekonferenz gegeben, was normalerweise keine Meldungen wert ist. An dem Tag aber hat ein chinesischer Journalist sich den Spaß gemacht, auch mal kritische Fragen zu stellen und es ist wirklich unterhaltsam, wie schnell Farhan Haq ins Schwimmen kam.

Der Hintergrund ist keineswegs lustig, denn die USA halten seit Jahren Teile Syriens besetzt und plündern dort ganz offen Ölquellen und auch Ernten. Das ist Raub von Rohstoffen, die das vom Krieg geschundene Syrien dringend braucht, aber das interessiert weder die westlichen Medien noch die westlichen Politiker, die sich angeblich mit Feuereifer für den Schutz der Souveränität und territorialen Integrität aller Staaten der Welt einsetzen und derzeit ganz konkret Russland zum Super-Bösewicht machen wollen, weil es nach westlicher Meinung die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine missachtet.

Ich habe den Teil der Pressekonferenz, um den es geht, komplett übersetzt. Das Video der Pressekonferenz finden Sie am Ende dieses Artikels.

Beginn der Übersetzung:

Journalist: Einige Fragen zu Syrien. Gestern gab es einen Drohnenangriff auf eine US-Basis in Nordost-Syrien, die zu einem Todesopfer und sechs Verwundeten führte. Danach haben die USA einen Luftangriff durchgeführt, bei dem elf Menschen in Syrien getötet wurden. Gibt es irgendeine Reaktion des Generalsekretär auf diesen Vorfall?

Farhan Haq: Wir sind natürlich beunruhigt wegen der fortgesetzten Spannung und sehen weiter, was getan werden kann, um die Spannung von verschiedenen Kräften in Syrien zu senken, und wir werden diese Bemühungen fortsetzen.

Journalist: Rufen Sie nicht alle auf, die Souveränität und territoriale Integrität Syriens zu achten?

Farhan Haq: Äh, natürlich, das ist klar und natürlich ist es wichtig, dass die Souveränität und territoriale Integrität Syriens respektiert wird. Gleichzeitig kennen Sie die Komplexität der Frage der ausländischen Kräfte.

Journalist: Denken Sie, dass die Anwesenheit von US-Truppen in Syrien illegal ist, oder nicht?

Farhan Haq: Äh, das ist keine Sache, mit der wir zu tun haben, äh, da war ein Krieg…

Journalist: Das klingt alles sehr vertraut, denn diese Woche reden wir viel über die UN-Charta und das Völkerrecht und die entsprechenden Resolutionen. Aber die Anwesenheit einer ausländischen Militärbasis in einem Land ohne eingeladen zu sein, klingt für mich nach etwas anderem, verstehen Sie?

Farhan Haq: Äh, ich überlasse Ihnen die Analyse, aber jetzt…

Journalist: Was ist der Unterschied zwischen US-Truppen in Syrien und russischen Truppen in der Ukraine?

Farhan Haq: … es gibt keine US-Truppen in Syrien. Daher ist das keine vergleichbare Situation.

Journalist: Sie sind sicher, dass es keine US-Bodentruppen in Syrien gibt?

Farhan Haq: Ich bin sicher, dass es dort militärische Aktivität gibt. Aber vom Bodentruppen weiß ich nichts.

Journalist: Okay, fünf US-Soldaten wurden bei dem Angriff verletzt. Wenn da keine US-Soldaten in Syrien sind, wie konnten die dann verletzt werden?

Farhan Haq: Äh…

Journalist: Das verrückt, stimmts? Soll ich Sie danach fragen? Und übrigens: Wenn wir über das Völkerrecht sprechen, dann ist das Völkerrecht hier die Resolution 2254 des UNO-Sicherheitsrates soweit ich weiß. Dort heißt es in der Präambel: „Wir versichern unsere tiefe Unterstützung der Souveränität und territorialen Integrität der Syrischen Arabischen Republik und der Prinzipien der UN-Charta.“

Farhan Haq: Ja, das ist mir bekannt und wie Sie sehen, wurde es von den Mitgliedern des Sicherheitsrates selbst akzeptiert.

Journalist: Nochmal. Zurück zu meiner Frage: Ist es illegal, dass die USA eine Militärbasis in Syrien haben? Gemäß der entsprechenden Resolution, die ich gerade vorgelesen habe?

Farhan Haq: Äh, die entsprechende Resolution fordert das und wir fordern alle Länder auf, das zu respektieren. Äh, weiter würde ich an dieser Stelle nicht gehen.

Ende der Übersetzung

Hier noch das Video der Pressekonferenz, der übersetzte Teil beginnt bei Minute 9.14.

UN Water Conference, Ukraine, Türkiye/Syria & other topics - Daily Press Briefing (24 March 2023)

Dieses Video auf YouTube ansehen

