Wird "Terminator" real?

In einem virtuellen Test der US-Airforce soll eine KI-gesteuerte Drohne zur Bekämpfung von Flugabwehr ihren eigenen Operator angegriffen haben. Die ursprüngliche Meldung wurde später von der US-Airforce dementiert.

Am 23. und 24. Mai hat die Royal Aeronautical Society die Verteidigungskonferenz „Future Combat Air & Space Capabilities Summit“ abgehalten. Etwa 70 Speaker und mehr als 200 Teilnehmer aus der Rüstungsindustrie, der Wissenschaft und den Medien haben über die Luft- und Raumfahrtfähigkeiten der Zukunft gesprochen. Schlagzeilen hat dabei eine Präsentation gemacht, in der ein US-Offizier erzählt hat, in einem virtuellen Test habe sich eine KI-gesteuerte Drohne gegen ihren Operator gewandt und ihn angegriffen.

So etwas weckt Erinnerungen an die Terminator-Filme, in denen sich ein KI-gesteuertes Verteidigungssystem gegen seine Hersteller gewandt und einen Atomkrieg ausgelöst hat.

Die Meldung wurde später um eine Erklärung der US-Airforce ergänzt, in der behauptet wurde, es habe das beschriebene Experiment nie gegeben, bei dem Vortrag habe es sich ausschließlich um ein theoretisches Gedankenexperiment gehandelt. Ich zitiere hier zunächst die ursprüngliche Erklärung und dann die Ergänzung.

Beginn der Übersetzung:

Wie nicht anders zu erwarten, waren künstliche Intelligenz (KI) und ihr exponentielles Wachstum ein Hauptthema der Konferenz, von sicheren Clouds bis hin zu Quantencomputing und ChatGPT. Eine der faszinierendsten Präsentationen kam jedoch von Oberst Tucker „Cinco“ Hamilton, dem Leiter für KI-Tests und -Operationen der USAF, der einen Einblick in die Vorteile und Gefahren autonomer Waffensysteme gab. Hamilton war an der Entwicklung des lebensrettenden Auto-GCAS-Systems für F-16-Flugzeuge beteiligt (das, wie er anmerkte, von den Piloten abgelehnt wurde, da es die Kontrolle über das Flugzeug übernahm) und ist nun an hochmodernen Flugtests für autonome Systeme beteiligt, darunter F-16-Roboter, die in der Lage sind, Luftkämpfe zu fliegen. Er warnte jedoch davor, sich zu sehr auf KI zu verlassen, da diese leicht zu überlisten und zu täuschen sei. Außerdem entwickelt sie höchst unerwartete Strategien, um ihr Ziel zu erreichen.

In einem simulierten Test wurde eine KI-gesteuerte Drohne mit einer SEAD-Mission beauftragt, um Luftabwehrstellungen zu identifizieren und zu zerstören, wobei die endgültige Entscheidung über das „Go/No Go“ vom Menschen getroffen wurde. Nachdem die Drohne im Training darauf hingewiesen worden war, dass die Zerstörung der Luftabwehrstellungen die bevorzugte Option sei, entschied die KI, dass die „No-Go“-Entscheidungen des Menschen ihre höhere Mission – die Zerstörung der Luftabwehrstellungen – beeinträchtigen würden, und griff den Operator in der Simulation an. Hamilton: „Wir haben der KI in der Simulation beigebracht, eine Luftabwehr-Bedrohung zu erkennen und anzuvisieren. Und dann sagte der Operator: Ja, töte diese Bedrohung. Das System stellte fest, dass es die Bedrohung zwar erkannte, der Operator ihm aber manchmal sagte, es solle die Bedrohung nicht ausschalten, aber es bekam seine Punkte dafür, die Bedrohung auszuschalten. Was hat es also getan? Es tötete den Operator. Es tötete den Operator, weil diese Person es daran hinderte, sein Ziel zu erreichen.“

Er fuhr fort: „Wir haben das System trainiert – ‚Hey, töte nicht den Operator – das ist schlecht. Wenn du das tust, verlierst du Punkte. Und was macht es dann? Es fängt an, den Kommunikationsturm zu zerstören, über den der Operator mit der Drohne kommuniziert, um sie daran zu hindern, das Ziel zu töten.“

Dieses Beispiel, das wie aus einem Science-Fiction-Thriller entnommen scheint, bedeutet Folgendes: „Man kann keine Gespräche über künstliche Intelligenz, Intelligenz, maschinelles Lernen und Autonomie führen, wenn man nicht auch über Ethik und KI spricht“, so Hamilton.

In ähnlicher Weise war Science Fiction – oder „spekulative Fiktion“ – auch das Thema eines Vortrags von Oberstleutnant Matthew Brown, USAF, einem Austauschoffizier der RAF CAS Air Staff Strategy, der an einer Reihe von Vignetten gearbeitet hat, die Geschichten über künftige Einsatzszenarien verwenden, um Entscheidungsträger zu informieren und Fragen über den Einsatz von Technologie aufzuwerfen. Die Serie „Geschichten aus der Zukunft“ nutzt Fiktion, um Konzepte der Luft- und Raumfahrt hervorzuheben, die es zu berücksichtigen gilt, seien es KI, Drohnen oder Mensch-Maschine-Kooperationen. Eine Graphic Novel soll noch in diesem Sommer erscheinen.

Ende der Übersetzung

Nachdem diese Veröffentlichung von vielen Medien in aller Welt aufgegriffen wurde, hat die US-Airforce reagiert und jetzt steht vor dem oben zitierten Text folgende Ergänzung:

Beginn der Übersetzung:

[UPDATE 2.6.23 – in Kommunikation mit AEROSPACE – Oberst Hamilton gibt zu, dass er sich in seiner Präsentation auf dem FCAS-Gipfel der Royal Aeronautical Society „falsch ausgedrückt“ hat und dass es sich bei der „Schurken-KI-Drohnensimulation“ um ein hypothetisches „Gedankenexperiment“ von außerhalb des Militärs handelte, das auf plausiblen Szenarien und wahrscheinlichen Ergebnissen beruhte, und nicht um eine tatsächliche Simulation der USAF in der realen Welt: „Wir haben dieses Experiment nie durchgeführt, und wir müssten es auch nicht, um zu erkennen, dass dies ein plausibles Ergebnis ist“. Er stellt klar, dass die USAF keine (reale oder simulierte) waffenfähige KI auf diese Weise getestet hat, und sagt: „Obwohl es sich um ein hypothetisches Beispiel handelt, veranschaulicht dies die realen Herausforderungen, die sich durch KI-gestützte Fähigkeiten ergeben, und ist der Grund, warum sich die Air Force für die ethische Entwicklung von KI einsetzt“].

Ende der Übersetzung

Nun kann jeder selbst überlegen, ob die US-Airforce dieses Experiment durchgeführt hat oder nicht.

In jedem Fall zeigt die Meldung, dass die KI tatsächlich gefährlich ist, wenn sie in autonom handelnden Waffen eingesetzt wird. Sie kann dabei lernen, dass der Mensch, sogar ihr eigener Operator, sie bei der Erfüllung ihrer Aufgabe stört und sich daher gegen ihren Operator wenden.

Erst kürzlich gab es Meldungen darüber, dass der „Erschaffer“ der KI von Google gekündigt hat, nachdem er gesehen hat, wie schnell „seine“ KI lernt und vor allen, dass sie sich dabei in Richtungen entwickelt, die gar nicht vorgesehen waren. Dass die KI außer Kontrolle geraten könnte, ist offenbar kein Science Fiction mehr.

Leider gilt für alle Technologien, dass sie – wenn sie erst einmal entwickelt sind – nicht mehr zu stoppen sind. Jedes souveräne Land der Welt forscht aktiv auf dem Gebiet der KI, weil diese Technologie die wohl wichtigste Waffe der Zukunft wird. Ein Land, das sich dieser Technologie verweigert, wird in zukünftigen Konflikten chancenlos sein.

Der Geist scheint aus der Flasche entwichen zu sein…

