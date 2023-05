Wo ist Saluzhny?

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valery Saluzhny, bleibt verschwunden. Anstatt ihn öffentlich zu zeigen, dementiert Kiew Gerüchte, er könne bei einem russischen Angriff verwundet oder getötet worden sein.

Ich habe bereits über das Verschwinden des Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Valery Saluzhny berichtet, das in westlichen Medien verschwiegen wird. Aufgrund der wachsenden Zahl von Gerüchten und der Unruhe, die sein Verschwinden in der Ukraine auslöst, sah sich das ukrainische Verteidigungsministerium erneut genötigt, die Gerüchte zu dementieren. Darüber hat die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet und ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Das ukrainische Verteidigungsministerium teilte mit, dass Saluzhny weiterhin als Chef der ukrainischen Streitkräfte fungiert.

Die stellvertretende Verteidigungsministerin Anna Maljar erklärte, sie habe gerade mit ihm gesprochen.

Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Anna Maljar erklärte, dass der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valery Saluzhny, trotz der Spekulationen, dass seine jüngste Abwesenheit aus der Öffentlichkeit auf eine Verletzung zurückzuführen sein könnte, weiterhin seine Aufgaben wahrnimmt.

„Der Oberbefehlshaber ist vor Ort. Er macht seine Arbeit“, schrieb Maljar am Samstag in ihrem Telegramm-Kanal und behauptete, dass „die Russen eine Informationswelle über das angebliche Verschwinden“ von Saluzhny gestartet hätten.

Sie fügte hinzu, sie habe gerade mit Saluzhny gesprochen.

Maljar dementierte Gerüchte, dass Saluzhny am am 10. Mai verletzt wurde. Zuvor hatte der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, erklärt, Saluzhny habe sich wegen der „angespannten operativen Lage“ in der Ukraine geweigert, an einer Ausschusssitzung auf Ebene der Generalstabschefs teilzunehmen, „selbst in Form einer Videokonferenz“. In russischen und ukrainischen Medien tauchten Spekulationen auf, dass Saluzhny oder der Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen Aleksander Syrsky bei russischen Angriffen liquidiert worden sein könnten.

Einige Tage nach Maljars Dementi wurde ein Interview eines ukrainischen Journalisten mit Saluzhny auf YouTube veröffentlicht. Wann genau dieses Interview aufgezeichnet wurde, wurde nicht mitgeteilt. Allerdings tauchen in den Medien immer wieder Berichte auf, wonach Saluzhny verwundet worden sein könnte und im Krankenhaus behandelt wird.

