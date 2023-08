Keine Kritik im Westen: Die Ukraine greift zivilen Tanker an

Staatsterrorismus

Nachdem Russland aus dem Getreideabkommen ausgestiegen ist, werfen westliche Medien Russland vor, die Handelsschifffahrt im Schwarzen Meer zu gefährden. Aber es war die Ukraine, die in der Nacht zum Samstag einen zivilen Tanker mit einer Drohne angegriffen hat.

Warum Russland das Getreideabkommen verlassen hat, habe ich oft genug erklärt, das soll hier nicht Thema sein. In der Folge hat Russland erklärt, dass es alle zivilen Schiffe, die ukrainische Häfen anlaufen, als potenzielle militärische Ziele ansieht, weil sie zum Beispiel Waffen transportieren könnten. Russland hat jedoch nicht angekündigt, diese Schiffe anzugreifen, sondern sie zu kontrollieren und zurückzuschicken.

Nun hat die Ukraine einen zivilen russischen Tanker mit einer Drohne angegriffen und beschädigt. Westliche Medien lenken von der Tatsache, dass die Ukraine zu terroristischen Piratenmethoden greift, geschickt ab. Der Spiegel schreibt zum Beispiel:

„Das schwer beschädigte Schiff »Sig« war laut einem Geheimdienst-Insider für die Versorgung der russischen Besatzer im Einsatz. Der Tanker wurde in der Nacht zum Samstag von einem Drohnenboot getroffen.“

Der „Geheimdienst-Insider“, auf den der Spiegel sich beruft, war natürlich ein Ukrainer. Der Spiegel schreibt:

„Der Angriff auf den russischen Öltanker »Sig« galt offenbar Treibstofftransport für das russische Militär. Das berichten die Nachrichtenagenturen Reuters und Interfax-Ukraine unter Berufung auf ukrainische Geheimdienstkreise.“

Natürlich meldet der ukrainische Geheimdienst nicht, dass er Terrorangriffe gegen zivile Schiffe durchführt, aber westliche Nachrichtenagenturen zitieren die ukrainischen Quellen vollkommen unkritisch und stellen sie als die Verbreiter der reinen Wahrheit dar.

Hinzu kommt, dass die ukrainische Meldung, der Tanker habe Treibstoff geladen, offensichtlich gelogen ist, denn der Tanker war leer und selbst der Spiegel meldet, dass aus dem Tanker kein Treibstoff ausläuft, was unmöglich wäre, wenn er Treibstoff geladen hätte. Außerdem hätte ein Treffer auf einen Tanker, der voll mit Treibstoff ist, zu einer großen Explosion und nicht zu einem relativ kleinen Loch in der Schiffswand geführt.

Die Ukraine hat außerdem erklärt, ab sofort zivile Schiffe in russischen Häfen anzugreifen, was im Westen auch nicht kritisiert wird. Stattdessen stellt der Spiegel das als vollkommen in Ordnung dar, indem er wieder unkommentiert den ukrainischen Geheimdienst zitiert:

„Der ukrainische Geheimdienstchef Wassyl Maljuk verteidigte die jüngsten Drohnenattacken gegen russische Schiffe und die Brücke zu der von Moskau annektierten Halbinsel Krim. Es handele sich um einen »absolut logischen und effektiven Schritt« gegen den Feind, teilte Maljuk am Samstag im Telegram-Kanal des Geheimdienstes SBU in Kiew mit. »Solche Spezialoperationen werden in den territorialen Gewässern der Ukraine ausgeführt und sind vollkommen rechtmäßig«, sagte der SBU-Chef.“

Wenn Russland solche wahllosen Angriffe auf zivile Schiffe durchführen würde, würde der Spiegel kaum den russischen Geheimdienstchef zitieren, wenn der solche Terrorangriffe gegen zivile Ziele als „vollkommen rechtmäßig“ bezeichnen würde.

Das zeigt ein weiteres Mal die Kriegspropaganda in deutschen Medien, die ukrainische Terrorangriffe schönreden, anstatt objektiv zu berichten und gezielte Angriffe der Ukraine auf zivile Ziele zu verurteilen.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

