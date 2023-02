Kanadas erster Panzer angekommen: Die Ereignisse des 6. Februar

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 6. Februar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

In letzter Zeit veröffentlicht die TASS diese Zusammenfassungen leider nur sporadisch, weshalb sie auch beim Anti-Spiegel dezeit nur selten erscheinen. Das finde ich sehr schade, weil die Lage vor allem bei Artjomowsk (Bachmut) derzeit sehr interessant ist.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 6. Februar.

Beginn der Übersetzung:

Selensky verlängert das Kriegsrecht, Kanada schickt einen Panzer: Die Lage in der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky hat das Kriegsrecht und die allgemeine Mobilmachung im Land um drei Monate verlängert. Gleichzeitig erklärte der Berater des Büroleiters von Selensky, Michail Podoljak, dass Kiew unter keinen Umständen Zugeständnisse machen werde, auch keinen vorübergehenden Waffenstillstand.

Der erste der vier Leopard-2-Panzer, die Kanada Kiew zugesagt hat, ist in Polen eingetroffen, wo die ukrainischen Streitkräfte demnächst mit der Ausbildung mit diesen Panzern beginnen werden. Ebenfalls am Montag traf eine Gruppe Soldaten der ukrainischen Streitkräfte in Großbritannien ein, um sich für die Panzerhaubitzen AS90 ausbilden zu lassen, die London der Ukraine überlassen hat.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse des Tages in der und um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Freiwillige der Sturmtruppen haben mit Feuerunterstützung durch Raketentruppen und Artillerie der Gruppe der südlichen Streitkräfte das Dorf Mykolajewka in der Donezker Volksrepublik befreit.

Das teilte Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, am Montag mit. Bei Donezk vernichteten russische Truppen an einem Tag bis zu 90 ukrainische Soldaten, bei Krasnoliman verlor die Ukraine durch die Aktionen der russischen Streitkräfte mehr als 100 Soldaten und bei Kupjansk bis zu 40. In den Regionen Charkow und Saporischschja betrugen die Verluste des Gegners mehr als 70 Personen, so Konaschenkow.

Außerdem schoss die russische Luftabwehr vier ukrainische Drohnen und fünfzehn Geschosse aus HIMARS-Raketenwerfern ab.

Kriegsrecht und Mobilmachung

Selensky schlug vor, das Kriegsrecht und die allgemeine Mobilmachung in der Ukraine ab dem 19. Februar 2023 um drei Monate zu verlängern, wie aus den auf der Website des ukrainischen Parlaments veröffentlichten Gesetzentwürfen hervorgeht.

Die ukrainische Regierung ist weiterhin nicht bereit, zu verhandeln und die Feindseligkeiten einzustellen. Selenskys Büroleiter und Berater Michail Podoljak sagte am Montag, dass „jegliche Zugeständnisse eine Kapitulation“ seien, die Kiew „unter keinen Umständen“ zulassen wolle. „Ein vorübergehender Waffenstillstand wird nur zur nächsten Phase des Krieges in der Ukraine führen“, schrieb er in seinem Telegramm-Kanal.

Einstufung von „Wagner“

Die Werchowna Rada hat am Montag beschlossen, die private Militärfirma Wagner als internationale kriminelle Organisation einzustufen, so der Rada-Abgeordnete Jaroslav Zheleznjak. Welche Konsequenzen das hat, wurde nicht gesagt.

Zheleznjak sagte auch, dass die Abgeordneten der Rada eine Resolution über die Einstufung privater russischer Militärfirmen als terroristische Organisationen verabschiedet haben. Zuvor hatte die US-Regierung die private Militärfirma Wagner als transnationale kriminelle Organisation eingestuft und Sanktionen gegen eine Reihe von natürlichen und juristischen Personen verhängt, die mit ihr in Verbindung stehen. Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, sagte später, dass die Dämonisierung der privaten Militärfirma Wagner durch die USA seit vielen Jahren andauere, aber solche Erklärungen seien unbegründet.

Der erste ist angekommen

Der erste der vier kanadischen Leopard-2-Panzer, die Kiew zugesagt wurden, ist in Polen eingetroffen, sagte die kanadische Verteidigungsministerin Anita Anand am Montag. Sie fügte hinzu, dass das kanadische Militär zusammen mit seinen Verbündeten „die ukrainischen Streitkräfte in Kürze im Umgang mit dieser Ausrüstung schulen wird“. Die kanadische Armee verfügt über insgesamt 112 Leopard-Panzer, von denen 82 Kampffahrzeuge und der Rest Schulungs- und Unterstützungsfahrzeuge sind.

Ausbildung in Großbritannien

Wie das britische Verteidigungsministerium mitteilte, sind ukrainische Soldaten in Großbritannien eingetroffen, um sich für die Bedienung der Panzerhaubitzen AS90 ausbilden zu lassen, die London an Kiew übergeben hat. Zuvor hatte die britische Regierung mitgeteilt, dass sie der Ukraine 14 Challenger-2-Panzer und 30 Panzerhaubitzen AS90 liefern werde. Ferner wurde berichtet, dass gepanzerte Bergungsfahrzeuge, Minenräum- und Pontonbrücken-Lenkungsausrüstung sowie Dutzende von Drohnen zur Korrektur von Artilleriefeuer die schwere militärische Ausrüstung ergänzen werden.

Nach Angaben einer Quelle in den britischen Artilleriekräften steht die Armee des Landes aufgrund der Übergabe der AS90 an Kiew ohne schwere Artillerie da und erwägt die Möglichkeit, dieser Einheiten von Schweden und Südkorea zu kaufen. Die Mittel dafür müssen jedoch erst vom Finanzministerium des Königreichs bewilligt werden, und die schweren Waffen selbst werden den britischen Artilleristen wahrscheinlich nicht vor 2029 zur Verfügung stehen.

Selensky wird nicht gezeigt

Die Leitung des ersten Kanals des staatlichen Fernsehens Rai, der das Saremo Song Festival organisiert und überträgt, teilte am Montag mit, dass auf dem Forum keine Videoansprache von Selensky gezeigt wird. Die Organisatoren des Festivals teilten mit, dass beschlossen worden sei, den Text der Ansprache zu verlesen, und dass der Gastgeber Amadeus das tun werde.

Der italienische Fernsehmoderator Bruno Vespa, der kürzlich in Kiew ein Interview mit Selensky aufgezeichnet hat, erzählte von Selenskys Wunsch, sich an die Gäste und Teilnehmer des Festivals in San Remo zu wenden. Der ukrainische Präsident ist bereits bei anderen wichtigen kulturellen Veranstaltungen, wie den Filmfestspielen von Venedig, per Videoschaltung aufgetreten.

Selenskys Teilnahme hat in Italien eine Kontroverse und Proteste ausgelöst. Eine Reihe prominenter Politiker, darunter der stellvertretende Ministerpräsident und Minister für Infrastrukturen und Verkehr Matteo Salvini, äußerten sich ablehnend. Mehrere Dutzend Vertreter der kulturellen Intelligenz unterzeichneten eine Petition gegen den Auftritt Selenskys beim Festival von Sanremo.

Mehrere gesellschaftspolitische Organisationen kündigten für den 11. Februar eine Demonstration in Sanremo an, die sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und die kriegerische Linie der NATO richtet.

Ende der Übersetzung

