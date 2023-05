Kiew gibt Terroranschläge zu, der Westen schweigt

Staatsterrorismus

In der letzten Woche gab es einige aufsehenerregende Erklärungen in Kiew, über die westliche Medien schweigen. Führende Vertreter des Kiewer Regimes haben mehrmals offen zum Mord an Russen, auch einfachen Zivilisten, aufgerufen.

Darüber, dass Kirill Budanow, Leiter der Hauptabteilung Nachrichtendienst des ukrainischen Verteidigungsministeriums, am Dienstag offen zugegeben hat, dass sein Geheimdienst hinter Mordanschlägen auf russische Journalisten steckt, habe ich schon berichtet. Das war aber nicht seine einzige derartige Erklärung aus Kiew in der letzten Woche.

Budanow hat in dem gleichen Interview auch erzählt, was der Bevölkerung der Krim blüht, sollte Halbinsel wieder ukrainisch werden:

„Nach dem Sieg werde ich nach Sewastopol gehen, das ist meine Heimatstadt. Dort wird es eine Menge Arbeit geben. Wir haben drei Millionen Menschen, die unter russischer Propaganda gelebt haben. Das sind veränderte Menschen, die darauf warten, physisch vernichtet zu werden“

Aber auch das war nicht alles. Michail Podoljak, einer der wichtigsten Berater des ukrainischen Präsidenten Selensky, hat in dieser Woche erklärt, jeden Russen weltweit ermorden zu lassen, dessen man habhaft werden könnte. Das war keineswegs seine einzige Aussage dieser Art. Schon vor etwa einem Monat hat er in einem Interview gesagt, es sei zwar nicht einfach, aber trotzdem möglich, jeden „pro-russisch“ eingestellten Menschen in der Ukraine „physisch zu vernichten“.

Dass es diese Aussagen immer wieder gibt und dass sie in von Kiew kontrollieren Gebieten auch in die Tat umgesetzt werden, habe ich oft berichtet. Aber die westlichen Medien verschweigen das und die westlichen Politiker ignorieren das.

Im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens war das jedoch ein Thema und ich habe den russischen Beitrag übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Mordaufrufe: Der Westen verbreitet Hass auf Russen

Es gab eine wichtige Erklärung von Nikolaj Patruschew, dem Sekretär des russischen Sicherheitsrates, über die Verwicklung von US-Geheimdiensten in Terroranschläge in Russland und gegen Russland. Und zwar nicht nur ihre Beteiligung, sondern die bewusste Koordinierung, also dass die USA diese kriminellen Handlungen lenken.

„Nach unseren Informationen wurden die Terroranschläge in Russland, darunter die Ermordung von Darja Dugina und Wladlen Tatarsky alias Maxim Fomin, der Bombenanschlag auf das Auto von Sachar Prilepin, die Explosion der Krim-Brücke, der Bombenanschlag auf die Nord-Stream-Gaspipeline und andere Anschläge, unter der Koordination der US-Geheimdienste geplant und durchgeführt. Die in Russland verübten Terroranschläge wurden von einer in Washington und London vorbereiteten Medienkampagne begleitet, die darauf abzielte, die gesellschaftspolitische Lage in Russland zu destabilisieren und die verfassungsmäßigen Grundlagen und die Souveränität Russlands zu untergraben. Das Thema ist angesichts der zunehmenden Aktivitäten ukrainischer Aufklärungs- und Sabotagegruppen, internationaler Terrororganisationen sowie radikaler und extremistischer Strukturen auf russischem Territorium von besonderer Bedeutung“, sagte Patruschew.

Mit anderen Worten: Wir verstehen jetzt, warum sich das Kiewer Regime so dreist und unverschämt verhält. Die USA stehen nicht nur hinter ihm, die USA steuern und kontrollieren es. Daher auch die Arroganz. Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kirill Budanow, ist stolz darauf, Russen getötet zu haben. Er hat keine Angst vor nichts, er fühlt sich sicher und fürchtet sich nicht. Auf die Frage, ob sie Solovjov, Simonyan und Dugin „erwischen “ können, verweist Budanow auf seiner Meinung nach „erfolgreiche“ Erfahrungen. Das klingt wie eine direkte Drohung: „Viele Leute haben wir bereits erwischt. Es gibt diese medialen, öffentlichen Fälle, die allgemein bekannt wurden.“

Michail Podoljak, Berater des ukrainischen Präsidialamtes, spricht in genau der gleichen – vom Hass auf die Russen durchdrungenen – Nazi-Modalität: „Die Ukraine hasst euch. Ja, wir werden euch verfolgen. Immer und überall. Es gibt nichts, worüber man mit euch reden könnte, ihr versteht die menschliche Sprache nicht. Ja, die Zeit eures traditionellen Gejammers, das eine hypnotische Wirkung auf die Weltpolitik hatte, ist vorbei. Die Ukraine wird jeden einzelnen von euch kriegen, egal wie, ob rechtlich oder physisch.“

Die USA und das einst „aufgeklärte“ Europa unterstützen das. Und sie unterstützen es nicht nur, sie heizen es sogar an. Derselbe Budanow erklärte auch: „Wir haben Russen getötet und werden weiterhin überall auf der Welt Russen töten. Bis zum vollständigen Sieg der Ukraine.“

In diesem Zusammenhang übermittelte das russische Außenministerium ein offizielles Schreiben mit Budanows Erklärungen an den UN-Sicherheitsrat und forderte eine Reaktion der UN auf die Aufstachelung zu ethnischer Gewalt. Die Antwort war nichtssagend: Der Sprecher des UN-Generalsekretärs, Stéphane Dujarric, „kann die Echtheit des Zitats nicht überprüfen“, aber im Allgemeinen „ist die Organisation gegen alle Terroranschläge und außergerichtliche Gewaltakte“.

Die russische Vertretung bei der UNO bezeichnete diese Reaktion als „seltsam“ und forderte die Leitung der UNO auf, bei politischen Einschätzungen nicht mit zweierlei Maß zu messen und angemessen auf die unverhohlenen Aufrufe zur Ermordung von Russen zu reagieren.

Ende der Übersetzung

Man muss sich nicht wundern, dass Russland sich im Kampf gegen den sich wieder erheben Nazismus sieht, denn jeder würde – vollkommen zu recht! – entsetzt aufschreien, wenn solche Drohungen gegen Juden ausgesprochen würden. Aber wenn es gegen Russen geht, schweigt nicht nur der Westen, sogar die UNO stellt sich taub.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



